Символ меры: в регионах освободились до половины ковидных коек

Пакет антиэпидемических мер, предпринятых на федеральном и региональном уровнях в конце октября — начале ноября, приносит свои плоды . Начиная с 13 ноября количество новых случаев заболевания коронавирусом держится ниже отметки в 40 тыс. Регионы, демонстрирующие позитивную динамику, готовы вернуть часть ковидных коек к их допандемийному профилю — среди них, в частности, Санкт-Петербург. Глава Якутии Айсен Николаев сообщил «Известиям», что за последние 10 дней число тяжелых больных в республике сократилось почти на 50%. По словам и.о. министра здравоохранения Чувашии Алексея Кизилова, количество госпитализаций в сутки упало более чем в два раза. При этом есть регионы, где, несмотря на все усилия, не удается переломить ситуацию. Так, в Татарстане за месяц показатель суточной заболеваемости вырос со 125 до 271. Кривая смертности также идет вверх — 18 ноября побит очередной рекорд. «Известия» с помощью региональных минздравов и экспертов проанализировали картину.

Сибирское здоровье

Объявленные на федеральном уровне нерабочие дни с 30 октября до 8 ноября (часть регионов расширили временные рамки локдауна), ограничения на вход в общественные места для непереболевших и невакцинированных, обязательная вакцинация для ряда категорий граждан — этой осенью приняты десятки мер. И похоже, в комплексе они работают. Последние данные оперштаба о числе заболевших (от 18 ноября) — 37 374 человек за сутки. На прошлой неделе показатель изо дня в день превышал 40 тыс.

Республика Хакасия вошла в историю этого пика пандемии в России тем, что единственной ввела с 28 октября по 7 ноября комендантский час — ситуация была критической. К 1 ноября в регионе оставались незанятыми всего 7% «ковидных» коек, но менее чем за три недели коечный резерв вырос до 21% при сохранении их общего количества.

— Введение локдауна в начале ноября помогло избежать резких скачков прироста количества заболевших , — сказала пресс-секретарь министерства здравоохранения Хакасии Валерия Агафонова. — Хотя уровень заболеваемости по-прежнему остается высоким — в пределах 200 случаев в день.

Символ меры Республика Хакасия, Абакан Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл

В первых числах ноября в Хакасии получали диагноз COVID-19 более 230 человек ежедневно.

В еще одной сибирской республике, Саха-Якутии, в сравнении с началом предыдущей рабочей недели количество госпитализаций снизилось на 29%, а пациентов с тяжелым течением заболевания стало меньше на 49% (данные на 17 ноября). Свободный коечный фонд на сегодня составляет 31%. По оценке главы Якутии Айсена Николаева, ограничительные меры, введенные в регионе за последнее время, «дали положительный результат и позволили стабилизировать ситуацию».

— Темпы прироста заболеваемости удалось сбить , — заявил Айсен Николаев «Известиям». — Система допуска в организации и учреждения по QR-кодам вакцинированного или переболевшего продолжает функционировать у нас и после окончания периода нерабочих дней, сейчас она распространяется и на торговые центры. Все прибывающие в республику вахтовики обязаны предъявить работодателю сертификат о вакцинации или о перенесенном заболевании.

Вероятно, хорошие показатели Якутии связаны также с тем, что хотя бы одним компонентом вакцины привиты уже 63% взрослого населения республики, уровень коллективного иммунитета составляет 54% при среднероссийском показателе в 49%.

Местная специфика

В середине октября «Известия» сообщали, что в Ненецком автономном округе осталось всего восемь свободных коек для госпитализации заболевших COVID-19. Теперь ситуация несколько изменилась.

— В резерве 20 коек . На стационарном лечении находится 32 человека — 1 сентября число госпитализированных составляло 47 человек, — рассказала руководитель департамента здравоохранения, труда и социальной защиты региона Елена Левина.

Она считает принятые этой осенью меры эффективными, однако отмечает специфические для округа проблемы, которые осложняют борьбу с эпидемией.

— Отсутствие наземного транспорта для связи с отдаленными населенными пунктами Ненецкого автономного округа, игнорирование населением региона требований о ношении средств индивидуальной защиты, — указала собеседница «Известий».

Если Ненецкий округ малолюден и удален от крупных городов, то Нижегородская область в этом смысле — его противоположность. Оказывается, это тоже проблема.

Символ меры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Безусловно, влияет на статистику заболеваемости близость к столице и достаточно высокий туристический поток , — сказали «Известиям» в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Весь ноябрь ежедневный прирост новых случаев держится в рамках 780– 800 заболевших, и переломить тенденцию пока не удается. При этом в регионе заметили явное положительное влияние ограничений начала ноября — сокращение числа госпитализаций.

— Одним из положительных результатов двухнедельных нерабочих дней стало сокращение коечного фонда «красных зон» . К 12 ноября 2021 количество таких коек сократилось до 8 491, а к 15 ноября — уже до 7 948, — сообщила пресс-служба.

