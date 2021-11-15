Справки и обязанности: вакцинацию от COVID внесут в календарь прививок

Законопроект о внесении вакцины от COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок может быть рассмотрен во втором и третьем чтениях до конца года. Об этом «Известиям» сообщили в комитете Госдумы по охране здоровья, который уже включил документ в свой план работы. Во фракциях относятся к законопроекту с осторожностью, отмечая, что в новых нормах необходимо прописать запрет на увольнение работодателями невакцинированных. Эксперты считают, что инициатива будет принята, но важно, чтобы люди ее правильно поняли. Между тем в конце прошлой недели правительство внесло в ГД два законопроекта о введении в стране QR-кодов для посещения общественных мест и передвижения на некоторых видах транспорта.

Все готово

Как сообщили «Известиям» в комитете Госдумы по охране здоровья, правительственный законопроект «О внесении изменения в ст. 9 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» может быть принят до конца года.

— С технической и юридической точек зрения сегодня законопроект готов к принятию во втором и третьем чтениях. Думаю, что в ближайшее время мы его рассмотрим. Главная цель, которую он преследует, — определить порядок финансирования вакцинации. Сегодня деньги на прививочную кампанию населения России выделяются из Резервного фонда правительства, после принятия этих норм они будут поступать из федерального бюджета, — сообщил «Известиям» первый зампред Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

По его словам, если законопроект будет принят, то для некоторых категорий профессий вакцинация от COVID-19 станет обязательной. Речь идет в том числе о медработниках, учителях, занятых в торговле. Однако для остальных групп населения вакцинация останется добровольной, отметил парламентарий.

Справки и обязанности Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

— Летом депутаты не стали рассматривать этот законопроект во втором чтении, потому что он не был проработан. Сейчас к нему уже подготовлены поправки, — пояснил парламентарий.

Другой зампред комитета Госдумы по охране здоровья, Алексей Куринный, также подтвердил «Известиям», что документ готовится к рассмотрению.

— В плане нашего комитета рассмотрение этого законопроекта стоит в ноябре. О том, что его вновь хотят перенести, лично у меня такой информации нет. Фракции уже подготовили к нему свои поправки, — подтвердил депутат.

По его словам, порядка 40 регионов уже ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан, поэтому фактически нормы законопроекта уже действуют в России.

Справки и обязанности Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Источник в аппарате комитета допустил, что рассмотрение законопроекта может произойти не в ноябре, а в декабре. Также собеседник «Известий» отметил, что еще летом этого года отношение депутатов к этому вопросу было неоднозначным. Однако с течением времени их мнение начало меняться в пользу проведения вакцинации — возможно, потому, что на каждом заседании нижней палаты спикер ГД Вячеслав Володин оглашает статистику непривившихся коллег. Хотя именно он предложил внести в законопроект поправку о том, что процедура вакцинации должна быть добровольной.

Сама законодательная инициатива о включении вакцины от COVID-19 в национальный календарь прививок была внесена в Госдуму в конце мая этого года. В июне ее приняли в первом чтении и рекомендовали рассмотреть во втором.

Осторожно за

Во фракциях Госдумы высказываются о законопроекте с осторожностью. Как считают эксперты, такой подход связан с непредсказуемостью развития ситуации с пандемией, пока в России высокие показатели заболеваемости и смертности. В оппозиционных партиях могли бы заявить о том, что категорически против законопроекта ради политических очков, однако это будет противоречить здравому смыслу, считают политологи.

— Фракция КПРФ подготовила свои поправки. Мы не выступаем против вакцинации, но предлагаем прежде, чем вводить ее обязательность даже для некоторых категорий граждан, дождаться завершения полного цикла клинических испытаний вакцины. Это будет приблизительно летом следующего года. Поэтому мы предлагаем, чтобы новые нормы вступили в силу после этого, — пояснили «Известиям» в КПРФ.

Во фракции «Справедливой России» сообщили, что решение о своем отношении к этому законопроекту партия еще не приняла и готовится к продолжительной дискуссии.

Справки и обязанности Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Этот законопроект был принят в первом чтении и вызвал очень бурную реакцию. После этого была договоренность, что включение в национальный календарь прививки от COVID-19 должно сопровождаться нормой, гарантирующей невозможность увольнения [непривитых] граждан. Однако на бумаге мы эту поправку так и не увидели, — пояснил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его словам, тема вакцинации населения очень чувствительная, по поводу нее в Госдуму сегодня приходит много писем от граждан.

— Поэтому общая задача — убрать лазейки для злоупотреблений работодателями и успокоить граждан, которым нельзя делать прививку по состоянию здоровья. Хотя, как мы видим сегодня, региональные власти сами вводят квоты для вакцинации и определяют сферы профессий, — отметил депутат.

Воздержались от официальных комментариев во фракции «Единая Россия», хотя на днях единороссы уже заявили о том, что не пустят на съезд партии, запланированный на 4 декабря, невакцинированных делегатов.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов считает, что принятие законопроекта — вопрос по большому счету уже решенный.

Справки и обязанности Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Учитывая ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России и необходимость выполнения задачи по формированию коллективного иммунитета, уже нет никаких сомнений, что законопроект будет принят. Но очень многое будет зависеть от того, как Госдума объяснит его важность населению, иначе мы получим ситуацию, когда люди воспримут его в штыки, — отметил эксперт.

Глава АПЭК Дмитрий Орлов считает, что в области вакцинации нужна системная политика, охватывающая большинство населения. По его словам, именно эту задачу и призван решить обсуждаемый законопроект. Ясное определение групп, которые должны привиться, и регулярный характер вакцинации с помощью внесения прививок от коронавируса в национальный план, — очевидные шаги, которые предпринимает федеральная власть для ее решения, подчеркнул эксперт.

12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта по всей России. Первый на федеральном уровне должен закрепить правила посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, мест общественного питания и розничной торговли при предъявлении QR-кода о вакцинации либо документа, подтверждающего ранее перенесенный коронавирус или медотвод от прививки. В кабмине пояснили, что до 1 февраля в случае отсутствия таких документов при посещении этих мест можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест, после этой даты такая возможность исчезнет. Второй документ вносит изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта о порядке использования QR-кодов. Госдума должна рассмотреть оба законопроекта в ближайшее время.