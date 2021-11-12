Уйти в вирус: Путин допустил появление новых штаммов СOVID-19

Не исключено, что в мире появятся новые штаммы коронавируса, которые будут еще опаснее для здоровья человека — на этом фоне чрезвычайно важно наладить плотное международное сотрудничество в борьбе с инфекцией. Об этом Владимир Путин заявил 12 ноября на саммите АТЭС , который прошел в режиме видеоконференции под председательством Новой Зеландии. В частности, по словам президента РФ, нужно отказаться от недобросовестной конкуренции и протекционизма в вопросе вакцинации. Также необходимо завершить работу по взаимному признанию национальных препаратов и сертификатов . В этот же день глава государства принял участие в международной конференции по искусственному интеллекту. На ней Владимир Путин рассказал о необходимости властей защитить биометрические данные граждан, а также развивать законодательство для внедрения передовых технологий.

Недобросовестная конкуренция

В центре внимания саммита АТЭС ожидаемо оказалась борьба с коронавирусом и постпандемийное восстановление экономик стран региона. Владимир Путин, в частности, призвал зарубежных партнеров наращивать сотрудничество в медицинской и фармацевтической сферах .

Несмотря на то что вакцинация остается главным оружием в борьбе с инфекцией, миллионы жителей планеты пока не имеют доступа к лекарственным препаратам.

— Это происходит в том числе из-за недобросовестной конкуренции, протекционизма, из-за неготовности ряда государств к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов , — заверил Владимир Путин.

Уйти в вирус_1 Монитор с трансляцией работы саммита форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) в режиме видеоконференции Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус не так давно и вовсе назвал неравенство в распределении вакцин от коронавируса «пятном на коллективной совести». В некоторых государствах, включая, например, Бурунди, Гаити, Чад, Южный Судан, Камерун, Мадагаскар или Йемен, полностью привито менее 1% населения. В Папуа — Новой Гвинее, которая принимает участие в АТЭС, укол получили всего 1,51% жителей.

Во многих странах Азиатско-Тихоокеанского региона вакцинация граждан идет более медленными темпами, нежели ожидалось изначально. Это касается в том числе и России, а также, например, Вьетнама, Филиппин или Индонезии. В этих государствах пока полностью привито менее 40% населения, что остается недостаточным показателем для прерывания цепочек заражения. А ведь массовая иммунизация населения особенно важна на фоне риска появления новых штаммов COVID-19 .

— Да и сам коронавирус еще далеко не побежден, не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции , — заявил глава РФ.

Взаимное признание

Международное сотрудничество в сфере науки сейчас играет ключевую роль в преодолении пандемии COVID-19, отметил в беседе с «Известиями» заслуженный врач и сенатор Владимир Круглый.

— Вакцины, разработанные в отдельных странах, должны стать всеобщим достоянием. Сейчас мы столкнулись с вызовом для всего человечества. Кроме того, не исключено, что потребуются вакцины нового поколения , — добавил он.

По его словам, нынешний масштаб глобализации не позволит отдельным странам, которые смогут нормализовать эпидемиологическую обстановку у себя, закрыться от окружающего мира.

— И мы видели это в начале пандемии, с какой скоростью распространилась коронавирусная инфекция. А это был «уханьский» штамм, который был более легким по сравнению с вариантом «Дельта». Кроме того, не исключено появление еще более агрессивного штамма, — подытожил парламентарий.

Уйти в вирус_2 Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) в режиме видеоконференции Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Эксперты признают, что шанс возникновения нового варианта коронавируса повышается в популяции, где много заболевших . Хотя в целом процесс появления штамма с новыми свойствами случайный, говорил ранее «Известиям» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

— «Дельта» — весьма приспособленный к человеку штамм. Пробиться другим через «Дельту», а там есть определенная конкуренция, будет непросто. Тем не менее это может произойти. Особенно это опасно в смешанных популяциях, где часть населения вакцинирована, а часть нет. Именно в таких условиях могут появиться избегающие вакцин штаммы , — пояснил эксперт.

По словам Владимира Путина, Россия продолжит поставлять другим странам вакцины, медикаменты, оборудование, тест-системы и средства индивидуальной защиты . Сейчас препарат «Спутник V» одобрен в 71 государстве.

Тем не менее он пока так и не признан ВОЗ. Однако министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко недавно заверил, что работа с организацией двигается в позитивную сторону. В самой ВОЗ сообщили, что уже на следующей неделе планируют провести встречу по российскому препарату.

Между тем Владимир Путин вновь призвал партнеров в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании национальных вакцин и сертификатов .

— Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить в полной мере глобальную деловую, туристическую и иную активность, — сказал российский президент.

Уйти в вирус_3 Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) в режиме видеоконференции Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

К слову, в принятом заявлении лидеров экономик — участниц форума АТЭС говорится о поддержке глобальных усилий по справедливому распределению вакцин и расширению их производства и поставок, в том числе путем добровольной передачи производственных технологий. Также политики отметили важность облегчения торговли вакцинами против COVID-19 и сопутствующими медицинскими товарами. Кроме того, участники выразили готовность сотрудничать для упрощения передвижений людей через государственные границы во время пандемии.

Во время саммита обсуждалась и экономическая повестка. Владимир Путин, в частности, выступил против протекционизма в мировой торговле . В итоговой декларации участники саммита выразили готовность работать над реформированием ВТО. Кроме того, затрагивались вопросы кибербезопасности, цифровые технологии и экологическая проблематика.

Движение вперед

В этот же день Владимир Путин принял участие в международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey . Ее ежегодно проводит Сбербанк, который в пятницу отметил значимый юбилей. Именно 12 ноября 1841 года в России были учреждены сберегательные кассы, с которых и началась история крупнейшего банка страны.

В настоящий момент важно, чтобы ИИ работал во благо человека, а не во вред ему, уверен президент.

— Кто лучше использует мощный технологический потенциал в интересах людей, их благополучия, тот в современном мире и выигрывает , выигрывает в глобальной конкуренции, и мы обязательно должны быть здесь среди лидеров – имею в виду нашу страну, Россию, — подчеркнул глава государства.

Он считает необходимым, как можно быстрее убирать явно избыточные барьеры на пути создания и внедрения передовых решений, в том числе в области искусственного интеллекта. По его словам, важно формировать нормативную среду, отвечающую уровню технического прогресса. При этом президент поручил правительству проработать юридические аспекты внедрения экспериментальных технологий в стране.

Уйти в вирус_4 Президент РФ Владимир Путин выступает на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021 в рамках мероприятий по случаю 180-летия Сбербанка Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

— Искусственный интеллект — безусловно, один из важнейших драйверов развития экономики будущего, который позволит существенно повысить производительность труда и качество жизни самых широких слоев населения. И замечательно, что в России это понимают и уже сейчас стремятся занять лидирующие позиции в этой области, — сказал «Известиям» доцент кафедры биокибернетических систем и технологий Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Алексей Романов.

Между тем глава государства заявил о необходимости защитить биометрические данные граждан, которые всё чаще используются для совершения финансовых операций . По его словам, личная информация должна находиться в единой государственной системе биометрической идентификации, а государство должно взять на себя ответственность за ее хранение. При этом банки и другие структуры должны иметь свободный доступ к ней в полностью зашифрованном виде , исключающем любое внешнее вмешательство, добавил он.

После того, как глава государства выступил перед гостями и участниками конференции, он смог ознакомиться с презентациями финалистов международного конкурса по ИИ для детей. Кроме того, молодые таланты получили возможность задать президенту несколько вопросов.