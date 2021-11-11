От метки: как будут работать QR-коды в разных отраслях

Подготовиться к внедрению системы QR-кодов на транспорте российские авиакомпании смогут не раньше середины января . До этого времени будет тестироваться программное обеспечение для контроля пропусков, рассказали «Известиям» в отрасли. Появление новых ограничений на федеральном уровне в отношении авиа- и железнодорожного транспорта, общепита и магазинов — крайняя, но необходимая мера, которая наверняка подстегнет вакцинацию, считают вирусологи. Эффект от нее будет быстрый, уверены они. Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным заявила, что за ближайший месяц прививку необходимо сделать 22 млн россиян. В том, как будет работать нововведение в разных отраслях нашей жизни, разбирались "Известия".

На благополучие

Законопроекты об обязательных QR-кодах, о подготовке которых 11 ноября сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19, заработают на воздушном транспорте не раньше середины января, рассказал «Известиям» источник в одном из федеральных ведомств. Раньше авиакомпании физически не успеют подготовиться . Источник в транспортной отрасли уточнил, что обязательные проверки могут ввести после новогодних праздников . До этого времени будет тестироваться программное обеспечение для контроля цифровых пропусков.

В Оперштабе также заявили, что законопроекты будут предусматривать введение обязательных QR-кодов в кафе, ресторанах и магазинах, но не уточнили время внесения документов в Госдуму. Известно, что один из них предусматривает внесение поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», второй — в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта.

Решения о QR-кодах и деталях их использования будут принимать регионы. А поправки предусматривают, что в рамках антиковидных мер местные власти должны будут обеспечить возможность посещения людьми массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли по QR-коду о прививке (либо COVID-19 в анемнезе) или по медотводу от вакцинации в купе с отрицательным ПЦР-тестом, ранее сообщил РБК.

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По данным издания, отрицательный ПЦР-тест можно будет предъявлять вместо QR-кодов до 1 февраля. После такая возможность останется только у тех, кто получил медотвод от прививки. На работу розницы с товарами первой необходимости и аптеки законопроект не повлияет.

«Известия» направили запрос в оперштаб с просьбой подтвердить эту информацию.

10 ноября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за ближайший месяц прививку необходимо сделать 22 млн россиян. Для победы над эпидемией, по ее словам, уровень иммунизации населения должен достигнуть 80%. Сейчас, согласно данным портала «Стопкоронавирус», полный цикл вакцинации завершили 57 млн граждан. Коллективный иммунитет по стране составляет 48%.

Вероятно, ограничительные меры направлены на исполнение поручения Татьяны Голиковой, считает профессор, вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко. QR-коды, по его словам, — мощный инструмент стимуляции вакцинации .



— Очевидно, что это крайняя мера. Но необходимая. Это одна из тактик стимуляции людей к вакцинации — мало кто готов отказаться от поездок или от работы. Поэтому, скорее всего, она будет иметь эффект, причем быстрый, — считает эксперт.

В Совете Федерации также считают, что введение QR-кодов для авиаперелетов и поездок по железной дороге позволит существенно повысить число привитых граждан. Тем не менее, нужно выработать комфортную и удобную систему проверки этих документов, добавили там.

— Использование QR-кодов нужно сделать беспрепятственным для всех, у кого они есть. Нужно довести эту систему до автоматизма по аналогии с банковскими картами, когда все делается в одно касание, — подчеркнул в беседе с «Известиями» зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов.

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При этом не должна возникнуть такая ситуация, когда человек, которому будет необходим перелет, например, в медицинских целях, не сможет воспользоваться авиатранспортом, добавил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— Введение существенных ограничений должно сопровождаться четким ясным разъяснением и ответом на все вопросы, которые могут возникнуть, — пояснил он.

От теории к практике

Сфера торговли предложила свои схемы реализации обязательного режима с QR-кодами. Прежде всего, предъявлять метки следует не в момент входа в объект, а тогда, когда человек расплачивается за покупки. Об этом «Известиям» рассказал глава Союза торговых центров Булат Шакиров. Он уточнил, что такой вариант организация уже обозначила Минпромторгу на одном из последних совещаний.

Булат Шакиров подчеркнул, что опыт владельцев торговых центров в регионах показал: проверка QR-кодов на входе в здание может обернуться проблемами — возникает давка и некоторые покупатели, поддавшись эмоциям, начинают врываться в торговые центры. И все же введение обязательной системы QR-кодов лучше, чем полное закрытие объектов, уверен эксперт. Многие европейские страны работают по такой системе, напомнил глава Союза ТЦ.

Для бизнеса крайне важно предварительно получать предупреждение об изменениях, чтобы иметь возможность подготовиться, сказал «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Например, за две недели. Следует также предусмотреть удобные варианты для населения — например, магнитные браслеты, добавил он.

— Есть опыт Японии, где у людей было достаточно времени сделать осознанный выбор. В итоге сейчас уровень вакцинации в Японии один из самых высоких в мире , — привел пример президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

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Эксперт напомнил, что в России развита культура питания дома, и в рестораны ходит лишь малая часть населения. Поэтому общепит в нашей стране, в отличие от Европы, не является источником опасности и очагом заражения.

В сфере пассажирских авиаперевозок введение запрета на осуществление регистрации и полета без QR-кода первой из российских компаний поддержала «дочка» «Аэрофлота» — «Победа».

