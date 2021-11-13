Вне зоны пропуска: возможно ли распространение QR-систем в СНГ

Россия уже экспортировала 1 млн тестов на коронавирус в страны СНГ. Об этом на заседании совета глав правительств содружества заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин . Также он отметил сотрудничество в сфере производства вакцин против COVID-19. Опрошенные «Известиями» политики допустили, что после введения QR-кодов на транспорт в России схожие системы проверок могут постепенно появиться и в других странах СНГ . Однако, по их мнению, сначала унификация процесса должна произойти в Союзном государстве РФ и Белоруссии, а также в ЕАЭС.

Общая цель

Совместная борьба с коронавирусом — одна из приоритетных задач СНГ, отметил Михаил Мишустин на дистанционной встрече с коллегами по организации. Страны должны направить силы на прерывание цепочек заболеваемости. Для этого необходимо увеличить частоту проверок населения на коронавирус : Россия уже бесплатно поделилась с партнерами системами диагностирования COVID-19.

— Продолжаем помогать и нашим друзьям по содружеству. Мы безвозмездно направили странам СНГ более миллиона тест-наборов для диагностики инфекции, — сказал председатель правительства РФ .

Кроме проверок на COVID, людям необходимо предоставить возможность защитить свое здоровье при помощи вакцины. Российские препараты поставляются во все государства содружества, напомнил Михаил Мишустин . Кроме того, страны договариваются об открытии лицензионных производств на местных площадках . Чтобы в целом обезопасить людей от новых волн заболеваний, члены СНГ должны координировать свои действия.

— Мы готовы оказывать научно-методическую поддержку специалистам-медикам . Более того, на заседании совета глав правительств в конце мая были подписаны соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий участников СНГ, а также среднесрочный план совместных действий по противодействию распространению инфекционных болезней, — заявил Михаил Мишустин.

Вне зоны пропуска_3 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в режиме видеоконференции в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Наряду с борьбой против коронавируса страны озабочены восстановлением экономических связей. Пандемия стала серьезным испытанием не только для СНГ, но и для всего мира, подчеркнул российский премьер. Однако благодаря совместным усилиям государствам удалось увеличить торговый оборот за первые шесть месяцев .

— За первое полугодие текущего года взаимная торговля выросла почти на 27%, а внешнеторговый оборот — более чем на четверть, объем валового внутреннего продукта в целом по содружеству увеличился практически на 4,5%, — сообщил глава кабмина РФ.

Стандартизация борьбы

Несмотря на прошедшие нерабочие дни и введение ограничений на посещение объектов и мероприятий, в России продолжается распространение коронавируса — уже второй день подряд фиксируется более 40 тыс. заражений. 11 ноября федеральный оперштаб подтвердил разработку законопроектов об обязательном предъявлении QR-кодов о вакцинации или перенесенном COVID-19 в транспорте, местах общественного питания и объектах розничной торговли, а 12 ноября внес инициативы в Госдуму . Однако, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для реализации инициатив предстоит достаточно серьезная работа в парламенте с участием специалистов и экспертов.

Если QR-коды удастся успешно отработать в России, тогда, возможно, систему получится распространить на ближайших партнеров страны, заявил «Известиям» председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников . Сначала проверки стоит вводить в Союзном государстве РФ и Белоруссии, затем — на пространстве ЕАЭС. И лишь потом процесс может затронуть всех членов СНГ. Однако, как подчеркнул депутат, реализация инициативы даже на территории России займет много времени.

Основная цель распространения QR-системы на транспорт — подтолкнуть людей к вакцинации, сказал «Известиям» зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев . Необходимость привить население от коронавируса осознают не только в России, но и на постсоветском пространстве. При этом во многих странах пока кампания по вакцинация не набрала необходимых темпов, считает депутат.

Вне зоны пропуска_1 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— QR-коды требуют простого программного обеспечения. Помощь России для введения систем на постсоветском пространстве вряд ли потребуется, — отметил политик.

Чтобы избежать проблем при реализации инициативы в России и за ее пределами, потребуется провести масштабную информационную кампанию. Особое внимание необходимо уделить прежде всего тем, кто не пользуется персональными компьютерами и смартфонами . Им нужно будет объяснить, как и где можно получить QR-код. Например, в России с 16 ноября есть возможность взять в МФЦ распечатанный сертификат о вакцинации от COVID-19.