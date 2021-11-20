В Центре имени Гамалеи назвали дату спада волны COVID-19

В России началось снижение волны заболеваемости COVID-19. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщил вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

Специалист отметил, что пока точную дату окончания волны заболеваемости назвать невозможно, но если наметившаяся в последнее время тенденция по снижению числа заболевших продолжится неделю или две, то можно будет говорить об улучшении ситуации.

«Делать прогнозы сложно, есть много факторов, которые влияют на инфекцию. Сейчас тенденция хорошая. Можно построить математическую модель, что если эта тенденция продержится неделю или две, то можно будет говорить, что дело идет к поправке ситуации. Но категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно», — пояснил он в интервью радио Sputnik.

В то же время, по словам вирусолога, эпидемия не пройдет со спадом очередной волны коронавируса. Важно дальше соблюдать необходимые меры безопасности против COVID-19, а главное — вакцинироваться.

Бутенко привел в пример Китай, где наблюдается абсолютно строгая система соблюдения мер предосторожности во время эпидемии.

«Они таким образом добились больших успехов. Пандемия там началась, но они смогли ее победить. Также надо стимулировать наших людей к вакцинации», — подчеркнул ученый.

Накануне в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 50,2%. Отмечается, что неделей ранее уровень коллективного иммунитета в стране составил 49%.

19 ноября вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что эпидемиологическая обстановка стала более напряженной в трех субъектах России, в их числе — Алтайский край, Кемеровская область и Бурятия.

18 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что повторная заболеваемость COVID-19 в России составляет в среднем 0,25–0,3%. Также она заявила, что заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 2,5% благодаря введенным нерабочим дням.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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