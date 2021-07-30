Бессорно: в KPI губернаторов предложили учитывать сбор отходов

В России предлагают расширить KPI для губернаторов и включить в него оценку раздельного сбора отходов на территориях регионов . Ассоциация «Промышленность за экологию» («Руспек») направила такое предложение в Минэкономразвития, ведомство готовит отзыв на поправки Минприроды в закон об отходах. В «Руспек» «Известиям» уточнили, что в ближайшие десять лет правительство намерено закупать контейнеры для раздельного сбора мусора по всей стране, на это потребуется 4 млрд рублей. Логично возложить на губернаторов ответственность за эффективное использование этих средств, уверены в организации.

Сорный вопрос

Ассоциация «Промышленность за экологию» («Руспэк») предлагает изменить перечень показателей эффективности губернаторов и добавить в него норматив по развитию раздельного сбора мусора в своем регионе . Организация направила это предложение в Минэкономразвития. Ведомство готовит оценку регулирующего воздействия поправок Минприроды в закон «Об отходах производства и потребления» (89-ФЗ). Об этом «Известиям» рассказали в ассоциации. Исполнительный директор организации Любовь Меланевская напомнила «Известиям», что снижение объема захоронения отходов на 50% к 2030 году — государственная цель.

— Если создание современной отрасли обращения с отходами — это государственный приоритет в сфере экологии и обращения с отходами, то должен ли этот приоритет учитываться при оценке деятельности губернаторов? Разумеется, должен, — отметила Любовь Меланевская.

Бессорно Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Она добавила, что из смешанного потока мусора можно извлечь лишь 8–10% ценных для переработки фракций, тогда как раздельный сбор отходов позволяет увеличить эти показатели до 40%. Появление нового KPI для губернаторов станет для них мощным стимулом уделять больше внимания тому, как организовать раздельный сбор и накопление мусора в своих регионах, уточнила Любовь Меланевская. Поэтому такой подход должен быть отражен в региональной политике, считают в ассоциации.

Согласно данным Российского экологического оператора (РЭО, куратор мусорной реформы в РФ), на конец 2020 года раздельный сбор внедрили в 71 из 85 регионов. Его широко используют в Москве и Подмосковье, Республике Коми, Псковской, Вологодской, Костромской и Ярославской областях, услуга доступна для 60–100% населения.

В «Руспэк» напомнили, что в течение следующих десяти лет Россия планирует перейти к современному обращению с отходами, для этого власти должны закупать новые контейнеры. Например, в прошлом году правительство согласовало выделить для этой цели 1 млрд рублей, на них можно было купить около 7 тыс. контейнеров. Хотя эти средства так и не дошли до регионов, вернувшись в казну. По данным РЭО, чтобы обеспечить всю страну контейнерами (их нужно 290 тыс.), необходимо 4 млрд рублей. Поэтому ответственность за организацию раздельного сбора отходов также должны нести региональные власти, уверены в «Руспэк».

Бесспорно Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Согласно указу президента «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц», в России действует 20 показателей KPI глав регионов . Наряду с оценкой уровня бедности, образования, численности населения и других в субъекте также анализируют качество городской и окружающей среды. В этом случае смотрят на количество аварийных домов, оформление городских пространств и так далее, но про инфраструктуру раздельного накопления отходов там не сказано, напомнили в «Руспек».

В Минэкономразвития «Известиям» сказали, что предложение в компетенции Минприроды. Там сообщили, что инициатива «Руспэк» в ведомство не поступала.

Корректно и раздельно

Необходимо изучить методику оценки нового критерия KPI, после этого можно будет оценить предложение ассоциации, сказал «Известиям» министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин. Он подчеркнул, что глава региона достаточно активно включен в эту тематику. С июля 2019 года в области внедряют систему раздельного сбора отходов, это направление работы находится на личном контроле главы региона.

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области «Известиям» сказали, что сейчас эффективность деятельности губернатора оценивается в том числе по показателю «качество окружающей среды» . То есть сейчас уже установлен критерий оценки эффективности деятельности губернатора, который учитывает организацию раздельного сбора мусора, отметили в регионе. Введения показателя, частично дублирующего существующий, нецелесообразно, уверены там.

Бессорно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перед реализацией такой инициативы необходимо отработать эту проблематику на территории всей страны, сказал «Известиям» председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго. Он отметил, что сейчас не разработано эффективных механизмов для стимулирования жителей к раздельному сбору отходов.

— Даже там, где такая практика есть, зачастую нет действенного механизма по их утилизации. Соответственно, введение сейчас KPI превратится в «приписки» и создание искусственных показателей для избежания возможных претензий со стороны главы государства , — уверен эксперт.

Локальная власть может эффективно контролировать качество наполнения контейнеров, которые вывозят региональные операторы из придомовых территорий, сказал «Известиям» гендиректор Союза переработчиков пластмассы Петр Базунов. Дальнейшая переработка отходов возможна лишь в том случае, когда они собраны корректно и раздельно, подчеркнул он. Эксперт отметил: если пластик будут собирать и перерабатывать, у властей будет меньше мотивации стремиться запретить производство и оборот некоторой продукции, например, пластиковой посуды. Это грозит остановкой производства для части заводов в РФ.