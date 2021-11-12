Кодный показ: как решения Оперштаба скажутся на жизни россиян

В пятницу, 12 ноября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о внесении в Госдуму двух законопроектов об обязательных QR-кодах. В случае одобрения требование вступит в силу 1 февраля 2022 года и продлится до июня. Гражданам понадобятся цифровые пропуска для посещения кафе, непродовольственных магазинов и перемещения на поездах и самолетах. Жесткие меры обусловлены рекордно высокой смертностью от коронавируса в стране и низкими темпами вакцинации, отметила заместитель председателя правительства. Они более чем оправданы, уверены вирусологи. Транспортные компании и торговые сети поначалу потеряют до 50% клиентов, но потом спрос восстановится, возвращение к привычной жизни пойдет быстрее, полагают участники рынков.

В ТЦ по "пропуску"

Правительство внесло 12 ноября в Госдуму два законопроекта о введении обязательных QR-кодов для посещения общественных мест. Речь идет, в том числе, о поправках в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Они предусматривают ужесточение требований к посещению заведений общепита, предприятий торговли и культурных объектов. Сделать это можно будет при условии предъявления QR-кода или документа о вакцинации или перенесенном COVID-19, медотвода от прививки или отрицательного ПЦР-теста.

Мера не коснется аптек и продуктовых магазинов.

В случае одобрения законопроекта такие правила будут действовать во время «переходного периода» — до 1 февраля 2022 года. После этой даты ПЦР-тесты станут обязательным приложением к медотводу от прививки, а у остальных приниматься не будут. Мера продлится до 1 июня 2022 года. С 1 марта также перестанут действовать бумажные сертификаты о прививках — останутся только электронные, которые при необходимости можно будет распечатать в МФЦ.

Кодный показ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

А вот иностранным гостям России понадобится сдавать ПЦР-тесты для посещения общественных мест, их проверка будет осуществляться через «Госуслуги». QR-коды, полученные за рубежом, в РФ действовать по-прежнему не будут.

С эпидемиологической точки зрения внедрение QR-кодов более чем оправданно. Конечно, человек с цифровым пропуском тоже может быть переносчиком коронавируса и заражать людей, но если вокруг будут привитые люди, то опасность сводится к минимуму, заметил в беседе с «Известиями» врач-инфекционист Евгений Тимаков.

— Но нужно убедиться в технической реализуемости этого решения. Например, обратить внимание на систему проверки кодов — чтобы не создать искусственные очереди, в которых люди могут заразиться. Кроме того, существует опасность использования фальшивых QR-кодов — такие люди потенциально опасны для окружающих, — заметил вирусолог.

Билет с меткой

Ограничения также коснутся междугородных и международных поездок: обязательные QR-коды введут в поездах и самолетах. В случае одобрения законопроекта при покупке билетов и посадке в поезд или самолет гражданину понадобится медицинская документация. Пока закон не содержит даты, с которой вводится правило, но продлится оно до 1 июня 2022 года. Городской транспорт мера не затрагивает.

После введения требований пассажиропоток снизится вплоть до 50%, спрогнозировал для «Известий» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

— Все будет зависеть от того, сколько человек привьются к моменту вступления в силу этой меры. Если мало, плюс будет требование о QR-коде при покупке билета, а не только при посадке, — тогда нас ждет сокращение потока и продаж билетов до 50%. А если вакцинация сейчас наберет темп — то перевозки могут сократиться всего на 10%, — уверен эксперт.

На внутренние перевозки мера повлияет сильнее, чем на международные — поскольку в ряде стран и так требуют с россиян подтверждение отсутствия коронавируса.

Несмотря на удар по бизнесу, в долгосрочной перспективе именно эта строгая мера приведет к восстановлению туризма, добавил Дмитрий Горин.

— Это будет очень жестко в текущем моменте. Но когда мы придем к высокой цифре иммунизации в стране, восстановление свободы путешествий пойдет быстрее. Сейчас именно низкий процент вакцинации влияет на снижение нашей активности — вводят локдауны и QR-коды для заселения в отели, закрывают рестораны, — резюмировал вице-президент РТС.

Спасти от смерти

Введение жестких мер обусловлено рекордной смертностью населения России от коронавируса, подчеркнула Татьяна Голикова. По ее словам, за девять месяцев 2021 года из общего количества избыточной смертности в РФ 91,2% приходится на COVID-19.

По данным портала «Стопкоронавирус.рф», за последние сутки в России от коронавируса скончались 1 235 человек. Смертность стабильно растет: неделю назад было отмечено 1 192 летальных исходов, две недели назад — 1 163.

— На сегодняшний день в России задействовано 301,5 тыс. коек для целей ковида. Это даже несколько больше, чем в пик заболеваемости, который мы наблюдали в последний раз, тогда было порядка 290 тыс. Всего в ковиде занято 29% всех коек. Это очень высокое напряжение . Из общего количества врачебного персонала оказанием помощи больным с COVID-19 занято 16%. И 12% среднего медицинского персонала от всего персонала, который есть в РФ, — отметила вице-премьер.

Она напомнила, что уровень коллективного иммунитета в стране приблизился лишь к 50%. При этом для победы над коронавирусом требуется 80%, а некоторые страны доводят планку до 90-95%.

— То, как мы закончим этот год и войдём в год следующий, зависит от нас с вами, — подчеркнула на брифинге Татьяна Голикова. — Если все меры безопасности будут нами как гражданами Российской Федерации осуществлены и реализованы, вполне возможно, что ряд мер вводить не придётся. Это целиком зависит от нас с вами.

Степень принуждения

В «Единой России» пока не выработали единой позиции по правительственному законопроекту. Тем не менее, есть общее понимание необходимости принятия решения по усилению вакцинации.

