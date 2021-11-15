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Инфекционист Жемчугов описал три сценария развития ситуации с COVID-19

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Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов описал три сценария эволюции вируса SARS-CoV-2, который вызвал COVID-19.

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«Первый вариант — коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут «иммунный консенсус». Второй вариант — он может пропасть, как SARS и MERS. Третий вариант, самый плохой для человечества, — он будет все время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа», — отметил инфекционист в беседе с радио Sputnik 15 ноября.

По его словам, такой вывод о возможных путях эволюции SARS-CoV-2 можно сделать, исходя из знаний о развитии и исчезновении других вирусов. В частности, он напомнил о атипичной пневмонии и ближневосточном респираторном синдроме, несуществующих больше, так как «у них не произошло мутаций, которые позволили бы им дальше жить», и они погибли в природе.

Кроме того, вирус теоретически может находить себе нового хозяина, у которого не вызовет болезни.

«Теоретически, при неблагоприятных для них условиях вирусы теряют агрессивность, находят животное или какой-то организм в природе, с которым достигается консенсус: вирус не убивает это животное, а иммунитет животного не губит вирус окончательно, такое вот сожительство», — сказал специалист.

Он привел в пример вирус Эбола, который существует на летучих мышах, но не убивает их, при этом, иммунитет мышей не губит вирус. Однако после контакта человека с кровью носителя этого вируса, у него начнется вспышка заболевания, добавил Жемчугов.

Также эксперт напомнил, что а сегодняшний день самым надежным способом защиты от коронавируса остается вакцинация.

Ранее в этот день иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков заявил, что в России можно достичь 80% иммунизации населения к лету или даже в апреле-мае. На этот показатель получится выйти с учетом законодательной инициативы о введении QR-кодов для посещения общественных мест с 1 февраля 2022 года.

Также в понедельник «Известиям» сообщили в комитете Госдумы по охране здоровья о том, что до конца года может быть принят правительственный законопроект «О внесении изменения в ст. 9 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В календарь прививок планируется внести вакцинацию от коронавируса, при этом, с технической и юридической точек зрения сегодня законопроект готов к принятию во втором и третьем чтениях.

По его словам, если законопроект будет принят, то для некоторых категорий профессий вакцинация от COVID-19 станет обязательной. Речь идет в том числе о медработниках, учителях и занятых в торговле. Однако для остальных групп населения вакцинация останется добровольной, отметил парламентарий.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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