— Человек может заранее запланировать свой полет, который состоится через два-три месяца, купить билет и вакцинироваться к дате вылета, — рассказала «Известиям» представитель лоукостера Елена Селиванова.

При этом «Победа» выступила против требования предъявлять QR-код при покупке авиабилетов, так как это нарушит права пассажиров. Иначе те, кто решится вакцинироваться перед полетом, будут вынуждены покупать билеты накануне вылета и, соответственно, платить больше.

Затем введение проверок у пассажиров QR-кодов при посадке в самолет поддержал и сам «Аэрофлот». Как уточнил «Известиям» официальный представитель авиакомпании Михаил Демин, компания технологически к этому готова.

— Мы предварительно прорабатывали подобные варианты. Обеспечение новых нормативов законодательства технологически реализуемо, внедрение займет какое-то время, но это достаточно короткие сроки, — пояснил Михаил Демин.

Новые требования закона выполнимы, подтвердили в «Уральских авиалиниях». Их внедрение не представляет собой больших трудностей ни по срокам, ни по технологии , сказала «Известиям» пресс-секретарь компании Вера Гасникова.

Utair уже прорабатывает различные сценарии и форматы контроля QR-кодов , в первую очередь, чтобы для пассажиров это было максимально удобно и без значительного увеличения времени на обслуживание, сообщила «Известиям» представитель перевозчика.

В авиакомпании S7 Airlines также отметили, что требование о проверке QR-кодов при покупке авиабилетов нереализуемо, а при регистрации и посадке на рейс требует детальной технологической проработки. Об этом сообщила «Известиям» пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова.

— По предварительной оценке S7 Airlines, из-за введения таких ограничений пассажиропоток на внутренних рейсах может сократиться на 50%, — уточнила она.

РЖД технологически готова ввести QR-коды для поездок, если такое поручение поступит от правительства, заявил замглавы компании Евгений Чаркин . Конкретные детали прорабатываются и будут определяться положениями законодательства, сообщили «Известиям» в пресс-службе РЖД, добавив, что подобные меры уже приняты почти полгода назад в ряде зарубежных стран — Франции, Турции, ОАЭ и т.д. Там невозможно приобрести проездной билет без документов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест.

Раньше всех

Не дожидаясь решения о введении QR-кодов на федеральном уровне, некоторые регионы уже сейчас ужесточают антипандемийные меры. В Приморье и Мордовии QR-коды с 9 ноября ввели на посещение крупных магазинов, в Кузбассе эта мера заработает с 15 ноября. В Красноярском крае с 15 ноября без цифровых пропусков нельзя будет попасть в общепит и салоны красоты. А в Хабаровском крае с 1 декабря без кода не пустят на ж/д вокзалы и в аэропорты. До этого на Камчатке заявили, что с 23 ноября «будут вводить этот инструмент для межмуниципальных перевозок как авиационным, так и наземным транспортом». QR-коды о вакцинации скоро начнут требовать в городском, пригородном и межмуниципальном транспорте Татарстана. В Кировской области с 22 ноября намерены ввести системы QR-кодов для посещения органов власти и местного самоуправления.

Кроме того, некоторые субъекты РФ продолжают вводить обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. 11 ноября об этом заявили в Краснодарском крае. Еще в шести регионах страны такая мера была введена раньше.

Не отстают в намерении стимулировать иммунизацию и образовательные учреждения. В ряде вузов уже с 8 ноября очные занятия могут посещать только студенты с QR-кодами или отрицательным тестом ПЦР. Одним из первых о недопуске учащихся и сотрудников без прививки к занятиям заявили в МФТИ. Схожие ограничения с 15 ноября введут и в МПГУ. В здания университета можно будет попасть только по QR-коду, подтверждающему статус вакцинации от COVID-19, статус переболевшего или наличие действующего отрицательного результата ПЦР-теста. Принятые меры уже показывают свою эффективность, отмечают в университете.

— В институте иностранных языков уже более 700 студентов выслали QR-коды, подтверждающие вакцинацию. Десятки студентов из других учебных институтов начали вакцинироваться, желая вернуться к занятиям в аудиториях , — сообщает пресс-служба МПГУ.

Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал и другим университетам изучить опыт МПГУ и по возможности последовать ему.

— РГГУ очень внимательно изучает меры, которые вводят в других вузах, чтобы к 1 декабря принять собственное решение на основе того опыта, который они получают сейчас. До зимы наши студенты обучаются онлайн. Я склоняюсь к тому, что к 1 декабря мы будем вводить QR-коды, чтобы хотя бы у части студентов была возможность учиться очно, — рассказал «Известиям» ректор РГГУ.



Глава Роспотребнадзора Анна Попова уже сообщала, что QR-коды на посещение ряда учреждений введены уже в 77 регионах. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что отмена QR-кодов и других ковидных ограничений возможна только после окончания пандемии. На данный момент в 12 регионах страны введена обязательная вакцинация для тех, кто учится в очном формате.

В четверг, 11 ноября в России зарегистрировали 1 237 летальных исходов от коронавируса. Днем ранее был установлен антирекорд по смертности — скончались 1239 человек. Число новых случаев заболевания по-прежнему близко к пику — 40 759 (максимум был зафиксирован 6 ноября — 41 335 случаев). Больше всего заболевших коронавирусом за сутки — в Москве (6240), Санкт-Петербурге (3230) и Подмосковье (2617).

Над материалом работали Вероника Кулакова, Евгения Перцева, Максим Талавринов, Максим Ходыкин