— Нужно каким-то образом стимулировать людей. Конкретно тема обязательной вакцинации QR-кода не обсуждается. Все зависит от того, что написано в законопроектах и какие там будут формулировки. Наш президент выступает за то, что вакцинация — добровольная история. Но хочется, чтобы граждане проявили сознательность в этом вопросе , — сказала «Известиям» первый зампред думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

Она также отметила, что фракция выработает отношение к законопроекту, когда он будет внесен в Госдуму. Такую же позицию «Известиям» обозначили в «Справедливой России».

— Мы еще не обсуждали законопроект, поэтому за всю фракцию я отвечать не могу. Мы против принудительной вакцинации, наша позиция такая. Нужно смотреть текст инициативы, насколько там сильна «принудиловка», — рассказал «Известиям» член фракции справороссов, первый зампред думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

В ЛДПР введение QR-кодов назвали необходимым для сдерживания распространения коронавируса. Об этом заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Однако при реализации нововведений власти должны учесть много факторов, чтобы избежать недовольства граждан и не парализовать отрасли экономики. Например, необходимо объяснить, что требуется делать тем, кто привился иностранной вакциной.

— Такие меры контроля вводятся, чтобы побороть пандемию. Введение QR-кодов связано с необходимостью увеличить темпы вакцинации. Однако если систему действительно принимать, должны быть даны ответы на все возможные ситуации, — сказал депутат.

В некоторых регионах уже активно распространяется система пропусков — например, для посещения ТЦ и общепитов, отметил политик. Это уже готовит население к возможному введению новых правил.

А вот в КПРФ «Известиям» рассказали об определенных рисках при внедрении QR-систем. По словам первого зампреда комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Ющенко, при сборе большого объема данных о населении будет чрезвычайно сложно организовать защиту этой информации. Сейчас уже формируется «черный рынок», который периодически сливает все это в Сеть. Кроме того, параллельно с распространением пропусков, по словам депутата, все активнее появляются сайты по продаже поддельных сертификатов, резюмировал парламентарий.

Оборотная сторона

По мнению члена генсовета «Деловой России» Алексея Мостовщикова, может быть создана специальная инфраструктура для проверки подлинности QR-кодов в транспорте, для посещения публичных мест и мест развлечений.



Также вероятно, могут ввести дополнительные налоговые и кредитные льготы, чтобы подготовиться к началу ввода мер, считает он. Пока можно с уверенностью сказать только то, что обсуждаемые и уже действующие меры поддержки будут действовать неодинаково на разные отрасли. Региональные различия тоже сыграют свою роль — где уровень вакцинации на высоком уровне и ограничительные меры с кодами уже вводились в большем объеме, это не сильно ударит по бизнесу. В субъектах, где уровень невысок, потери могут быть более серьезные — 30-40% от оборота, отметил Алексей Мостовщиков.

По словам президента Российского совета торговых центов (РСТЦ) Дмитрия Москаленко, когда QR-коды только введут, выручка ТЦ может упасть до 40-50%. Затем начнет расти, но насколько быстро показатели придут в норму, будет зависеть от успеха прививочной кампании.



РСТЦ предлагает обнулить ранее введённые в каждом из регионов меры и ограничения, чтобы в дальнейшем привести их под единый федеральный стандарт.



— Также мы считаем, что введённые QR-коды должны затрагивать все сферы торговли, а не только офлайн продажи, — сказал Дмитрий Москаленко.



При введении QR-кодов вряд ли будут какие-то отдельные компенсации для бизнеса, считает эксперт Московского отделения Опоры России Сергей Елин. Они не совсем логичны в данной ситуации. Это может сказаться на покупательской активности, ограничить количество потребителей товаров и услуг. Сложно оценить, как быстро еще не привитые люди начнут вакцинироваться, отметил он.



Впрочем, спад, вероятно, будет временным: в любой ситуации и бизнес, и потребители адаптируются к обстоятельствам , считает Сергей Елин.

Требует доработки

В ряде регионов уже введены QR-коды на посещение общественных мест. К примеру, сеть «Связной» осуществляет допуск клиентов в свои магазины с предъявлением цифровых пропусков, а в некоторых субъектах помимо них покупателям приходится еще предъявлять паспорт, сказала директор по правовым вопросам компании «Связной» Елена Тимошенкова.

— Это увеличивает нагрузку на продавцов, особенно в тех регионах, где проверка кодов и документов происходит на входе в магазин. Мы сталкиваемся с негативом клиентов, связанным с проверкой документов — они убеждены, что паспорта могут проверять исключительно представители правоохранительных органов и госучреждений, но указами губернатора эта обязанность сейчас возложена на сотрудников коммерческих предприятий, — рассказала она.



В регионах, где введены QR-коды, упал трафик в магазинах, указала Елена Тимошенкова. Но это более лояльная мера как для бизнеса, так и для клиентов, нежели полный локдаун, уверена она.



— Систему проверки QR-кодов нужно дорабатывать. Например, создать приложение для смартфонов, которое могли бы устанавливать сотрудники розничных сетей с возможностью идентификации и определения принадлежности предоставляемого QR-кода конкретному человеку, возможно. посредством фотографии, — полагает Елена Тимошенкова.



Сотрудник другой розничной сети отмечает, что поставить при входе в магазин человека со смартфоном для проверки QR-кодов не проблема. В некоторых регионах это уже делается — где-то при этом охрана требует паспорта, где-то, если на этом не настаивают власти региона, нет, говорит он. Если контроль осуществляется на входе в торговый центр, доступ в магазин, соответственно, свободный, добавляет собеседник «Известий».

Над материалом работали: Анастасия Платонова, Мария Перевощикова, Любовь Лежнева, Валерий Кодачигов, Максим Ходыкин, Георгий Бичашвили.