Тяжело в лечении: рейтинги губернаторов пострадали от COVID-19

Больше всех в рейтинге влияния потеряли губернаторы, которые не могут остановить рост заболеваемости COVID-19 или эффективно управлять прививочной кампанией. Об этом говорится в исследовании, составленном АПЭК по итогам октября . По мнению его авторов, способность контролировать развитие пандемии — очевидный фактор оценки эффективности работы глав субъектов. Эксперты считают, что результат борьбы с коронавирусом напрямую скажется на политической устойчивости губернаторов.

Потеряли в рейтинге

Эпидемиологическая обстановка в регионах, связанная с COVID-19, стала одним из главных факторов оценки рейтингов влияния губернаторов в октябре. Об этом говорится в исследовании АПЭК, которое имеется в распоряжении «Известий».

— Значительная часть глав субъектов, позиции которых отличаются в рейтинге негативной динамикой, пока не могут эффективно противостоять распространению пандемии, — пояснил «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов .

По его словам, способность управлять развитием эпидемии, сдерживать ее — сегодня очевидный фактор оценки эффективности работы глав субъектов.

Сильнее всего в рейтинге АПЭК за октябрь потеряли губернатор Саратовской области Валерий Радаев (с 28-го на 41-е место) и глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн (с 68-го на 73-е место) . Первый регион входит в двадцатку лидеров по росту выявленных заболеваний COVID-19. Об этом в своем докладе упомянула главный санитарный врач РФ Анна Попова, указав, что область лидирует по доле внебольничных пневмоний.

Тяжело в лечении Валерий Радаев Фото: РИА Новости/Александр Натрускин

Второй субъект отличился инцидентом с отказом от вакцинации сотрудников скорой помощи.

— Валерий Радаев сделал ряд резких заявлений, и это привело к значительному — вероятно, ситуативному, — ослаблению его влияния. Замечания Юрия Трутнева по поводу результатов борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Еврейской автономной области становятся проблемой для главы региона Ростислава Гольдштейна, — пояснил «Известиям» Дмитрий Орлов.

Как отмечается в докладе АПЭК, продолжается нисходящий тренд для руководителя Республики Крым Сергея Аксенова (с 23-го на 27-е место) . Субъект занимает шестое место в России по количеству выявленных заболеваний COVID-19. Впрочем, как пояснили «Известиям» авторы рейтинга, основным фактором снижения рейтинга губернатора стали обыски и задержание главы Евпатории Олеси Харитоненко.

Теряет позиции и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев (с 43-го на 48-е место) .

— Дегтярев «усиливался» по мере развертывания избирательной кампании. Однако после выборов системные проблемы региона — от отношений с элитами до бюджетных — традиционно обострились, а поддержка центра уменьшилась. Неудивительно, что его позиции в рейтинге ослабевают, — пояснил глава АПЭК «Известиям».

Тяжело в лечении Избранный губернатором Хабаровского края Михаил Дегтярев во время церемонии инаугурации Фото: ТАСС/Денис Дмитриев

По количеству заболеваний COVID-19 регион находится на 21-м месте в России.

Также теряют в рейтинге глава ХМАО Наталья Комарова (с 24-го на 29-е место) и губернатор Псковской области Михаил Ведерников (с 49-го на 54-е место) .

— Главные проблемы Комаровой — кадровая политика и общая управляемость регионом. Кроме того, негативно влияет на ее позиции состояние регионального бюджета. Губернатор Псковской области некоторое время назад встречался с президентом, и это привело к ситуативному укреплению его рейтинга. Теперь эффект от встречи в целом исчерпан, и рейтинг вернулся к прежним показателям, — пояснил Дмитрий Орлов.

Кроме того, теряют позиции главы регионов, чаще других обсуждаемые в качестве возможных кандидатов на досрочную отставку . В их числе руководитель Кировской области Игорь Васильев (с 70-го на 75-е место), губернатор Томской области Сергей Жвачкин (с 75-го на 83-е место), глава Хакасии Валентин Коновалов (с 84-го на 85-е место).

Усиливают влияние

Как и в предыдущих рейтингах традиционно топ самых влиятельных губернаторов, по оценкам АПЭК, возглавляют мэр Москвы Сергей Собянин, главы Чечни и Татарстана Рамзан Кадыров и Рустам Минниханов .

В числе факторов, которые позитивно сказались на рейтингах влияния в октябре, авторы исследования выделяют получение регионами бюджетных кредитов, шаги по повышению инвестиционной привлекательности, а также встречи с федеральными чиновниками .

Тяжело в лечении Рабочая встреча Михаила Мишустина и Антона Алиханова Фото: ТАСС/Александр Астафьев

Например, после рабочей поездки главы правительства Михаила Мишустина в Калининградскую область укрепляются позиции губернатора региона Антона Алиханова (с 11-го на 10-е место). Позитивным фактором для главы Орловской области Андрея Клычкова (с 82-го на 69-е место) становится поручение премьера Минфину и Минздраву предусмотреть в федеральном бюджете выделение средств на софинансирование строительства многопрофильного медицинского центра для областной клинической больницы.

Рабочая поездка вице-премьеров Марата Хуснуллина и Дмитрия Григоренко в Сахалинскую область создает позитивные информационные поводы для губернатора региона Валерия Лимаренко (с 35-го на 26-е место).

Обсуждение запуска особой экономической зоны «Авангард» в Омской области положительно сказывается на позициях главы региона Александра Буркова (с 69-го на 67-е место). После рабочей встречи с вице-премьером Александром Новаком укрепился рейтинг главы Алтайского края Виктора Томенко (с 56-го на 51-е место).

Рабочая поездка вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева в Магаданскую область с проведением совещания по социально-экономическому развитию региона приносит дополнительные политические очки губернатору Сергею Носову (с 38-го на 33-е место).

Части губернаторов помогает укрепить позиции утверждение кабмином заявок на кредиты. Благодаря этому усиливается влияние главы Чувашии Олега Николаева (с 44-го на 37-е место). Региону одобрено выделение средств на сумму более 3,7 млрд рублей для строительства транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры в рамках комплексной застройки Чебоксар и Канаша.

Тяжело в лечении Олег Николаев Фото: ТАСС/Александр Щербак

Растет рейтинг у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова (с 39-го на 35-е место), которому удалось получить заем в размере около 5,3 млрд рублей, в том числе на строительство объектов социальной инфраструктуры, а также семи полигонов ТБО и ТКО.

Получает дополнительные очки губернатор Забайкальского края Александр Осипов (с 76-го на 72-е место) — региону выделяют 2,3 млрд рублей на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры и обеспечение ввода около 240 тыс. кв. м жилья.

Эксперты, с которыми пообщались «Известия», считают, что главным фактором оценки работы глав субъектов Кремлем будет результат борьбы с COVID-19.

— Тема пандемии сейчас — главная, а все остальные даже позитивные факторы уходят на второй план . Именно по управлению ситуацией с заболеваемостью сегодня оценивается работа губернаторов, по их способностям оперативно решать вопросы, связанные с сохранением жизни людей. Поэтому тут я с АПЭК соглашусь, — заявил «Известиям» политолог Дмитрий Фетисов.

По его словам, неудачный результат борьбы с COVID-19 вполне может стать поводом для отставки того или иного губернатора . Вторым фактором, который будет влиять на оценку работы региональной власти, эксперт назвал умение глав субъектов справляться с межэлитными конфликтами, которых сейчас, по его оценкам, немало.

Тяжело в лечении Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев