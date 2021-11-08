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Военные медики развернули в Подмосковье временный COVID-госпиталь

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Военные медики на территории подмосковной Кубинки развернули временный госпиталь для лечения больных COVID-19. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

«В инфекционном стационаре уже развернуто более 600 койко-мест, начат прием пациентов из числа гражданского населения Подмосковья с подтвержденной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении, предоставленном ведомством.

В рамках помощи заболевшим из Санкт-Петербурга прибыли 220 военных медиков, которые прошли курс специальной подготовки по лечению больных COVID-19. В их числе — врачи-инфекционисты, старший и младший медицинский персонал, а также курсант академии.

Ранее, 29 октября, более 30 военных медиков Центрального военного округа приступили к лечению больных COVID-19 в Хакасии. Специалисты располагают опытом диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

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