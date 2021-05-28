Чисто по-деловому: на утилизацию мусора хотят выделить 2 млрд рублей

В 2021 году мусорным компаниям могут выделить 2 млрд рублей из бюджета в качестве льготного финансирования . Об этом сказано в материалах Российского экологического оператора (РЭО), с которыми ознакомились «Известия». Если правительство одобрит эту меру, она будет реализована в рамках партнерства с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). Поддержка инвестиционных проектов по созданию объектов обращения с отходами позволит повысить уровень их утилизации, ограничив при этом рост тарифов для населения, полагают в Минэкономразвития. В отрасли подтверждают, что нуждаются в финансовой помощи от государства, но считают обозначенную сумму недостаточной.

Финансы и регионы

Компаниям, занимающимся утилизацией отходов, в 2021 году могут выделить 2 млрд рублей льготного финансирования. Речь идет об облигационных займах, а также вхождении в уставные капиталы проектов и акционерные займы . Поддержку могут получить компании из Свердловской, Самарской, Тульской и Сахалинской областей, а также Пермского края, сказано в материалах РЭО, с которыми ознакомились «Известия». Если правительство одобрит предложения, поддержка будет реализована в рамках партнерства с Корпорацией МСП, уточнили в РЭО. То есть льготное финансирование направят на компании малого и среднего бизнеса, уточнили в корпорации.

Помимо льготного финансирования, малые и средние предприятия может профинансировать Корпорация МСП через свой дочерний банк по кредитной линии . Но сумма поддержки пока не определена, пояснили там.

— У инвесторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), особенно у малого и среднего бизнеса, есть острый интерес в определенных финансовых мерах. Их мы и внесли в проект постановления о поддержке отрасли обращения с отходами по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, — сказал «Известиям» гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Он отметил, что предлагаемые новые механизмы поддержки, в том числе льготное финансирование, направлены на выполнение показателей федерального проекта по формированию комплексной системы обращения с отходами. Его ключевые задачи к 2030 году — сортировка 100% отходов и снижение на 50% количества мусора, который отправляется на полигоны.

Переработка и утилизация отходов — быстрорастущий сектор, подчеркнул гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. Совместно с РЭО корпорация планирует выбрать несколько стартап-проектов и решить, какие совместные варианты господдержки им можно предложить, рассказал он. В дальнейшем они могут быть растиражированы на весь рынок, уточнил Александр Исаевич.

Предполагается, что поддержка инвестиционных проектов по созданию объектов обращения с отходами позволит повысить уровень их утилизации, ограничив при этом рост тарифов для населения , сказали «Известиям» в Минэкономразвития. Также в правительстве рассматриваются такие механизмы, как субсидирование процентных ставок по кредитам на строительство объектов обращения с ТКО, предоставление льготного лизинга и льготных акционерных займов со стороны РЭО.

«Известия» направили запрос в аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко и Минстрой.

Перспективы и оценки

Минприроды совместно с РЭО прорабатывает различные меры поддержки регионов и мусорных компаний для развития отрасли и внедрения раздельного сбора отходов, а также вторичной переработки во всех регионах России, сказали «Известиям» в ведомстве. Указанная инициатива требует подробного изучения, после чего специалисты смогут дать свою оценку, добавили в министерстве.

— Многие инфраструктурные проекты требуют стартовой поддержки, это нормально. Нам сейчас необходим скорейший запуск мощностей по переработке отходов, а это государственная задача. Привлечение финансовой подушки по линии поддержки МСП — хорошее решение. Но вместе с тем надо создавать спрос на конечную продукцию этих заводов. В этом вся суть экономической модели «реформы чистоты», — считает председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

РФ тратит на мероприятия, связанные с охраной окружающей среды, 0,8% от ВВП, в то время как в странах G7 и даже в некоторых странах БРИКС (Китай, Индия) на эти цели расходуется 1,4–2% от ВВП , отметила замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. По ее словам, если пилотный проект окажется удачным, затраты можно было бы увеличить , расширив строительство заводов по переработке на большее количество регионов России.

— Следует обеспечить больше прозрачности в распределении средств на цели утилизации мусора и в обосновании их расходования. Также нужно публично разъяснять, где и какие конкретно объекты будут построены, не затронет ли это интересы населения и бизнеса, — считает эксперт.

Финансирование следует использовать на создание новой инфраструктуры, а не на оплату текущих расходов и покрытия кассовых разрывов региональных операторов , отметил первый зампред общественного совета при Минприроды Александр Закондырин.

— Многие регоператоры сейчас испытывают финансовые трудности и находятся в предбанкротном состоянии из-за низкого уровня собираемости платежей. Это должен быть бюджет роста, а не компенсации убытков, — подчеркнул он.

Меры поддержки по созданию мощностей по утилизации отходов необходимы, и в гораздо больших объемах , так как сейчас их действительно недостаточно, сказал исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

— Для создания объектов по обращению с ТКО региональным операторам необходимо компенсировать операционные расходы и капитальные затраты, не учтенные в тарифе, — это всё, что свыше 4% роста платы граждан. Именно на такие меры поддержки мы рассчитываем, — указал он.

Предоставление помощи через вхождение в уставный капитал — не самый оптимистичный для бизнеса вариант предоставления субсидий , поскольку у бизнеса появляется совладелец, который, по сути, просто получает дивиденды, считает зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева.

— Влияния на отрасль переработки вторсырья финансирование проектов в размере 2 млрд рублей не окажет. В России уже перерабатывается около 4,5 млн т только макулатуры, при существующих сегодня ценах на нее переработчики финансируют отрасль сбора на сумму около 110 млрд рублей ежегодно. Это позволяет развиваться бизнесу, — сказал исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев.

Для отрасли важно развитие системы расширенной ответственности производителей (РОП). Платежи компаний только за отходы бумаги и картона на уровне 100% составят около 20 млрд рублей каждый год, указал он.