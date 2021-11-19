Голикова заявила об осложнении ситуации c COVID-19 в трех субъектах РФ

Эпидемиологическая обстановка стала более напряженной в трех субъектах России, в их числе Алтайский край, Кемеровская область и Бурятия. Об этом 19 ноября сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она также перечислила регионы, где наблюдается улучшение ситуации с распространением COVID-19.

«Более напряженной стала эпидобстановка в трех субъектах Российской Федерации. Это Алтайский край, Кемеровская область, Республика Бурятия. В то же время улучшение мы видим в Сахалинской области за счет небольшого снижения заболеваемости. Еще в нескольких регионах произошло снижение заболеваемости, но пороговые значения не преодолены, чтобы можно было говорить о существенном улучшении. Среди них Москва и Московская область, Воронежская область, Республика Хакасия», — уточнила вице-премьер.

Ранее в этот день профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре МИЦ «Известия» предположил, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году.

Также в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова указала на то, что в Москве после окончания нерабочих дней заметно улучшение ситуации с коронавирусом. По ее словам в городе удалось освободить 1,4 тыс. коек.

Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса не побеждена, вероятны риски распространения новых волн инфекции, и для борьбы с COVID-19 страны должны объединить усилия.

12 ноября Голикова призвала всех россиян привиться от COVID-19. По ее словам, большинство граждан, которые скончались от коронавирусной инфекции, не вакцинировались. Вице-премьер предположила, что в каждой семье есть потери от коронавирусной инфекции

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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