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В Роспотребнадзоре рассказали о снижении заболеваемости COVID-19 в России

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Заболеваемость COVID-19 снизилась в России на прошлой неделе впервые за два месяца. Об этом 15 ноября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«По итогам прошедшей 45-й недели мы впервые видим снижение заболеваемости за два месяца непрерывного подъема. Мы говорили о том, что предыдущие две недели характеризовались ростом всего на 2%, и вот по итогам, по результатам всех мер, которые были приняты на неделе нерабочих дней, мы сегодня фиксируем снижение в целом по стране на 2%», — сказала она на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Попова добавила, что в 43 регионах страны нет роста числа заболевших, в 33 субъектах наблюдается незначительное увеличение числа пациентов.

«У нас только один субъект сегодня находится в фазе роста, имеет превышения над российскими показателями — это Амурская область. Во всех остальных субъектах мы отмечаем стабилизацию эпидситуации и снижение случаев, ежедневно выявляемых случаев», — сказала глава Роспотребнадзора.

12 ноября доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия сможет выйти из пандемии коронавируса в 2022 году при условии вакцинации большей части населения.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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