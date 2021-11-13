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Вне зоны пропуска: возможно ли распространение QR-систем в СНГ

И как Россия помогает партнерам по содружеству бороться с пандемией
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Вне зоны пропуска: возможно ли распространение QR-систем в СНГ
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2021-11-12 14:18:48
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Россия уже экспортировала 1 млн тестов на коронавирус в страны СНГ. Об этом на заседании совета глав правительств содружества заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Также он отметил сотрудничество в сфере производства вакцин против COVID-19. Опрошенные «Известиями» политики допустили, что после введения QR-кодов на транспорт в России схожие системы проверок могут постепенно появиться и в других странах СНГ. Однако, по их мнению, сначала унификация процесса должна произойти в Союзном государстве РФ и Белоруссии, а также в ЕАЭС.

Общая цель

Совместная борьба с коронавирусом — одна из приоритетных задач СНГ, отметил Михаил Мишустин на дистанционной встрече с коллегами по организации. Страны должны направить силы на прерывание цепочек заболеваемости. Для этого необходимо увеличить частоту проверок населения на коронавирус: Россия уже бесплатно поделилась с партнерами системами диагностирования COVID-19.

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Производство тест-системы для выявления различных штаммов коронавируса
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— Продолжаем помогать и нашим друзьям по содружеству. Мы безвозмездно направили странам СНГ более миллиона тест-наборов для диагностики инфекции, — сказал председатель правительства РФ.

Кроме проверок на COVID, людям необходимо предоставить возможность защитить свое здоровье при помощи вакцины. Российские препараты поставляются во все государства содружества, напомнил Михаил Мишустин. Кроме того, страны договариваются об открытии лицензионных производств на местных площадках. Чтобы в целом обезопасить людей от новых волн заболеваний, члены СНГ должны координировать свои действия.

Мы готовы оказывать научно-методическую поддержку специалистам-медикам. Более того, на заседании совета глав правительств в конце мая были подписаны соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий участников СНГ, а также среднесрочный план совместных действий по противодействию распространению инфекционных болезней, — заявил Михаил Мишустин.

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в режиме видеоконференции в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в режиме видеоконференции в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Наряду с борьбой против коронавируса страны озабочены восстановлением экономических связей. Пандемия стала серьезным испытанием не только для СНГ, но и для всего мира, подчеркнул российский премьер. Однако благодаря совместным усилиям государствам удалось увеличить торговый оборот за первые шесть месяцев.

— За первое полугодие текущего года взаимная торговля выросла почти на 27%, а внешнеторговый оборот — более чем на четверть, объем валового внутреннего продукта в целом по содружеству увеличился практически на 4,5%, — сообщил глава кабмина РФ.

Стандартизация борьбы

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Несмотря на прошедшие нерабочие дни и введение ограничений на посещение объектов и мероприятий, в России продолжается распространение коронавируса — уже второй день подряд фиксируется более 40 тыс. заражений. 11 ноября федеральный оперштаб подтвердил разработку законопроектов об обязательном предъявлении QR-кодов о вакцинации или перенесенном COVID-19 в транспорте, местах общественного питания и объектах розничной торговли, а 12 ноября внес инициативы в Госдуму. Однако, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для реализации инициатив предстоит достаточно серьезная работа в парламенте с участием специалистов и экспертов.

Если QR-коды удастся успешно отработать в России, тогда, возможно, систему получится распространить на ближайших партнеров страны, заявил «Известиям» председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Сначала проверки стоит вводить в Союзном государстве РФ и Белоруссии, затем — на пространстве ЕАЭС. И лишь потом процесс может затронуть всех членов СНГ. Однако, как подчеркнул депутат, реализация инициативы даже на территории России займет много времени.

Основная цель распространения QR-системы на транспорт — подтолкнуть людей к вакцинации, сказал «Известиям» зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Необходимость привить население от коронавируса осознают не только в России, но и на постсоветском пространстве. При этом во многих странах пока кампания по вакцинация не набрала необходимых темпов, считает депутат.

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Девушка показывает QR-код на экране смартфона
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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— QR-коды требуют простого программного обеспечения. Помощь России для введения систем на постсоветском пространстве вряд ли потребуется, — отметил политик.

Чтобы избежать проблем при реализации инициативы в России и за ее пределами, потребуется провести масштабную информационную кампанию. Особое внимание необходимо уделить прежде всего тем, кто не пользуется персональными компьютерами и смартфонами. Им нужно будет объяснить, как и где можно получить QR-код. Например, в России с 16 ноября есть возможность взять в МФЦ распечатанный сертификат о вакцинации от COVID-19.

Цифровые пропуска — вынужденная мера, на которую идут страны по всему миру, подчеркнул Олег Матвейчев. Некоторые люди рискуют и покупают документы. С марта 2021 года по настоящее время Роскомнадзор заблокировал 4668 ресурсов с фейковыми QR-кодами или поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса. По данным BI.ZONE, стоимость пропуска в Сети составляет от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, а в «Лаборатории Касперского» средней ценой считают 7 тыс. рублей. Параллельно с распространением QR-систем властям потребуется усилить борьбу с мошенниками, резюмировал депутат.

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