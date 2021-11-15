Делают по коду: где новые ограничения из-за COVID-19 появятся уже в ноябре

Регионы России начали ужесточать антиковидные меры до введения обязательных QR-кодов по всей стране, запланированного на 1 февраля нового года. В частности, уже в ноябре в ряде субъектов расширили списки общественных мест, доступ в которые будет разрешен только привитым или недавно переболевшим. О подобных решениях заявили в Кировской и Воронежской областях, в Республике Марий Эл, в Краснодарском крае. В Татарстане пошли дальше: с 22 ноября там потребуются коды для поездки в городском транспорте. Как считают вирусологи, чем больше регионов введут эти меры досрочно, тем быстрее страна сможет выйти из коронакризиса за счет активной вакцинации.

Раньше всех

Введение QR-кодов в полном объеме по всей стране планируется 1 февраля 2022 года. До этого момента в стране устанавливается переходный период. Решение об использовании QR-кодов и конкретный перечень объектов находятся в компетенции региональных властей, сообщили в правительстве. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, руководители регионов должны принять однозначные и понятные ограничительные правила по QR-кодам на фоне пандемии.

— Рассчитываем, что нам удастся достигнуть коллективного иммунитета от СOVID в 80% до лета, — заявила замглавы правительства.

Сейчас, по данным портала «Стопкоронавирус», полный цикл вакцинации завершили почти 58 млн человек. Коллективный иммунитет по стране составляет 49%.

12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта, в соответствии с которыми с 1 февраля и до 1 июня 2022 года QR-коды вводятся в непродовольственных магазинах, общепите, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях, а также на воздушном и железнодорожном транспорте. До 1 февраля 2022 года для посещения непродовольственных магазинов и общепита можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность останется только у обладателей медотвода.

Пока же регионы продолжают вводить ограничительные меры по противодействию COVID-19. Так, с 13 ноября в Воронежской области, согласно указу губернатора, несовершеннолетние без сопровождения взрослых, не имеющих QR-код, ПЦР-тест или медотвод, не могут посещать общепит, магазины, ТЦ, спа-салоны, солярии, бани, спортклубы, зоопарки, музеи, кинотеатры, цирки и театры. На протяжении последней недели в регионе выявляют свыше 750 заболевших в сутки.

Делают по коду Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

До 21 ноября продлили все ограничения на Кубани. Заселиться в гостиницу Краснодарского края по-прежнему можно будет только привившись. Для посещения кафе, ресторанов или массовых мероприятий требуется справка или QR-код, подтверждающие факт перенесенного заболевания или вакцинацию. В прошедшие сутки в регионе выявили 494 новых случая заражения — максимум за последний месяц.

С 22 ноября расширят список организаций, где будут требовать QR-коды, и в Кировской области. В частности, код потребуется предъявить при визите в учреждение органов власти и местного самоуправления. Уже сейчас «куары» необходимы для посещения фитнес-клубов, салонов красоты, объектов общественного питания и развлекательной сферы. За неделю в регионе зафиксировали 1864 новых случая заражения COVID-19. С начала ноября число инфицированных за день превышает 260 человек.

С 23 ноября введут QR-коды для посещения гостиниц в Марий Эл, сообщается на сайте главы республики. Также с этой даты без предъявления QR-кода, или справки об отрицательном результате ПЦР-теста (действительна 72 часа), или постоянного медотвода нельзя будет зайти в непродовольственные магазины и ТЦ. За месяц заболеваемость в регионе возросла в 1,5 раза ( с 80 до более чем 120 человек за сутки).

В Свердловской области пошли еще дальше. Как сообщает местный оперштаб, власти региона рассматривают вопрос о запрете продажи алкоголя без QR-кода. Сейчас в регионе действует режим QR-кодов для посещения заведений культуры и спорта, общепита, торговых центров, салонов красоты, фитнес-клубов и санаториев. При этом в минувшее воскресенье в области заболел 721 человек, что на 16 случаев меньше, чем неделей ранее.

