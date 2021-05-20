Отлетающие тарелки: в РФ предложили отказаться от пластиковой посуды и контейнеров

В список товаров, оборот которых правительство намерено в перспективе ограничить, предложили включить одноразовую посуду и контейнеры для пищевых продуктов, например яиц и готовых блюд. Об этом сказано в письме ассоциации «Промышленность за экологию» (Руспэк) в Минпромторг (есть у «Известий»). Во II квартале Минпромторг, Минприроды и другие ведомства должны направить в правительство на одобрение перечень продукции, которую постепенно следует вывести из оборота. До половины мусора в России приходится на упаковку, в первую очередь пластик, уже оценивали в кабмине.

Перечень для запрета

Минпромторг, Минприроды и Минсельхоз, а также Российский экологический оператор готовят перечень товаров и упаковки, которые нельзя или сложно утилизировать, перерабатывать. Также ведомства формируют комплекс мер, которые помогут ограничить их оборот в стране. К концу II квартала министерства представят этот список в кабмин на одобрение. Это следует из уже утвержденной дорожной карты по реализации Концепции расширенной ответственности производителей (РОП). Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко сообщала, что по итогам 2020 года до 50% мусора в России приходится на упаковку, в первую очередь пластик. По данным Российского экологического оператора, ежегодно в стране образуется около 60 млн т твердых коммунальных отходов.

Отлетающие тарелки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ассоциация «Промышленность за экологию» (Руспэк) предложила включить в этот список продукцию из вспененного полистирола — это материал, который применяют преимущественно для вторичной упаковки в качестве прокладочного материала или наполнителя . Также его используют для производства одноразовой посуды или контейнеров для пищевых продуктов, например яиц и готовых блюд . Об этом сказано в письме организации в Минпромторг от 14 апреля, с которым ознакомились «Известия».

Вспененный полистирол сложно переработать, и он загрязняет окружающую среду . Именно поэтому его следует постепенно выводить из оборота , сказано в документе Руспэк. Причем делать это постепенно , считают в организации. Запрет на полистирол следует ввести так, чтобы он вступал в силу в реалистичные сроки, пояснили там. Мировой практике не известны случаи, когда страна принимала решение о полном и одномоментном запрете на использование какой-либо упаковки, подчеркнула организация в письме. Обычно это происходит в течение переходного периода, который составляет минимум пять лет , указано в документе.

Сложности с термоупаковкой

В письме организации сказано: экспертное сообщество (в том числе Руспэк) относит к сложно перерабатываемой упаковке термоусадочные этикетки из поливинилхлорида (ПВХ). Речь о рукаве, который делают из пленочного материала, его сжимают под воздействием тепла, и он повторяет форму бутылки, на которую надет . Такие упаковки используют для широкого перечня категорий продукции (напитки, воды, молочная продукция), и если их запретить, то компаниям придется наносить информацию о товаре чернилами сразу на бутылку. А это будет препятствовать переработке. Поэтому ассоциация предлагает перейти на изготовление таких этикеток из легко перерабатываемого материала.

Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев сказал «Известиям», что среди упаковки и товаров существует много сложных для переработки материалов — во многом из-за того, что их трудно отобрать среди других видов отходов. К примеру, это одноразовые пластиковые трубочки, приборы, а также фольгированные крышечки от йогуртов . Их переработка вообще невозможна, если люди выкинули их, не помыв, с остатками еды в контейнер для смешанных отходов, пояснил специалист.

Отлетающие тарелки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В пресс-службе Минпромторга оперативно не ответили на запрос «Известий».

В пресс-службе Минприроды «Известиям» сказали, что перечень товаров, которые нельзя утилизировать или перерабатывать, сейчас находится в работе . Среди ключевых мер по сокращению товаров и упаковки, которые сложно или невозможно утилизировать, в министерстве упомянули прямой запрет на использование некоторой продукции . А также разработку новых критериев, по которым можно будет оценить пригодность материалов к утилизации, и разные ставки экосбора в зависимости от этих критериев.

В пресс-службе Минсельхоза отметили, что министерство пока прорабатывает предложения в список вместе с отраслевыми союзами .

В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует вопросы, связанные с Концепцией РОП, «Известиям» сказали, что предложения министерств еще прорабатываются и в правительство не поступали.

Директор по качеству «Утконос онлайн» Елена Кравцова отметила, что для компании важно, чтобы новые материалы, из которых изготовят упаковку для продуктов, имели надежные барьерные свойства. Сейчас производители «продлевают» сроки годности продукции, используя барьерную упаковку, нагнетая в нее газозащитные среды. Если такой альтернативы не будет, то есть риск сокращения сроков годности товаров , предположила эксперт.

Отлетающие тарелки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алиса Юрьева

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев пояснил «Известиям», что процесс отказа от пластика подразумевает переход на материалы, которые можно будет перерабатывать. Как правило, они дороже для потребителей . И чтобы стоимость продукции не возросла, государство может предоставить производителям стимулирующие преференции. Обычно в таких случаях используют налоговые рычаги, отметил он.

В компании «Магнит» «Известиям» сказали, что рынку необходимо время для разработки и внедрения альтернативных и более экологичных вариантов упаковки с аналогичными характеристиками, по тем же ценам и в тех же объемах. Такой переход должен носить поэтапный характер и учитывать интересы всех участников рынка, считают в ритейлере.

В пресс-службе X5 retail group рассказали, что уже постепенно отказываются от одноразового использования и идут по пути переработки и вторичного использования пластика. Компания также развивает инфраструктуру по раздельному сбору пластиковых отходов. Например, идут пилотные проекты по установке фандоматов, сбору и передаче на переработку использованных зубных щеток и другого.