Возможно, близость к столице (которая по демографическим причинам лидирует по абсолютным числам, но темп прироста новых случаев у нее один из самых низких в стране — 0,21%) действительно играет негативную роль. В самых близких к Москве крупных региональных центрах — Рязани и Калуге — пусть медленно, но всё же растут показатели и заболеваемости, и смертности . В частности, в Рязанской области по сравнению с концом октября смертность увеличилась вдвое: в последнюю неделю октября уходили из жизни порядка 10 заболевших в сутки, а с 7 ноября — около 20.

При этом есть Санкт-Петербург , расположенный немного дальше, чем Нижний, но по туристическому давлению далеко превосходящий неофициальную столицу Поволжья. Но применительно к Петербургу эта логика не работает. Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией пошел на спад, заявила «Известиям» пресс-секретарь комитета по здравоохранению администрации города Ольга Рябинина.

— Количество госпитализаций сокращается, город начинает сворачивать коронавирусные койки, — сообщила она.

По данным петербургского горздрава, 47,28% «ковидных» коек сейчас свободны.

Странное соседство

«Известия» попытались разобраться, почему соседствующие и очень похожие регионы порой демонстрируют противоположную динамику. Например, в Саратовской области 20 октября количество ежедневных новых случаев дошло до 419, 2 ноября перевалило за 600 и по сей день стабильно держится в районе 630. При этом ограничительные меры в регионе вполне стандартные.

Рядом находится Самарская область, в которой начиная с 9 ноября стабильно регистрируют примерно 1 780 новых случаев в день. Правда, теперь самарцы в основном болеют легко.

— Число госпитализаций в инфекционные госпитали области снизилось почти на 24%, и сейчас свободный коечный фонд составляет около 37%, — сообщили в минздраве Самарской области. — Случаи тяжелого течения заболевания отмечаются у лиц старше 60 лет, имеющих сопутствующие заболевания, а также у лиц с хроническими заболеваниями.

Символ меры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Там же, в Поволжье, расположена Чувашская республика, где с 10 ноября кривая новых случаев заболевания медленно, но неуклонно идет вниз. Кстати, при невысоком уровне коллективного иммунитета — 37,9%. Вероятно, имеет значение динамика вакцинации, даже если ее старт был невысоким.

— До введения ограничений и QR-кода в среднем в сутки вакцинировались 1–1,2 тыс. человек первым компонентом, — рассказал «Известиям» и.о. министра здравоохранения Чувашской Республики Алексей Кизилов. — После введения ограничений — более 5,5 тыс. Еще пару недель назад, в пик заболеваемости, мы госпитализировали в среднем 300–350 человек, а сейчас не более 150.

По итогам локдауна и после введения обязательной вакцинации для ряда категорий граждан и QR-кодов, число «ковидных» коек в стационарах республики снизили с 3,5 тыс. до 2,9 тыс. Но эпидситуация, по оценке руководителя ведомства, остается напряженной, каждый четвертый госпитализированный пациент — тяжелый.

— Самое главное, и это уже всем известный факт, — в реанимации нет людей, которые вакцинировались , — подчеркнул Алексей Кизилов. — Там те, кто этим пренебрег. Вакцинированные если и попадают в больницу, то достаточно быстро выздоравливают. В коллективах, которые еще летом дошли до уровня вакцинации 80%, люди работают стабильно, заболеваемость на низком уровне. В целом убеждения, уговоры, стимулирование, побуждения людей — всё это позволило добиться за последний месяц стабильно высокого ежедневного уровня вакцинации.

В еще одной поволжской республике — Башкортостане — в течение месяца выявляют 660–680 новых случаев, прироста фактически нет. Уровень смертности также стабилен. Но, как сообщили в пресс-службе минздрава республики, «по сравнению с прошлым годом тяжелых случаев стало больше». Число свободных коек возросло до 29%.

Картина в соседнем регионе — Татарстане — резко отличается от других. Как сообщила пресс-служба минздрава республики, коечный фонд свободен всего на 17–20%. На графике, отражающем ежесуточный прирост заболеваемости (на сайте Стопкоронавирус.рф) виден резкий скачок 5 ноября, когда показатель перевалил за 200, и с тех пор он неуклонно стремится вверх. В течение прошедшего месяца количество новых случаев увеличилось с 125 до 271. Чтобы преодолеть негативную динамику, власти приняли новую меру: в Татарстане с 22 ноября пользоваться даже городским транспортом смогут только обладатели QR-кодов.

Символ меры Больница в Казани Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Сложно сказать, почему в одном регионе заболеваемость падает, а в соседнем растет, хотя ограничительные меры и статистика вакцинации близки , — сказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. — Возможно, из-за того, что разная плотность населения, противоэпидемиологические мероприятия выполняются неодинаково, люди нарушают требование носить маски, не соблюдают социальную дистанцию.

Пока что не удается снизить показатели смертности от COVID-19. По данным на утро 18 ноября, за минувшие сутки был поставлен очередной рекорд — от коронавируса скончался 1 251 человек. Смертность растет даже в тех регионах, где ощутимо падает заболеваемость.

Анатолий Альтштейн говорит о календарных причинах этого явления.