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Вакцинацию от COVID-19 могут внести в календарь прививок до конца года

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Как сообщили «Известиям» в комитете Госдумы по охране здоровья, правительственный законопроект «О внесении изменения в ст. 9 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» может быть принят до конца года.

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«С технической и юридической точек зрения сегодня законопроект готов к принятию во втором и третьем чтениях. Думаю, что в ближайшее время мы его рассмотрим. Главная цель, которую он преследует, — определить порядок финансирования вакцинации. Сегодня деньги на прививочную кампанию населения России выделяются из Резервного фонда правительства, после принятия этих норм они будут поступать из федерального бюджета», — сообщил «Известиям» первый зампред Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

По его словам, если законопроект будет принят, то для некоторых категорий профессий вакцинация от COVID-19 станет обязательной. Речь идет в том числе о медработниках, учителях, занятых в торговле. Однако для остальных групп населения вакцинация останется добровольной, отметил парламентарий.

Другой зампред комитета Госдумы по охране здоровья, Алексей Куринный, также подтвердил «Известиям», что документ готовится к рассмотрению.

«В плане нашего комитета рассмотрение этого законопроекта стоит в ноябре. О том, что его вновь хотят перенести, лично у меня такой информации нет. Фракции уже подготовили к нему свои поправки», — подтвердил депутат.

По его словам, порядка 40 регионов уже ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан, поэтому фактически нормы законопроекта уже действуют в России.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Справки и обязанности: вакцинацию от COVID внесут в календарь прививок

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