В России зафиксировали новый рекорд суточной смертности от COVID-19

В России зарегистрирован максимум по количеству связанных с COVID-19 летальных исходов за сутки — 1241. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего смертей зафиксировано в Москве — 97, в Петербурге — 70, в Подмосковье — 53.

Предыдущий максимум фиксировали 4 ноября — тогда в России за сутки умерли 1195 заразившихся.

За все время в России число выявленных случаев COVID-19 превысило 9 млн, зафиксировано 254 167 летальных исходов, выздоровели 7 754 764 человека.

12 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с развитием пандемии коронавируса в России является достаточно сложной.

По ее словам, заболеваемость снижается только в шести субъектах РФ, в то время как в 61 регионе России еще наблюдается рост. Вице-премьер сообщила, что ситуация с COVID-19 за последнюю неделю ухудшилась в пяти регионах — Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях.

В тот же день в оперативном штабе отметили, что уровень коллективного иммунитета в России достиг 49%. Вакцинация первым компонентом была проведена 63 млн раз, вакцинация полного цикла — почти 60 млн раз.

Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь рассказал, что заболеваемость COVID-19 в столице снижается. Он также отметил, что за последние пять дней в городе освободилось около тысячи коек для пациентов с коронавирусом.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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