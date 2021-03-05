Пакеты услуг: в странах ЕАЭС намерены запретить одноразовый пластик

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) намерены ввести поэтапный запрет на использование пластиковых пакетов. Белоруссия поддерживает меры, Россия готова их обсуждать. Позиции стран отражены в документах по итогам совещания по развитию сотрудничества предприятий ЕАЭС в сфере переработки отходов потребления (есть у «Известий»). Проект плана стратегии, предполагающей отказ от одноразового пластика, планируется утвердить до конца марта, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.

Поэтапный уход

Стратегия развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года предусматривают изучение вопроса о введении поэтапного запрета на ввоз и производство одноразового пластика, в том числе пакетов, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЕЭК. Комиссия ведет подготовку соответствующего плана, добавили там.

— Одним из важнейших направлений экономического сотрудничества государств-членов ЕАЭС является объединение усилий для реализации совместных масштабных высокотехнологичных проектов, в том числе в сфере «зеленых» технологий и защиты окружающей среды, — сказали в ЕЭК.

Пакеты услуг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Вопрос поэтапного запрета одноразового пластика уже рассматривали в 2020 году на совещании по развитию сотрудничества предприятий ЕАЭС. В министерстве природы Белоруссии считают целесообразным «в рамках стратегических направлений развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года оставить реализацию мероприятия, позволяющего осуществить поэтапный запрет, ввоз и производство одноразового пластика, в том числе пакетов», сказано в письме ведомства в ЕЭК (есть у «Известий»). «Известия» направили запрос в минприроды Белоруссии.

В письме Минэкономразвития России в ЕЭК сказано о возможности «обсуждения мероприятий, связанных с производством, импортом и запретом одноразового пластика».

Сейчас согласовывается проект плана реализации Стратегии развития евразийской экономической интеграции, сообщили «Известиям» в Минэке. В документ предполагается включить конкретные мероприятия по вводу поэтапного запрета на ввоз и производство одноразового пластика, сказали в министерстве. Утвердить проект намерены в I квартале 2021 года, заявили там.

Минприроды России также выступает за снижение ввоза и производства пластика , влияющего на загрязнение окружающей среды, сообщили «Известиям» в ведомстве. Одним из действенных механизмов минимизации его присутствия может стать вторичная переработка в соответствии с концепцией расширенной ответственности производителей (РОП). Вовлечение «полезных» отходов от выпущенных товаров в оборот позволит снизить ущерб, наносимый природе, и сохранить восполняемые ресурсы для будущих поколений, отметили в министерстве.

Минпромторг России поддерживает идею поэтапного сокращения и вывода из оборота отдельных видов одноразовых и трудноперерабатываемых товаров: тары, посуды и упаковки , заявили «Известиям» в ведомстве.

— Однако при этом необходимо принимать во внимание экологические и экономические последствия с учетом возможных альтернатив. В частности, рассчитать экологичность изделий и материалов с точки зрения всего жизненного цикла, а не только этапа утилизации, — подчеркнули в Минпромторге.

Пакеты услуг Фото: Global Look Press/Detailfoto/imago-images

Справка «Известий» В государствах-членах ЕАЭС есть наработки в части запрета производства и потребления одноразового пластика. Так, Армения с 2023 года и Казахстан с 2025 года планируют ввести полный запрет на реализацию полиэтиленовых пакетов. В Киргизии предлагается запретить использование полиэтиленовых пакетов и пластиковой тары в Иссык-Кульской области. В Белоруссии с начала этого года действуют ограничения на использование одноразовой посуды на отдельных объектах общественного питания.

План реализации

Продукцию из одноразового пластика действительно нужно запрещать, поскольку она наносит урон окружающей среде, считает СЕО и гендиректор производственного холдинга «ТД Спектр-Пак» Юлия Васильцова. Пластиковую посуду можно заменить на картонную или из биоразлогаемого кукурузного волокна. При развитии такого производства продукция может быть даже дешевле пластиковой, отметила она. В магазинах одноразовые пакеты заменить сложнее, поскольку они стоят около 5 рублей, а бумажные — 25–50 рублей, добавила эксперт.

— На потребителя расходы перекладывать неправильно, поэтому целесообразно проработать программы госсубсидирования перехода на бумажные пакеты, — считает Юлия Васильцова.

В Ассоциации производителей и переработчиков полиэтилентерефталата (АРПЭТ) также поддерживают запрет на одноразовые пластиковые пакеты, в том числе мусорные. Взамен следует использовать ПЭТ-пакеты и пленки из вторсырья, высказала мнение президент ассоциации Наталья Селезнева.

Бумажная или картонная упаковка не подходит для ряда товаров, например охлажденного мяса, рыбы, некоторых фруктов, указали в Минпромторге. Кроме того, полный запрет пластика может привести к избыточным издержкам для производителей, предприятий торговли и, как следствие, потребителей. А также к невозможности соблюдения гигиенических требований и требований по безопасности пищевой продукции, добавили в министерстве.

Мировая практика показывает, что запреты не являются основным инструментом решения проблемы, отметили в Минпромторге. Так, в докладе ООН «Одноразовый пластик: путь к устойчивому развитию» рассмотрено более 140 законодательных инициатив, направленных на борьбу с загрязнением окружающей среды пластиковыми пакетами, добавили там.

Пакеты услуг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Любой бизнес, в том числе по производству одноразовых пакетов, будет защищать свой капитал. Поэтому лучше запретов работают стимулирующие меры. Производить одноразовое должно быть менее выгодно, чем перерабатываемое. Повышенные ставки экосбора — лучший повод задуматься о том, не пора ли выбрать иную форму или материал для производства, — отметила зампред комитета по переработке отходов и вторресурсов «Деловой России» Наталья Беляева.

Ритейлеры поддерживают идею сокращения пластиковых отходов, сказал «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Многие российские магазины уже идут по пути переработки и вторичного использования пластика, развивают проекты ответственного потребления. В качестве альтернативы пластистиковым пакетам можно использовать многоразовые сумки, полагает он.

— У нас нет цели закрыть целую отрасль по производству пластика — это сотни заводов и тысячи рабочих мест. Но важно отходить от одноразового использования. Поэтапный отказ вполне возможен, но назвать конкретную дату полного запрета сложно, — считает Артем Соколов.

В X5 Retail Group содействуют ответственному использованию ресурсов и уже продвигают идею среди своих покупателей, сообщили «Известиям» в группе.

— Сложно говорить о каких-то конкретных сроках отказа от пластика. В Европе это произошло не за один день. Нужно, с одной стороны, подготовить сознание людей, а с другой — предложить достойные альтернативы, — заявили «Известиям» в сети гипермаркетов «Глобус».

За последние несколько лет всё больше покупателей интересуется вопросами экологии, сказали в компании. Например, в фандоматы по сбору мусора для переработки за пять месяцев с начала проекта было сдано более 4 тыс. кг пластика, рассказали в сети. Но пока еще рано говорить о полной готовности россиян перейти на раздельный сбор отходов, полагают в компании.