Размыкая круг: какие результаты дало введение нерабочих дней
Введение нерабочих дней привело к улучшению ситуации с COVID. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщили глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин. Однако расслабляться пока рано. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сейчас в России усилены меры борьбы с пандемией. Такими же актуальными, по его словам, остаются два главных направления работы — увеличение темпов вакцинации и тестирования. О результатах нерабочей недели участники совета, а также вице-премьер Татьяна Голикова доложили и президенту. Опрошенные «Известиями» политики допускают распространение использования QR-кодов. Однако, по их словам, пропускной режим не будут вводить на тех объектах, которые продолжали работать в ковидные каникулы.
Закрепление результата
После нерабочих дней по всей стране усилены меры борьбы с коронавирусом, сообщил на заседании совета Михаил Мишустин. Например, наращиваются объемы проверок на COVID и вакцинации граждан. В регионы уже направлено почти 80 млн доз вакцин. Как сообщила Анна Попова, охват тестирования увеличился в 1,5 раза.
— Сейчас самое главное — вовремя выявлять инфекцию, чтобы остановить ее распространение, оказывать своевременную медицинскую помощь заболевшим и обезопасить окружающих от заражения, — сказал премьер.
В целом по стране, как заявил глава Минздрава, первым компонентом вакцинировались 62 млн человек — в нерабочие дни такое решение приняли сразу 3,7 млн россиян. Введенные во многих регионах QR-коды, по мнению министра, доказали свою эффективность в борьбе с коронавирусом. По его словам, проблем с реализацией федеральных решений на местах нет. Более 66% перепрофилированных коек обеспечено кислородом, а выделенные правительством средства на закупку концентраторов доведены до субъектов. Также все регионы получили средства на бесплатные лекарства для людей, лечащихся в амбулаторных условиях.
На некоторые признаки улучшения ситуации после вынужденных каникул обратил внимание и мэр столицы: число вновь заболевших в Москве снизилось на 15%, а госпитализаций — на 4%. Параллельно с этим повысились темпы вакцинации — за неделю привилось около 100 тыс. человек.
— Если взять выполнение постановления по обязательной вакцинации, то первым компонентом из групп, которые подлежат обязательной вакцинации, привилось 80% от численности сотрудников и вторым компонентом – 67%. То есть процесс тут в принципе идет неплохо. И в целом интерес к вакцинации у населения сохраняется на достаточно хорошем уровне. Но, конечно, он мог бы быть значительно выше, — отметил мэр Москвы.
Улучшения подтвердили и в Роспотребнадзоре. Прошедшая неделя показала снижение темпов заболеваемости, что говорит о замедлении эпидпроцесса, сообщила Анна Попова. Однако прирост сохраняется среди россиян старше 65 лет. Единственное правильное решение для пожилых граждан — вакцинироваться, подчеркнула руководитель федеральной службы. Также, по ее мнению, необходимо сохранить ограничительные меры и усилить контроль за их исполнением.
— Превышение среднероссийских показателей за прошедшую неделю зарегистрировано в 32 регионах. Тремя неделями раньше это количество было почти 50, — уточнила Анна Попова.
По ее словам, рост заболеваемости сохраняется в 61 субъекте, снижение отмечается в шести регионах. Устойчивая тенденция роста заболеваемости наблюдается в трех регионах.
Несмотря на цифровизацию, власти оставляют за гражданами право выбрать «бумагу». С 16 ноября распечатанный сертификат о вакцинации от COVID-19 можно будет получить в МФЦ, заявил Михаил Мишустин. Как и прежде, документ доступен и на портале госуслуг.
— Для многих такой вариант удобнее. Это актуально для граждан, которые не зарегистрированы на портале госуслуг либо не имеют возможности самостоятельно распечатать сертификаты, — отметил премьер.
9 ноября Владимир Путин также пригласил вице-премьера Татьяну Голикову, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главного санитарного врача страны Анну Попову и мэра Москвы Сергея Собянина на совещание Совбеза, чтобы обсудить итоги нерабочих дней.
Пропускной режим
Распространение системы QR-кодов возможно, заявил «Известиям» зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Однако введение этой меры допустимо лишь на ограниченный период времени. Также далеко не все сферы можно сделать пропускными. Организовать QR-систему на тех объектах, которые были открыты в нерабочие дни, вряд ли получится.
— Например, вводить QR-пропуска на транспорт — просто нереально, особенно в крупных городах. Это может не только парализовать систему, но и вызвать возмущение граждан, — сказал депутат.
С этим согласны и в верхней палате. Как отметил член комитета Совфеда по экономической политике Владимир Кравченко, субъекты должны выборочно вводить пропускной режим на объектах, потому что это снижает число посетителей и выручку. На первом месте у региональных властей, конечно, должен стоять вопрос здоровья граждан. Однако они не могут упускать из виду и экономическую составляющую. В целом из-за продолжающихся ограничительных мер многие предприятия несут значительные убытки.
Что же касается введения нерабочих дней, по словам сенатора, неделя каникул не привела к серьезным негативным последствиям на рынке. Однако там, где период был введен раньше или продлен, требуется дополнительная помощь властей. Чтобы поддержать компании, в Совфеде готовят соответствующие инициативы, которые в скором времени будут представлены, рассказал Владимир Кравченко. В конце октября председатель правительства сообщил о введении грантов для малого и среднего предпринимательства (МСП). На это кабмин выделит около 38,5 млрд рублей. По оценкам первого вице-премьера Андрея Белоусова, из-за режима нерабочих дней предприятия теряли в среднем 4 млрд рублей в сутки.