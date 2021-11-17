В России зафиксировали новый суточный максимум смертности от COVID-19

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки и достигло 1247, это максимум с начала пандемии. Об этом 17 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Так, больше всего смертей было выявлено в Москве — 96, Санкт-Петербурге — 84 и Краснодарском крае — 58. Условная летальность на данный момент находится на уровне 2,82%.

В абсолютном выражении прирост стал максимальным с начала пандемии, предыдущий максимум — 1241 летальный исход за сутки — был зафиксирован 13 ноября. Тогда больше всего смертей было зарегистрировано в Москве — 97, Петербурге — 70, в Подмосковье — 53.

Всего за прошедшие сутки было выявлено 36 626 случаев COVID-19.

С начала пандемии в стране зафиксировано 9 182 538 случаев коронавируса. Выздоровели 7 882 836 человек, умерли 259 084 человека.

Ранее, 15 ноября, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что темпы вакцинации в России увеличились за неделю на 6%, за это время привились 3,216 млн человек. Также темпы вакцинации среди пожилого населения России выросли на 14% за минувшую неделю, отметил министр.

В тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость коронавирусом в стране снизилась на прошлой неделе впервые за два месяца. Она также добавила, что в 43 регионах страны нет роста числа заболевших, в 33 субъектах наблюдается незначительное увеличение числа пациентов.

10 ноября вице-премьер страны Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета коронавирусу составляет по России 48,4%. Она отметила, что для эффективной борьбы с инфекцией необходим показатель 90–95%, но в РФ пока ставится планка в 80%.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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