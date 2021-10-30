Военные врачи начали лечить больных COVID-19 в медучреждениях Хакасии

В медицинских учреждениях Республики Хакасия приступили к работе по лечению пациентов с коронавирусом более 30 военных врачей Центрального военного округа (ЦВО). Об этом 29 октября сообщила пресс-служба ЦВО.

«Военные специалисты приступили к оказанию помощи пациентам в четырех медицинских учреждениях региона в Абакане и Черногорске. В составе врачебно-сестринских бригад — 33 военных медика, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией: терапевты, инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие врачи», — сказано в сообщении.

Ранее, 28 октября, стало известно, что военные медики Центрального военного округа (ЦВО) из Самарской, Свердловской и Новосибирской областей вылетят в Хакасию для оказания помощи региональным медицинским учреждениям в лечении больных коронавирусом. Соответсвующие указания дал министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина.

26 октября глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что в республике введут комендантский час и локдаун из-за ситуации с коронавирусом с 28 октября по 7 ноября. В данный период жителям нельзя покидать места проживания (пребывания) с 22:00 до 6:00 утра, за исключением указанных отдельно случаев.

У учащихся образовательных учреждений (профессиональных, общеобразовательных, дошкольных, дополнительного образования) в регионе будут каникулы с 27 октября по 7 ноября. Также с 28 октября по 7 ноября в таких районах Хакасии, как Абакан, Саяногорск и Черногорск, будет приостановлена работа общественного транспорта.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы из-за сиитуации с коронавирусом в стране. Регионы, уточняется в документе, могут ввести период нерабочих дней раньше установленного срока и продлить его в случае необходимости.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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