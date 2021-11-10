Мурашко отметил быстрое распространение последней волны COVID-19

Последняя волна COVID-19 распространяется быстрее. Об этом в среду, 10 ноября, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

«Последняя волна распространяется значимо быстрее среди населения. Фаза осложнения также развивается значительно быстрее, чем при распространении уханьского штамма, поэтому система оказания медпомощи претерпела определенные изменения», — отметил министр.

Ранее в этот день академик РАН, директор wентра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что новые волны пандемии коронавируса будут возникать в России каждые три месяца, если в кратчайшие сроки не будет достигнут необходимый уровень популяционного иммунитета. По его словам, в настоящий момент коронавирус пока не побежден.

Он также также заявил, что вакцина против COVID-19 должна быть включена в национальный календарь прививок, а саму вакцинацию нужно сделать обязательной. Для того, чтобы избежать новой пандемии, нужно приучать детей к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям, пояснил ученый.

С 8 ноября россияне могут получить новый сертификат о вакцинации против COVID-19, медицинских противопоказаниях к болезни или о перенесенной инфекции. Он будет доступен в бумажном и электронном виде. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в свою очередь заверил, что бумажный сертификат о вакцинации с 16 ноября можно будет получить в МФЦ.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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