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Чисто по-деловому: на утилизацию мусора хотят выделить 2 млрд рублей

Дополнительную господдержку может оказать Корпорация МСП
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Чисто по-деловому: на утилизацию мусора хотят выделить 2 млрд рублей
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2021-05-26 18:02:02
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В 2021 году мусорным компаниям могут выделить 2 млрд рублей из бюджета в качестве льготного финансирования. Об этом сказано в материалах Российского экологического оператора (РЭО), с которыми ознакомились «Известия». Если правительство одобрит эту меру, она будет реализована в рамках партнерства с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). Поддержка инвестиционных проектов по созданию объектов обращения с отходами позволит повысить уровень их утилизации, ограничив при этом рост тарифов для населения, полагают в Минэкономразвития. В отрасли подтверждают, что нуждаются в финансовой помощи от государства, но считают обозначенную сумму недостаточной.

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Финансы и регионы

Компаниям, занимающимся утилизацией отходов, в 2021 году могут выделить 2 млрд рублей льготного финансирования. Речь идет об облигационных займах, а также вхождении в уставные капиталы проектов и акционерные займы. Поддержку могут получить компании из Свердловской, Самарской, Тульской и Сахалинской областей, а также Пермского края, сказано в материалах РЭО, с которыми ознакомились «Известия». Если правительство одобрит предложения, поддержка будет реализована в рамках партнерства с Корпорацией МСП, уточнили в РЭО. То есть льготное финансирование направят на компании малого и среднего бизнеса, уточнили в корпорации.

Помимо льготного финансирования, малые и средние предприятия может профинансировать Корпорация МСП через свой дочерний банк по кредитной линии. Но сумма поддержки пока не определена, пояснили там.

— У инвесторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), особенно у малого и среднего бизнеса, есть острый интерес в определенных финансовых мерах. Их мы и внесли в проект постановления о поддержке отрасли обращения с отходами по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, — сказал «Известиям» гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Чисто по-деловому
мусор
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Он отметил, что предлагаемые новые механизмы поддержки, в том числе льготное финансирование, направлены на выполнение показателей федерального проекта по формированию комплексной системы обращения с отходами. Его ключевые задачи к 2030 году — сортировка 100% отходов и снижение на 50% количества мусора, который отправляется на полигоны.

Переработка и утилизация отходов — быстрорастущий сектор, подчеркнул гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. Совместно с РЭО корпорация планирует выбрать несколько стартап-проектов и решить, какие совместные варианты господдержки им можно предложить, рассказал он. В дальнейшем они могут быть растиражированы на весь рынок, уточнил Александр Исаевич.

Предполагается, что поддержка инвестиционных проектов по созданию объектов обращения с отходами позволит повысить уровень их утилизации, ограничив при этом рост тарифов для населения, сказали «Известиям» в Минэкономразвития. Также в правительстве рассматриваются такие механизмы, как субсидирование процентных ставок по кредитам на строительство объектов обращения с ТКО, предоставление льготного лизинга и льготных акционерных займов со стороны РЭО.

Чисто по-деловому
мусор
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

«Известия» направили запрос в аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко и Минстрой.

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Перспективы и оценки

Минприроды совместно с РЭО прорабатывает различные меры поддержки регионов и мусорных компаний для развития отрасли и внедрения раздельного сбора отходов, а также вторичной переработки во всех регионах России, сказали «Известиям» в ведомстве. Указанная инициатива требует подробного изучения, после чего специалисты смогут дать свою оценку, добавили в министерстве.

— Многие инфраструктурные проекты требуют стартовой поддержки, это нормально. Нам сейчас необходим скорейший запуск мощностей по переработке отходов, а это государственная задача. Привлечение финансовой подушки по линии поддержки МСП — хорошее решение. Но вместе с тем надо создавать спрос на конечную продукцию этих заводов. В этом вся суть экономической модели «реформы чистоты», — считает председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

РФ тратит на мероприятия, связанные с охраной окружающей среды, 0,8% от ВВП, в то время как в странах G7 и даже в некоторых странах БРИКС (Китай, Индия) на эти цели расходуется 1,4–2% от ВВП, отметила замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. По ее словам, если пилотный проект окажется удачным, затраты можно было бы увеличить, расширив строительство заводов по переработке на большее количество регионов России.

Чисто по-деловому
мусор
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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— Следует обеспечить больше прозрачности в распределении средств на цели утилизации мусора и в обосновании их расходования. Также нужно публично разъяснять, где и какие конкретно объекты будут построены, не затронет ли это интересы населения и бизнеса, — считает эксперт.

Финансирование следует использовать на создание новой инфраструктуры, а не на оплату текущих расходов и покрытия кассовых разрывов региональных операторов, отметил первый зампред общественного совета при Минприроды Александр Закондырин.

— Многие регоператоры сейчас испытывают финансовые трудности и находятся в предбанкротном состоянии из-за низкого уровня собираемости платежей. Это должен быть бюджет роста, а не компенсации убытков, — подчеркнул он.

Меры поддержки по созданию мощностей по утилизации отходов необходимы, и в гораздо больших объемах, так как сейчас их действительно недостаточно, сказал исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

— Для создания объектов по обращению с ТКО региональным операторам необходимо компенсировать операционные расходы и капитальные затраты, не учтенные в тарифе, — это всё, что свыше 4% роста платы граждан. Именно на такие меры поддержки мы рассчитываем, — указал он.

Чисто по-деловому
мусор
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Предоставление помощи через вхождение в уставный капитал — не самый оптимистичный для бизнеса вариант предоставления субсидий, поскольку у бизнеса появляется совладелец, который, по сути, просто получает дивиденды, считает зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева.

Влияния на отрасль переработки вторсырья финансирование проектов в размере 2 млрд рублей не окажет. В России уже перерабатывается около 4,5 млн т только макулатуры, при существующих сегодня ценах на нее переработчики финансируют отрасль сбора на сумму около 110 млрд рублей ежегодно. Это позволяет развиваться бизнесу, — сказал исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев.

Для отрасли важно развитие системы расширенной ответственности производителей (РОП). Платежи компаний только за отходы бумаги и картона на уровне 100% составят около 20 млрд рублей каждый год, указал он.

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