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Путин призвал к объединению усилий для борьбы с пандемией
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Путин призвал к объединению усилий для борьбы с пандемией

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Президент России Владимир Путин 18 ноября заявил, что пандемия коронавируса не побеждена, вероятны риски распространения новых волн инфекции, и для борьбы с COVID-19 страны должны объединить усилия.

«Что хотелось бы подчеркнуть: несмотря на принимаемые меры, пандемия далеко не побеждена. Вероятны риски распространения новых волн заболевания, и отгородиться от них в отдельно взятой стране не получится никому», — сказал российский лидер, выступая на расширенном заседании коллегии МИД России.

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21 октября Путин заявил, что Россия призывает другие страны отбросить неуместные амбиции и сообща бороться с пандемией коронавируса

«Решение проблем начали искать в привычных схемах. Разных, но привычных. А они-то как раз не работают. Точнее, работают, но часто наоборот. Как ни странно, на ухудшение положения. Россия многократно призывала, и сейчас еще раз повторю этот призыв, отбросить неуместные амбиции и работать вместе и сообща», — сказал он.

По словам президента, потери от пандемии превосходят военные потери основных участников Первой мировой войны. Он отметил, что во всем мире от коронавируса умерло уже более 4,9 млн человек.

Также российский лидер указал на то, что эгоистические интересы стран взяли верх над понятием общего блага. Текущее состояние мира российский лидер назвал продуктом неудачи холодной войны. Путин отметил, что в политической истории не было примеров того, как стабильное мировое устройство устанавливалось бы без большой войны.

Ранее, в июле, Путин заявил, что с трудом понимает иностранных коллег, которые делят пандемию коронавируса на «свою» и «чужую». Он выразил мнение, что бороться с COVID-19 поодиночке нельзя.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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