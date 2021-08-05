Чтобы нековидно было: что повлияло на рейтинги губернаторов в июле

Рост заболеваемости COVID-19 и ограничительные меры в регионах, реализация инфраструктурных проектов и развитие туристической отрасли, а также меры по преодолению последствий стихийных бедствий больше всего повлияли на рейтинги губернаторов в июле . Исследование о влиянии глав субъектов подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК, есть в распоряжении «Известий»). Эксперты считают его результаты логичными, хотя отмечают, что власти не всегда могут сдержать рост заболеваемости. Кто сформировал первую лидерскую десятку, а кто потерял позиции — в материале «Известий» .

Пошли в рост

В первую десятку рейтинга влияния губернаторов за июль вошли мэр Москвы Сергей Собянин, главы Чечни и Татарстана Рамзан Кадыров и Рустам Минниханов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Тульской области Алексей Дюмин, руководитель Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также главы Тюменской, Калининградской и Нижегородской областей Александр Моор, Антон Алиханов и Глеб Никитин . Об этом говорится в исследовании, подготовленном АПЭК методом закрытого анкетирования 26 региональных экспертов.

Как отмечается в документе, больше всего в этом месяце на рейтинги губернаторов повлияли эпидемиологическая ситуация, реализация инфраструктурных проектов, а также развитие туристической отрасли, конфликты с участием представителей СМИ и меры властей по преодолению последствий стихийных бедствий.

Чтобы нековидно было Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В числе глав, усиливших свои позиции по сравнению с июнем, в АПЭК выделяют губернатора Московской области Андрея Воробьева (с 5-го на 4-е место). Поводом для этого стало участие Владимира Путина в официальном открытии и запуске в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги, которая проложена в регионе.

Усилил свое влияние и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (с 9-го на 7-е место). В АПЭК связали это с проведением совещания по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В нем также лично принял участие президент.

Посещение главой правительства Михаилом Мишустиным Свердловской, Тверской, Иркутской и Томской областей способствует укреплению позиций губернаторов этих регионов Евгения Куйвашева (с 19-го на 17-е), Игоря Рудени (с 26-го на 22-е), Игоря Кобзева (с 30-го на 28-е) и Сергея Жвачкина (с 70-го на 68-е).

Помогают укреплению рейтингов и встречи с вице-премьерами. Усилилось влияние губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова (с 14-го на 11-е место). Ему удалось пообщаться с вице-премьером Александром Новаком. Прошедшее под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина совещание по социально-экономическому развитию Республики Крым способствует укреплению позиций главы региона Сергея Аксенова (с 18-го на 16-е).

Чтобы нековидно было Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Поручение подготовить предложения, касающиеся возможных инвестиционных площадок для создания туристической инфраструктуры, стало позитивным информационным поводом для врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло (с 48-го на 44-е место). После визита в регион Михаила Мишустина, а также вице-премьера Юрия Трутнева укрепились позиции врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева (с 56-го на 53-е). Переходят в группу с сильным влиянием врио главы Пензенской области Олег Мельниченко (с 51-го на 46-е) и врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (с 55-го на 49-е). Эти субъекты получат по распоряжению главы правительства около 1,5 млрд рублей на поддержание сбалансированности региональных бюджетов.

Неблагоприятная ситуация

Выпадает из лидерской десятки губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (переместился с 10-й на 12-ю позицию рейтинга). Как пояснил «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов, в регионе нарастают коррупционные риски, что уже отразилось на отставках ряда чиновников.

Упоминание главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным Приморского края в числе субъектов с наибольшим числом несчастных случаев среди несовершеннолетних становится одним из факторов, негативно сказывающихся на позициях Олега Кожемяко (с 11-го на 13-е место).

На грани вылета из группы губернаторов с очень сильным влиянием оказалась глава ХМАО Наталья Комарова (с 17-го на 20-е). Как уточнили в АПЭК, причина — кризисная ситуация с коронавирусом, на которую обратили внимание представители федеральной власти. Это усугубляется проблемами в коммуникации местных чиновников с населением.

Во второй группе рейтинга губернаторов с сильным влиянием больше всех потерял губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко (с 21-го на 33-е). Причиной тому, по данным исследования, стал резонансный конфликт со СМИ мэра Углегорска Сергея Дорощука, который по предложению губернатора ушел в отставку. Кроме того, в июле в субъекте были усилены ограничительные меры из-за увеличения заболеваемости COVID-19. Недельный прирост доходил до 51,8%.

Антирекорд по суточной заболеваемости в прошлом месяце был установлен в Севастополе. Из-за этого губернатор Михаил Развожаев потерял четыре позиции в рейтинге (с 23-го на 27-е место).

Неблагоприятная ситуация с пандемией в Архангельской области, где в июле были продлены ограничения для населения, а суточный прирост продолжал оставаться на высоком уровне: до 200 заболевших. Глава субъекта Александр Цыбульский переместился с 33-го на 37-е место рейтинга.

Также в этой группе потеряли влияние губернаторы Ивановской, Рязанской и Воронежской областей Станислав Воскресенский (с 35-го на 39-е), Николай Любимов (с 41-го на 45-е) и Александр Гусев (с 44-го на 50-е).

Чтобы нековидно было Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Покинули группу с сильным влиянием глава Карелии Артур Парфенчиков (с 46-го на 51-е) и губернатор Псковской области Михаил Ведерников (с 50-го на 52-е). Как уточняют в АПЭК, проблемой для руководства Карелии в июле 2021 года стали масштабные лесные пожары.

В группе губернаторов со средним влиянием больше всего потеряли глава НАО Юрий Бездудный (с 63-го на 73-е) и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников (с 67-го на 72-е). На предпоследнее место (с 80-го на 84-е) опускается глава Калмыкии Бату Хасиков. Как пояснил Дмитрий Орлов, причиной ослабления губернатора стали длительный элитный конфликт в Элисте, вынужденные кадровые перестановки в министерстве здравоохранения региона, а также коммуникативные проблемы главы Калмыкии.

Политтехнолог Александр Твердов считает результаты рейтинга вполне логичными . То, что на первых местах оказались главы экономически сильных субъектов, по его словам, объясняется тем, что у них больше связей с федеральными властями. Вполне объяснимо также внимание Кремля к Республике Крым. Однако, по его мнению, губернаторы не всегда в силах остановить рост заболеваемости , так как это может зависеть от коллективного иммунитета жителей того или иного субъекта.