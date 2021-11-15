Чем меньше, тем лучше: за счет чего снизился уровень заражений COVID-19

В России впервые за два месяца снизилась заболеваемость COVID . Об этом на заседании координационного совета по коронавирусу заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Этого, как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, удалось добиться благодаря введению нерабочих дней . Свою эффективность также доказало применение QR-пропусков, добавил руководитель Минздрава Михаил Мурашко. Для достижения долгосрочных положительных результатов в борьбе с пандемией власти должны не только вводить ограничения, но и не забывать про поощрения, считают опрошенные «Известиями» политики.

Замедление темпов

В России всё еще бушует пандемия коронавируса, однако власти отмечают определенное улучшение ситуации — впервые за два месяца, по данным Роспотребнадзора, снизилась заболеваемость . Это подтвердили и в Минздраве. Как сообщил Михаил Мурашко, за неделю показатель уменьшился на 7,5% . По мнению министра, немаловажную роль в этом сыграло введение QR-кодов в некоторых субъектах . Проделанную работу также оценил председатель правительства.

— В ряде регионов темпы заболеваемости идут на спад. Там их удалось сбить, в том числе благодаря введению по поручению главы государства нерабочих дней , — заявил Михаил Мишустин.

Улучшились и темпы вакцинации — они, по данным Минздрава, выросли на 6% . За неделю прививку получили более 3,2 млн человек, а уже свыше 9 млн россиян ревакцинировались однокомпонентным «Спутником Лайт».

Однако о победе над коронавирусом говорить еще рано . Как сообщил Михаил Мурашко, 1,2 млн пациентов сейчас находятся под наблюдением врачей. В стационарах лечатся 246 тыс. человек , при этом в тяжелом состоянии и на ИВЛ находится более 7 тыс. Система здравоохранения работает в полную силу — свыше 600 тыс. врачей помогают заболевшим поправиться. К работе также пришлось привлечь 70 тыс. студентов медвузов.

— Возьмите борьбу с коронавирусом под личный контроль. Нужно очень внимательно следить за ситуацией, обеспечить соблюдение ограничительных мер, ускорить темпы вакцинации . В больницах и поликлиниках должны быть необходимые лекарства. От этого зависит качество медицинской помощи и то, какое лечение получат граждане. Для вас не может быть ничего важнее, — обратился премьер к главам регионо в.

Чтобы победить коронавирус, местные власти должны не только проявлять инициативу, но и прислушиваться к мнению специалистов, отметил Михаил Мишустин. Он напомнил, что игнорировать рекомендации санитарных врачей недопустимо .

Дальнейшие перспективы

На снижение показателей заболеваемости повлиял весь комплекс принятых мер, оценивать их по отдельности достаточно сложно , заявил «Известиям» зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Сейчас темпы прироста остановлены. Если на федеральном уровне и на местах будут качественно выполнять разработанные инициативы, то в скором времени можно будет увидеть положительную динамику. Возможное введение пропускной системы с QR-кодами — вынужденная мера, которая должна еще больше простимулировать людей сделать прививку . Параллельно с этим будет проводиться и разъяснительная работа для населения.

— Государство перепробовало все меры для увеличения темпов вакцинации. Уговоры, розыгрыши автомобилей и денежных призов. Надо отдать должное, что после введения нерабочих дней активность возросла. Во многих субъектах были введены QR-коды, которые простимулировали людей сделать правильный выбор . Без активной вакцинации и без потерь с эпидемией нам не справиться, — сказал депутат.

Для достижения положительных результатов в долгосрочной перспективе власти будут вынуждены совмещать ограничительные меры и поощрения, считает член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый. Применение всех возможных инструментов, по его мнению, позволит закрепить в сознании людей необходимость вакцинации.

— Мы видим стабилизацию на высоких цифрах. В большинстве регионов приняты ограничения в виде защитных мер по недопуску непривитых людей туда, где возможно заражение коронавирусом. Это играет большую роль. Самое главное, что во всех регионах люди идут вакцинироваться . Увеличивается число россиян, которые понимают необходимость сделать прививку. Это самый главный показатель, который сработает несколько позже, когда появится коллективный иммунитет, — отметил сенатор.

На прошлой неделе правительство направило в Госдуму инициативы об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. В законопроектах предполагается, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID . До 1 февраля можно будет также предъявить отрицательный ПЦР-тест, после указанной даты документ будет действителен только для граждан с медотводом.

Как сообщили «Известиям» в комитете Госдумы по охране здоровья, до конца года во втором и третьем чтениях может быть рассмотрен законопроект о внесении вакцины от COVID в национальный календарь профилактических прививок. Во фракциях относятся к инициативе с осторожностью, отмечая, что в новых нормах необходимо прописать запрет на увольнение работодателями невакцинированных сотрудников.