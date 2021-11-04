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Коронный гамбит: клиентопоток в банках упал на 10–40%

Как новый локдаун повлиял на работу кредитных организаций и продажу финансовых продуктов
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Коронный гамбит: клиентопоток в банках упал на 10–40%
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2021-11-03 15:50:27
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Банки фиксируют сокращение клиентопотока, несмотря на стандартный график работы в выходные дни с 28 октября по 7 ноября, выяснили «Известия», опросив крупные кредитные организации. Количество посетителей офисов упало в ряде банков в диапазоне от 10 до 40%. Снижение офлайн-потока наблюдают в Росбанке, ВТБ, «Открытии» и ряде других финорганизаций. При этом отмечается рост открытия депозитов, кредиток и оформления займов в режиме онлайн. Внеплановые выходные особо не повлияют на показатели банков, так же как и на объемы и качество услуг для физических лиц, считают эксперты.

Эффект выходных

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По всей России из-за ухудшения ситуации с коронавирусом введены нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Но в этот раз в отличие от локдауна в 2020-м граждане свободно, без каких-либо справок и QR-кодов могут выходить из дома, ездить на общественном транспорте, посещать медицинские учреждения, банки и другие организации. Закрыты школы, детсады, торговые центры, заведения общепита, досуга, развлечений и спорта.

Также в этом году Центробанк рекомендовал финансовым организациям самостоятельно определить график работы. Тогда как весной прошлого года в самом начале таких нерабочих дней регулятор советовал им функционировать в режиме, аналогичном новогодним праздничным дням, и при необходимости определить перечень дежурных отделений. Позже с продлением «каникул» для граждан был составлен список организаций, которые могли работать в апреле. В частности, банки, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании и др.

«Известия» обратились в банки из топ-30 с вопросом, как вынужденные выходные повлияли на посещение их отделений, а также реализацию продуктов и услуг. В интересах клиентов все эти дни офисы Росбанка работают в стандартном режиме, но клиентопоток снизился в диапазоне 10–40% в зависимости от дня и региона, рассказала директор департамента аналитического менеджмента и развития отношений с клиентами организации Екатерина Алиева.

Коронный гамбит
банк
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Поток граждан в отделениях банка на прошлой неделе — 28 и 29 октября — вырос на 10% по сравнению с аналогичными днями предыдущей. Однако на этой он упал и 1 ноября был на 14% меньше, чем неделей ранее, — сообщили в «Открытии».

В связи с введением режима нерабочих дней и запланированными отпусками клиентопоток в офисах ВТБ незначительно сократился к предыдущей неделе, рассказали в банке, отметив, что снижение компенсируется стабильно высокой трансакционной активностью пользователей онлайн-каналов. Сейчас показатель посещений характерен для выходного дня, но несколько ниже, чем в будни, подчеркнул управляющий директор Абсолют Банка Иван Любименко. Также изменение в работе отделений, расположенных в торговых центрах, в связи с введенными ограничениями наблюдают в «Хоум Кредите». Рост обращений клиентов через дистанционные каналы в среднем на 10% в начале нерабочих дней зафиксировали в ПСБ.

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В то же время изменения количества посетителей отделений не видят в крымском РНКБ и МТС Банке. На этой неделе общий клиентопоток в офисах сопоставим с показателями прошлой недели, подчеркнули в РНКБ. Там добавили: в отделениях на 20% увеличилось количество сделок по оформлению кредиток и операций по подключению к дистанционным сервисам.

В период выходных повышенный интерес россиян к сберегательным инструментам на фоне роста ключевой ставки фиксируют в Росбанке, а также Абсолют Банке, где в период локдауна количество открытых онлайн-депозитов увеличилось в 2,5 раза. В «Хоум Кредите» отмечают рост доли POS-кредитов и беспроцентных рассрочек за неделю с 20 до 25%. В ВТБ не видят существенного изменения в продуктовом сегменте: наиболее востребованными остаются стандартные расчетно-кассовые платежи и операции по открытию и закрытию вкладов, а также оформлению кредитов.

Коронный гамбит
банк
Фото: ТАСС/Артем Геодакян

К самым популярным категориям трат среди клиентов, помимо супермаркетов, в эти дни добавились расходы на здоровье, красоту и страхование, рассказала Екатерина Алиева.

Без особых последствий

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Внеплановые нерабочие дни особо не повлияют на финансовые показатели банков, так же как и на объемы и качество услуг для физлиц, оценили опрошенные «Известиями» эксперты. Из-за снижения трафика в офлайн-офисах потери банкиров не будут существенными, уверена операционный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева. Тем более что сейчас практически любую банковскую операцию можно провести онлайн. Правда, в отделениях намного легче продавать сопутствующие к основным продуктам услуги, например страховки. Но и это не ударит ощутимо по банковскому бизнесу, даже если локдаун продлят, отметила она.

Введенные ограничения — не жесткие, и у населения есть возможность свободно передвигаться, — согласился руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. — Снижение на 10–15%, даже на 20% — не существенно для банков. К тому же граждане активно пользуются открытием продуктов дистанционно.

Между тем, по словам Ксении Артемьевой, фактор неопределенности снижает потребительскую активность населения, что может негативно сказаться на трансакционном бизнесе банков. Также это ставит под удар располагаемые доходы граждан, что с учетом повышения ключевой ставки и новых риск-норм ЦБ может привести к потерям в сегменте кредитования, полагает эксперт.

Коронный гамбит
банк
Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Так, по оценкам БКИ «Эквифакс», неделя ограничений в ноябре приведет к сокращению потока заявок на новые ссуды на 3–4% по сравнению с сентябрем, — добавила она.

Однако, как считает эксперт, длительные ограничения могут негативно повлиять на платежеспособность заемщиков и их возможность вовремя обслуживать ссуды, учитывая, что закредитованность населения в 2021-м достигла максимума за все время наблюдений — 11,9%.

Впрочем, 3 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 8-го нерабочие дни закончатся. Власти Подмосковья также сообщили, что ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется и в регионе выходные не будут пролонгированы.

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