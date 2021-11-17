Взлет падений: в ЕС усиливают меры безопасности из-за COVID

Вакцинация продолжает оставаться приоритетом в борьбе с коронавирусом, но сейчас необходимо усилить меры безопасности, заявили «Известиям» в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC). По данным организации, на территории ЕС и Европейского экономической зоны (ЕЭЗ) привиты 64,9% населения. Тем не менее в регионе в настоящий момент наблюдается новая вспышка коронавируса. Только в ФРГ в последние дни выявляют рекордные 30 тыс. случаев. Опрошенные «Известиями» европейские вирусологи считают, что новый всплеск связан с безответственностью граждан, которые перестали соблюдать меры предосторожности . Власти Австрии из-за тяжелой эпидобстановки ввели локдаун для невакцинированных граждан старше 12 лет. Во многих странах ЕС общественные места теперь можно посещать только с COVID-паспортами.

Новые меры

В Европе вакцинная кампания протекает достаточно успешно. По данным ECDC, на территории ЕС и ЕЭЗ привиты 64,9% населения. Тем не менее новые вспышки коронавируса вновь поражают регион .

Показатель распространения коронавируса в Германии обновляет рекорды уже вторую неделю. По данным Института имени Роберта Коха (RKI), 16 ноября количество новых случаев на 100 тыс. жителей приблизилось к 312,4. Это очередной максимум с начала пандемии в стране. 11 ноября в ФРГ был установлен рекорд по приросту — более 50 тыс. новых случаев . Хотя, по данным RKI, в Германии около 67,3% населения полностью вакцинированы, министр здравоохранения страны уже предупреждал о пандемии «непривитых».

Взлет падений Фото: TASS/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Федеральное правительство и главы земель ФРГ должны встретиться на этой неделе, чтобы обсудить возможные новые ограничения. Пока некоторые региональные власти уже вводят так называемое правило 2G для посещения общественных мест . То есть сходить в кино или ресторан можно только с прививкой или антителами. Например, с 17 ноября такой порядок будет действовать в Баден-Вюртемберге. В Гамбурге непривитым гражданам запрещено появляться в некоторых районах с 20 ноября. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер высказался за введение 2G по всей стране.

Обеспокоенные ситуацией в своем государстве власти Австрии с 15 ноября ввели локдаун для людей старше 12 лет, которые не были привиты или не переболели. Им разрешено выходить из дома только за покупками в супермаркет, аптеку, на работу и прогулку . В последние недели в стране регистрируется почти 12 тыс. новых случаев заражения. Власти не исключают и общенациональный карантин для всех без исключения.

В Европейском центре профилактики и контроля заболеваний «Известиям» заявили, что настоящая эпидемиологическая ситуация в регионе требует введения новых ограничительных мер.

— Вакцинация продолжает оставаться важным приоритетным способом борьбы с пандемией, ECDC рекомендует продолжать или даже усилить ограничительные меры для снижения передачи вируса, чтобы защитить население . Особенно это касается уязвимых лиц с высоким риском тяжелого протекания болезни, — заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Взлет падений Фото: TASS/EPA/TANNEN MAURY

Кроме того, в ECDC подчеркнули, что даже в странах с высоким уровнем вакцинации важно поддерживать или повторно вводить такие меры, как ограничение массовых мероприятий, переход на удаленный режим работы, ношение масок в общественных местах и социальная дистанция.

— Важно приложить усилия, чтобы обеспечить вакцинами все приоритетные группы. Кроме того, стоит принять ряд мер для сдерживания передачи вируса. Помимо прививок, необходимо соблюдать дистанцию, носить маски (особенно в закрытых, многолюдных и замкнутых пространствах). Только так мы сможем положить конец пандемии , — заявили «Известиям» в региональном бюро ВОЗ.

Загнать в укол

Как заявили опрошенные «Известиями» европейские специалисты, новая вспышка коронавируса подтверждает тот факт, что вакцинация еще не означает полное освобождение от мер предосторожности .

— Даже при высоком охвате вакцинации в Европе миллионы людей всё равно еще не привиты. Важно понимать, что эффективность вакцин в снижении риска заражения не составляет 100%, а иммунитет ослабевает через 4–6 месяцев . В некоторых странах были отменены меры по снижению риска заражения (маски, социальная дистанция), так что циркуляция вируса и, как следствие, число новых случаев увеличиваются, — заявил «Известиям» эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри (Италия) Антонио Клавенна.

Взлет падений Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Власти Италии, пережившие волну протестов после введения паспортов вакцинации для посещения рабочих мест, в настоящий момент рассматривают возможность введения обязательной ревакцинации сотрудников системы здравоохранения. В последние дни в стране наблюдается рост числа заражений, который приближается к показателям летних месяцев. Ежедневно регистрируют более 7 тыс. новых инфицированных.

Как заявил «Известиям» Антонио Клавенна, ситуация в Италии сейчас обстоит чуть лучше, чем в других странах региона. «Но никто не может сказать, что будет в ближайшие недели», — подчеркнул вирусолог.

— На мой взгляд, вполне вероятно, что в Италии правила получения зеленого паспорта (сертификат о прохождении вакцинации, наличии антител или отрицательного ПЦР-теста. — «Известия») изменятся . И его нельзя будет получить с помощью экспресс-тестов. Более того, необходимо сподвигнуть уязвимых людей (80+) получить бустерную (третью) дозу, — подчеркнул вирусолог.

Во Франции видят такое же решение кризиса. С 15 декабря в стране будут дезактивированы паспорта вакцинации граждан старше 65 лет, если они не пройдут ревакцинацию . Кроме того, власти продлили до 31 июля 2022 года действующий с конца мая переходный период после режима чрезвычайной санитарной ситуации. Он предполагает, в частности, что премьер-министр без согласования с парламентом может издавать декреты об ограничении перемещения граждан по территории страны и работы общественных мест. Вспышки коронавируса во Франции в последнее время также наблюдаются. О том, что за неделю показатели заболеваемости в Пятой республике выросли на 44%, сообщил BFM TV 12 ноября.

Взлет падений Фото: TASS/Josef Vostarek

— В настоящий момент наблюдается всплеск COVID. Однако правительство ясно дало понять, что не желает повторного локдауна, — заявил «Известиям» французский политолог Жан-Ив Камю.

По его словам, новая вспышка вызвана тем, что такие элементарные правила, как ношение маски, отказ от рукопожатий, мытье рук с дезинфицирующим средством, больше не воспринимаются населением достаточно серьезно , особенно молодыми людьми. Жан-Ив Камю отметил, что главная задача сегодня — это ревакцинировать население старше 65 лет и убедить невакцинированные 30%.

Для контраста — неплохо дела обстоят в Испании. В начале прошлой недели страна продемонстрировала самый низкий показатель заболеваемости в Европе — 31 случай на 100 тыс. человек. 80% ее населения полностью привиты. По этому показателю королевство занимает первое место среди стран G20. Кроме того, по данным ECDC, 30,1% детей до 18 лет в Испании получили как минимум одну дозу вакцины. В то время как в ФРГ и Италии продолжаются протесты антипрививочников. Согласно опросу социологической службы CIS от мая 2021 года, только 6% испанцев принципиально выступают против прививок.