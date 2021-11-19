Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Фигуристка Софья Муравьева победила на этапе Кубка России в Перми
Авто
Genesis представила электромобиль с запасом хода 400 км
Мир
В Вильнюсе снесли памятник советскому писателю Цвирке
Общество
В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет
Мир
Президент Болгарии назвал Крым российским
Мир
Омбудсмен Грузии сообщила о серьезном заболевании мозга у Саакашвили
Мир
Лавров заявил об усугублении кризиса доверия между странами ОБСЕ
Мир
Путин поздравил президента Узбекистана с победой на выборах
Мир
Первый энергоблок БелАЭС вновь включили в сеть
Спорт
Российская фигуристка первой в истории исполнила четверной риттбергер
Сюжет:

Голикова заявила об осложнении ситуации c COVID-19 в трех субъектах РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эпидемиологическая обстановка стала более напряженной в трех субъектах России, в их числе Алтайский край, Кемеровская область и Бурятия. Об этом 19 ноября сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

Символ меры: в регионах освободились до половины ковидных коек
Субъекты РФ посчитали эффект от локдауна, QR-кодов и вакцинации

Она также перечислила регионы, где наблюдается улучшение ситуации с распространением COVID-19.

«Более напряженной стала эпидобстановка в трех субъектах Российской Федерации. Это Алтайский край, Кемеровская область, Республика Бурятия. В то же время улучшение мы видим в Сахалинской области за счет небольшого снижения заболеваемости. Еще в нескольких регионах произошло снижение заболеваемости, но пороговые значения не преодолены, чтобы можно было говорить о существенном улучшении. Среди них Москва и Московская область, Воронежская область, Республика Хакасия», — уточнила вице-премьер.

Ранее в этот день профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре МИЦ «Известия» предположил, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году.

Также в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова указала на то, что в Москве после окончания нерабочих дней заметно улучшение ситуации с коронавирусом. По ее словам в городе удалось освободить 1,4 тыс. коек.

Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса не побеждена, вероятны риски распространения новых волн инфекции, и для борьбы с COVID-19 страны должны объединить усилия.

12 ноября Голикова призвала всех россиян привиться от COVID-19. По ее словам, большинство граждан, которые скончались от коронавирусной инфекции, не вакцинировались. Вице-премьер предположила, что в каждой семье есть потери от коронавирусной инфекции

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021