В Ивановской области, напротив, согласно указу губернатора, с 15 ноября на входах в ТЦ перестанут спрашивать QR-коды и другие подтверждения вакцинации или перенесенного заболевания COVID-19. Решение было принято региональным оперативным штабом по итогам обсуждения ситуации с предпринимателями. Вторую неделю в республике отмечается стабилизация количества новых случаев заболевания.

Делают по коду Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

А в Чувашии расширили список тех, кому положен QR-код. С 15 ноября в регионе должен заработать ресурс, где сформируют реестр граждан с высоким титром антител — они получат право на QR-код, который будет действовать только в пределах республики.

— С учетом принимаемых мер до лета вполне можно достигнуть 80% иммунизации населения. Скорее всего, на этот показатель получится выйти даже в апреле-мае. Однако всё будет зависеть от приверженности населения вакцинации. QR-коды — мощный инструмент стимулирования. Чем больше регионов их введет, тем скорее люди задумаются над необходимостью сделать прививку. И, соответственно, тем быстрее мы сможем достичь высокого уровня коллективного иммунитета, — считает иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков.

Однако эффективность системы QR-кодов во многом зависит от контроля за соблюдением этой меры. Если проверки в общественных местах будут проводиться спустя рукава, то на положительные результаты рассчитывать не стоит, добавил он.

За прошедшие сутки по всей России выявили 38 823 новых заболевших. Максимальный показатель был зафиксирован 6 ноября — 41 335 случаев. Больше всего в Москве (3734), Санкт-Петербурге (3144) и Подмосковье (2955). Число смертей от инфекции по-прежнему близко к пику. 14 ноября скончались 1219 человек, максимум за весь период пандемии в России был установлен 10 ноября — 1239 смертей.

С новым кодом

В некоторых регионах рассматривают возможность введения «куаров» для поездок на городском общественном транспорте. В частности, о необходимости предъявлять «куар» при посадке в автобусы начиная с 22 ноября сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов на заседании правительства. В республике не удается замедлить рост заболеваемости. В минувшее воскресенье здесь зафиксировано 264 новых случая, неделей назад было 228, а в позапрошлое воскресенье — 179, свидетельствуют данные оперштаба.



QR-коды будут внедрены во всем внутриреспубликанском общественном транспорте — городском, пригородном и межмуниципальном, сообщили в региональном оперштабе по противодействию распространению инфекции в четверг, 11 ноября.

Делают по коду Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Контроль за предъявлением кодов возложен на перевозчиков. Глава республики отметил, что им в случае необходимости будет предоставлена субсидия на приобретение технических средств для проверки сертификатов. Документы будут проверять у пассажиров при посадке в общественный транспорт. Перевозчикам, не осуществившим должный контроль, и пассажирам без QR-кодов грозит штраф по административной статье 20.6.1 КоАП («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). По ней предусмотрены достаточно серьезные взыскания: от 1 тыс. до 30 тыс. рублей для пассажира, до 50 тыс. для должностного лица и до 300 тыс. рублей для юрлица.



Такая система вполне реализуема, тем не менее в момент ее запуска возможны накладки, считает технический эксперт Сергей Вильянов.



— Проверка QR-кодов на транспорте может быть организована по аналогии с контролем в ТЦ и ресторанах. На телефон устанавливается приложение, которое считывает код. Однако, учитывая, что на дороге нельзя создавать аварийную ситуацию и тратить несколько минут на проверку документа, целесообразнее было бы внедрение технологии в терминалы оплаты. Во многих регионах есть свои транспортные карты, например, в Москве — «Тройка», в Петербурге — «Подорожник», в Подмосковье — «Стрелка». Если совместить проверку QR-кода с оплатой проезда, не будет коллапса на дорогах. Хотя, конечно, на внедрение этой функции понадобится время и технические средства, — отметил он.

Делают по коду Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько



С этим согласен и Николай Крючков. Эксперт также отметил, что номер сертификата о вакцинации можно было бы вносить в специальную графу при регистрации на междугородный автобусный, ж/д- и авиарейс.

Также ввести QR-коды для проезда в городском транспорте предложили в Свердловской области и Башкирии. С инициативой выступили представители бизнеса этих регионов, ссылаясь на то, что чаще всего люди подхватывают инфекцию в тесных автобусах. Реакции местных властей на эти предложения пока нет.