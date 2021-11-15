Чем меньше, тем лучше: за счет чего снизился уровень заражений COVID-19
В России впервые за два месяца снизилась заболеваемость COVID. Об этом на заседании координационного совета по коронавирусу заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Этого, как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, удалось добиться благодаря введению нерабочих дней. Свою эффективность также доказало применение QR-пропусков, добавил руководитель Минздрава Михаил Мурашко. Для достижения долгосрочных положительных результатов в борьбе с пандемией власти должны не только вводить ограничения, но и не забывать про поощрения, считают опрошенные «Известиями» политики.
Замедление темпов
В России всё еще бушует пандемия коронавируса, однако власти отмечают определенное улучшение ситуации — впервые за два месяца, по данным Роспотребнадзора, снизилась заболеваемость. Это подтвердили и в Минздраве. Как сообщил Михаил Мурашко, за неделю показатель уменьшился на 7,5%. По мнению министра, немаловажную роль в этом сыграло введение QR-кодов в некоторых субъектах. Проделанную работу также оценил председатель правительства.
— В ряде регионов темпы заболеваемости идут на спад. Там их удалось сбить, в том числе благодаря введению по поручению главы государства нерабочих дней, — заявил Михаил Мишустин.
Улучшились и темпы вакцинации — они, по данным Минздрава, выросли на 6%. За неделю прививку получили более 3,2 млн человек, а уже свыше 9 млн россиян ревакцинировались однокомпонентным «Спутником Лайт».
Однако о победе над коронавирусом говорить еще рано. Как сообщил Михаил Мурашко, 1,2 млн пациентов сейчас находятся под наблюдением врачей. В стационарах лечатся 246 тыс. человек, при этом в тяжелом состоянии и на ИВЛ находится более 7 тыс. Система здравоохранения работает в полную силу — свыше 600 тыс. врачей помогают заболевшим поправиться. К работе также пришлось привлечь 70 тыс. студентов медвузов.
— Возьмите борьбу с коронавирусом под личный контроль. Нужно очень внимательно следить за ситуацией, обеспечить соблюдение ограничительных мер, ускорить темпы вакцинации. В больницах и поликлиниках должны быть необходимые лекарства. От этого зависит качество медицинской помощи и то, какое лечение получат граждане. Для вас не может быть ничего важнее, — обратился премьер к главам регионов.
Чтобы победить коронавирус, местные власти должны не только проявлять инициативу, но и прислушиваться к мнению специалистов, отметил Михаил Мишустин. Он напомнил, что игнорировать рекомендации санитарных врачей недопустимо.
Дальнейшие перспективы
На снижение показателей заболеваемости повлиял весь комплекс принятых мер, оценивать их по отдельности достаточно сложно, заявил «Известиям» зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Сейчас темпы прироста остановлены. Если на федеральном уровне и на местах будут качественно выполнять разработанные инициативы, то в скором времени можно будет увидеть положительную динамику. Возможное введение пропускной системы с QR-кодами — вынужденная мера, которая должна еще больше простимулировать людей сделать прививку. Параллельно с этим будет проводиться и разъяснительная работа для населения.
— Государство перепробовало все меры для увеличения темпов вакцинации. Уговоры, розыгрыши автомобилей и денежных призов. Надо отдать должное, что после введения нерабочих дней активность возросла. Во многих субъектах были введены QR-коды, которые простимулировали людей сделать правильный выбор. Без активной вакцинации и без потерь с эпидемией нам не справиться, — сказал депутат.
Для достижения положительных результатов в долгосрочной перспективе власти будут вынуждены совмещать ограничительные меры и поощрения, считает член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый. Применение всех возможных инструментов, по его мнению, позволит закрепить в сознании людей необходимость вакцинации.
— Мы видим стабилизацию на высоких цифрах. В большинстве регионов приняты ограничения в виде защитных мер по недопуску непривитых людей туда, где возможно заражение коронавирусом. Это играет большую роль. Самое главное, что во всех регионах люди идут вакцинироваться. Увеличивается число россиян, которые понимают необходимость сделать прививку. Это самый главный показатель, который сработает несколько позже, когда появится коллективный иммунитет, — отметил сенатор.
На прошлой неделе правительство направило в Госдуму инициативы об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. В законопроектах предполагается, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID. До 1 февраля можно будет также предъявить отрицательный ПЦР-тест, после указанной даты документ будет действителен только для граждан с медотводом.
Как сообщили «Известиям» в комитете Госдумы по охране здоровья, до конца года во втором и третьем чтениях может быть рассмотрен законопроект о внесении вакцины от COVID в национальный календарь профилактических прививок. Во фракциях относятся к инициативе с осторожностью, отмечая, что в новых нормах необходимо прописать запрет на увольнение работодателями невакцинированных сотрудников.