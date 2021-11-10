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Мурашко заявил о достаточном количестве «Спутника Лайт» в России

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Однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» в России имеется в достаточном количестве. Об этом 10 ноября заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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«Вакцины «Лайт» достаточно, <…> нет проблем по производству, она в наличии есть», — сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Также Мурашко заявил, что повторную вакцинацию от коронавируса прошли уже 4,5 млн россиян. От коронавируса привито уже 53% взрослого населения страны, добавил он.

Кроме того, Мурашко отметил, что последняя волна COVID-19 распространяется быстрее.

Ранее в этот день академик РАН, директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что новые волны пандемии коронавируса будут возникать в России каждые три месяца, если в кратчайшие сроки не будет достигнут необходимый уровень популяционного иммунитета. По его словам, в настоящий момент коронавирус пока не побежден.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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