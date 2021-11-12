В ГД внесли законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте и магазинах

Правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Об этом сообщается на сайте кабмина 12 ноября.

Первый законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

До 1 февраля можно будет также предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, после указанной даты документ будет действителен только для граждан с медотводом.

Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. При этом для посещения аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости никакие документы не потребуются.

Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Еще один законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» является законопроектом-спутником. Он регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках. От граждан потребуются те же документы, при этом до даты, которую позднее установит правительство, можно будет предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста.

Такое же исследование потребуется гражданину иностранного государства при оказании ему услуг железнодорожного или авиационного транспорта.

О разработке соответствующих законопроектов днем ранее сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В поддержку инициативы выступил первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Государственной думы Леонид Огуль. В беседе с «Известиями» он указал на то, что остановить распространение коронавируса поможет только массовая вакцинация, соблюдение масочного режима и социальной дистанции, подчеркнул депутат.

Также идею введения QR-кодов положительно оценил завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. Он отметил, что мера может действительно помочь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.

10 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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