Прямой эфир
Мир
Протесты против локдауна для непривитых прошли в австрийском Инсбруке
Армия
Армия РФ получит первую систему противоракетной обороны С-550 до 2025 года
Культура
Фронтмен Maneskin вышел на премию MTV EMA в чулках
Мир
The Sun узнала о расследованиях ФБР об НЛО в 1940-х годах
Культура
Эд Ширан получил главный приз на премии MTV Europe Music Awards 2021
Мир
Два человека ранены в результате стрельбы в больнице на юге Израиля
Мир
Президент Чехии начнет принимать посетителей в госпитале с понедельника
Мир
Американский конгрессмен проговорился о присутствии ВС США на Украине
Спорт
Хорватские СМИ поблагодарили Кудряшова за гол в свои ворота
Спорт
Карпин назвал заслуженным поражение от Хорватии
Сюжет:

Коллективный иммунитет россиян против коронавируса может достичь 80% в апреле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С учетом законодательной инициативы о введении QR-кодов для посещения общественных мест с 1 февраля 2022 года вполне можно достичь 80% иммунизации населения к лету. Скорее всего, на этот показатель получится выйти даже в апреле–мае, считает иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков.

Верный «Спутник»: вакцина вызывает устойчивый В- и Т-клеточный иммунитет
Эффективнее ли защита привитых в сравнении с перенесшими COVID-19

«Всё будет зависеть от приверженности населения вакцинации. QR-коды — мощный инструмент стимулирования. Чем больше регионов их введут в ближайшее время, тем скорее люди задумаются над необходимостью сделать прививку. И, соответственно, тем быстрее мы сможем достичь высокого уровня коллективного иммунитета», — отметил эксперт.

Введение QR-кодов в полном объеме по всей стране планируется 1 февраля 2022 года. 12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта, в соответствии с которыми QR-коды вводятся в непродовольственных магазинах, общепите, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях, а также на воздушном, железнодорожном транспорте. О необходимости достижения коллективного иммунитета к лету ранее заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Делают по коду: где новые ограничения из-за COVID-19 появятся уже в ноябре

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021