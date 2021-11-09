Размыкая круг: какие результаты дало введение нерабочих дней

Введение нерабочих дней привело к улучшению ситуации с COVID. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщили глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин . Однако расслабляться пока рано. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сейчас в России усилены меры борьбы с пандемией. Такими же актуальными, по его словам, остаются два главных направления работы — увеличение темпов вакцинации и тестирования . О результатах нерабочей недели участники совета, а также вице-премьер Татьяна Голикова доложили и президенту. Опрошенные «Известиями» политики допускают распространение использования QR-кодов. Однако, по их словам, пропускной режим не будут вводить на тех объектах, которые продолжали работать в ковидные каникулы.

Закрепление результата

После нерабочих дней по всей стране усилены меры борьбы с коронавирусом, сообщил на заседании совета Михаил Мишустин. Например, наращиваются объемы проверок на COVID и вакцинации граждан. В регионы уже направлено почти 80 млн доз вакцин . Как сообщила Анна Попова, охват тестирования увеличился в 1,5 раза.

— Сейчас самое главное — вовремя выявлять инфекцию, чтобы остановить ее распространение, оказывать своевременную медицинскую помощь заболевшим и обезопасить окружающих от заражения , — сказал премьер.

В целом по стране, как заявил глава Минздрава, первым компонентом вакцинировались 62 млн человек — в нерабочие дни такое решение приняли сразу 3,7 млн россиян . Введенные во многих регионах QR-коды, по мнению министра, доказали свою эффективность в борьбе с коронавирусом. По его словам, проблем с реализацией федеральных решений на местах нет. Более 66% перепрофилированных коек обеспечено кислородом, а выделенные правительством средства на закупку концентраторов доведены до субъектов . Также все регионы получили средства на бесплатные лекарства для людей, лечащихся в амбулаторных условиях.

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На некоторые признаки улучшения ситуации после вынужденных каникул обратил внимание и мэр столицы: число вновь заболевших в Москве снизилось на 15%, а госпитализаций — на 4%. Параллельно с этим повысились темпы вакцинации — за неделю привилось около 100 тыс. человек.

— Если взять выполнение постановления по обязательной вакцинации, то первым компонентом из групп, которые подлежат обязательной вакцинации, привилось 80% от численности сотрудников и вторым компонентом – 67% . То есть процесс тут в принципе идет неплохо. И в целом интерес к вакцинации у населения сохраняется на достаточно хорошем уровне. Но, конечно, он мог бы быть значительно выше, — отметил мэр Москвы.

Улучшения подтвердили и в Роспотребнадзоре. Прошедшая неделя показала снижение темпов заболеваемости, что говорит о замедлении эпидпроцесса, сообщила Анна Попова. Однако прирост сохраняется среди россиян старше 65 лет . Единственное правильное решение для пожилых граждан — вакцинироваться, подчеркнула руководитель федеральной службы. Также, по ее мнению, необходимо сохранить ограничительные меры и усилить контроль за их исполнением.

— Превышение среднероссийских показателей за прошедшую неделю зарегистрировано в 32 регионах. Тремя неделями раньше это количество было почти 50, — уточнила Анна Попова.

По ее словам, рост заболеваемости сохраняется в 61 субъекте, снижение отмечается в шести регионах. Устойчивая тенденция роста заболеваемости наблюдается в трех регионах.

Несмотря на цифровизацию, власти оставляют за гражданами право выбрать «бумагу». С 16 ноября распечатанный сертификат о вакцинации от COVID-19 можно будет получить в МФЦ, заявил Михаил Мишустин. Как и прежде, документ доступен и на портале госуслуг.

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— Для многих такой вариант удобнее. Это актуально для граждан, которые не зарегистрированы на портале госуслуг либо не имеют возможности самостоятельно распечатать сертификаты, — отметил премьер.

9 ноября Владимир Путин также пригласил вице-премьера Татьяну Голикову, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главного санитарного врача страны Анну Попову и мэра Москвы Сергея Собянина на совещание Совбеза , чтобы обсудить итоги нерабочих дней.

Пропускной режим

Распространение системы QR-кодов возможно, заявил «Известиям» зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный . Однако введение этой меры допустимо лишь на ограниченный период времени. Также далеко не все сферы можно сделать пропускными. Организовать QR-систему на тех объектах, которые были открыты в нерабочие дни, вряд ли получится .

— Например, вводить QR-пропуска на транспорт — просто нереально, особенно в крупных городах. Это может не только парализовать систему, но и вызвать возмущение граждан, — сказал депутат.

С этим согласны и в верхней палате. Как отметил член комитета Совфеда по экономической политике Владимир Кравченко, субъекты должны выборочно вводить пропускной режим на объектах, потому что это снижает число посетителей и выручку . На первом месте у региональных властей, конечно, должен стоять вопрос здоровья граждан. Однако они не могут упускать из виду и экономическую составляющую. В целом из-за продолжающихся ограничительных мер многие предприятия несут значительные убытки.

Размыкая круг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков