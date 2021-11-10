Привить железной рукой: может ли вакцинация стать обязательной

Объявленная в Санкт-Петербурге обязательная вакцинация для пожилых людей в какой-то степени остается добровольной — механизмов наказания граждан за отказ от нее у региона нет, рассказали «Известиям» в городском заксобрании. Но постановление главы питерского Роспотребнадзора — это очень серьезный сигнал жителям — они в зоне риска . Реальная возможность стимулировать граждан сделать прививку от ковида в том, чтобы сделать жизнь непривитых неудобной, считают эксперты. В Питере людям старше 60 без QR-кода уже собираются ограничить доступ к получению бытовых услуг, общепиту, возможно и отстранение от работы. Вирусологи отмечают очень высокую смертность от коронавируса в России — она каждый день бьет абсолютные рекорды. В основном от COVID-19 умирают люди старше 60 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями и невакцинированные, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Эксперты приводят в пример случаи в истории страны, когда страшные вирусы удалось победить именно быстрой и массовой иммунизацией. На федеральном уровне решение о введении обязательной вакцинации от коронавируса пока не принималось.

Без штрафов

Санкт-Петербург 9 ноября объявил о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для людей от 60 лет и старше, а также для страдающих от хронических заболеваний, в том числе бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем (диабет, ожирение). Кроме того, обязательной вакцинации подлежат работники промышленных, перерабатывающих и транспортных предприятий . Такое решение было принято главным санитарным врачом города Натальей Башкетовой. Прививку первым компонентом необходимо сделать до 15 декабря, вторым — до 15 января 2022 года. Какой-либо информации о наказаниях для тех, кто этого не сделает, в постановлении не содержится. Но упоминаются некоторые санкции.

Так, неработающим лицам 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг, общепиту и ряду других услуг. А трудоустроенные возрастные граждане, не пожелавшие привиться, будут отстранены от работы , говорится в постановлении главного санитарного врача.

Привить железной рукой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Это правомерное решение, которое принято уполномоченным должностным лицом в пределах его компетенции . А вот основания самого решения не исчерпываются правовой составляющей — имеет значение и санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе, пояснил «Известиям» адвокат BMS Law Firm Александр Иноядов.

Он добавил, что указанные в документе категории лиц находятся в группах повышенного риска заболевания, поэтому установлены и достаточно ограниченные сроки обязательной вакцинации.

На сегодняшний день среди людей старше 60 лет прививку получили более 588 тыс. человек — это 43% от числа подлежащих вакцинации в этой категории, сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Вакцинацию для людей старше 60 лет и других групп граждан в Петербурге нельзя в полной мере назвать обязательной, поскольку не прописаны штрафные санкции за нарушение этого требования , пояснил «Известиям» председатель комитета по законодательству заксобрания Санкт-Петербурга Всеволод Беликов.

— Отсутствует механизм принуждения и наказания, значит, вакцинация остается добровольной, — подчеркнул он . — На самом деле обязательная вакцинация — это раздел правового регулирования федерального законодательства: в полном объеме эта история может быть развернута только при наличии федерального закона.

По его словам, закон Санкт-Петербурга не дает этому субъекту право объявлять обязательную вакцинацию. Но в период пандемии это может сделать главный санитарный врач города . Для жителей это очень серьезный сигнал о том, что они в зоне риска, а для исполнительной власти — что медицинская система работает на пределе возможностей.

Привить железной рукой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Заставить людей вакцинироваться можно управленческими решениями: для этого нужно сделать разной жизнь вакцинированных и невакцинированных, рассуждает вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

— Власти должны найти способы, чтобы первым было комфортно, а вторым не очень. Тогда последние будут стремиться изменить категорию, — предложил он.

Нет отвода

Северная столица — не первый российский регион, объявивший об обязательной вакцинации для лиц 60 лет и старше. Согласно данным сайта «Стопкоронавирус», на 9 ноября она введена в Ставропольском, Алтайском краях, Башкортостане, Татарстане и Ненецком автономном округе. Почти во всех остальных регионах России действует обязательная вакцинация для тех или иных представителей социально значимых сфер. В основном это госслужащие, в том числе работники организаций здравоохранения, образования, социальной защиты.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решений о введении на федеральном уровне обязательной вакцинации от коронавируса пока не принималось. Иными словами, только сами субъекты РФ могут объявить об этом в случае необходимости. Тем временем вице-премьер РФ Татьяна Голикова 10 ноября на совещании президента с членами правительства отметила, что продолжающийся в стране рост смертности вызывает тревогу. Причем в основном от COVID-19 умирают граждане старше 60 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями и невакцинированные. В связи с этим Татьяна Голикова рекомендовала сделать прививки всем, у кого нет медотвода.

По ее словам, по уровню коллективного иммунитета против коронавируса лидируют Республика Тыва, Подмосковье, Карелия, Москва, Севастополь и Санкт-Петербург. Практически не меняется он в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Тульской области.

Привить железной рукой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Известия» направили запрос в оперативный штаб по борьбе с COVID-19 с просьбой уточнить, рассматривается ли вопрос о рекомендации регионам ввести обязательную вакцинацию для каких-либо групп населения.

Сделано в СССР

Обязательная вакцинация для некоторых групп граждан введена не только в России. Среди других стран, прибегнувших к таким мерам, — Коста-Рика (там должны быть вакцинированы дети 5–11 лет), Австралия, США, Венгрия, Греция, Франция, Азербайджан, Узбекистан, Украина и другие. Политика в отношении непривитых граждан во многих странах довольно жесткая — так, Сингапур с 8 декабря начнет взимать плату за лечение заразившихся COVID-19 пациентов, которые по собственному желанию не прошли вакцинацию.

— Есть много примеров среди европейских стран, где очень строгий подход к вакцинации: в Германии, например, у ребенка в школе ежедневно берут мазок на коронавирусную инфекцию и никто этому не противится. Для взрослых такое же тестирование сделали не только обязательным, но и платным — тест стоит €20. Ты можешь не вакцинироваться, но каждое утро представь свежий тест. «Антиваксеры» выстроились к нам в очередь, потому что дорого стало не вакцинироваться, — рассказал в интервью «Известиям» главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

В истории России был не один пример прекращения эпидемии быстрой обязательной вакцинацией определенных групп людей. Советский Союз впервые в мире ликвидировал на своей территории заболевание оспой, после этого все последующие вспышки были завозными , напомнил «Известиям» вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов. Этому примеру потом последовал весь мир, и была принята программа ликвидации оспы по инициативе российского вирусолога академика Виктора Жданова.

Вспышка оспы в Москве произошла в 1959–1960 годах. Опасное инфекционное заболевание в СССР завез один человек из Индии. Пандемию удалось предотвратить благодаря быстрой массовой вакцинации москвичей и жителей Подмосковья: в столицу в течение трех дней доставили 10 млн доз противооспенной вакцины. С момента заноса инфекции в Москву до устранения вспышки прошло 44 дня, заболели всего 45 человек, из которых скончались трое.

Привить железной рукой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Если обязательная вакцинация от коронавируса людей старше 60 лет в Петербурге и других городах будет воплощена, она спасет очень много жизней. Я сам сначала переболел (в 2020 году) и в августе ревакцинировался «Спутником». У меня не было особых поствакцинальных реакций, не было температуры. Только рука два дня поболела, но это обычное явление после укола. Зато я себя сейчас чувствую защищенным, — отметил Сергей Нетесов.