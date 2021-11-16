На всякий — сличай: в сертификаты о вакцинации хотят добавить фото
Сертификаты вакцинации от COVID-19 могут дополнить фотографиями их получателей — такая инициатива обсуждалась в Минцифры, выяснили «Известия». Как рассказал высокопоставленный федеральный чиновник, она призвана сократить очереди в общественных местах, где скоро массово начнут требовать QR-коды, — так проверяющим не придется сличать данные сертификатов с паспортами, пояснил источник. Подобная мера действительно может сделать проход по QR-кодам удобнее, согласны эксперты. При этом они считают, что это может оживить интерес к Единой биометрической системе, в которой собраны заверенные фотографии россиян. Правда, фото вряд ли спасут от подделок QR-кодов, добавляют специалисты.
Код с добавкой
Сертификаты о вакцинации, доступ к которым пользователи получают через сайт госуслуг, могут быть дополнены их фотографиями, рассказал «Известиям» высокопоставленный федеральный чиновник. По его словам, этот вопрос обсуждался в конце прошлой недели в Минцифры, участвовали в дискуссии и представители Минздрава. Нововведение позволит проходить по QR-коду в общественных местах без предъявления паспорта, что поможет избежать очередей, считает собеседник «Известий».
Сейчас QR-код не содержит персональных данных (на устройстве проверяющих отображаются первые буквы фамилии, имени и отчества того, кому он оформлен). То есть сличать сертификат с паспортом необходимо, отмечает источник «Известий». С появлением фотографии эта необходимость отпадет, считает он. Правда, по его словам, вопрос об источнике фото пока открыт. Возможно, это будет фотография, добавленная на «Госуслуги» пользователем, то есть фактически селфи. Также возможна схема, при которой к сертификату будет прилагаться фотография из Единой биометрической системы (ЕБС) — как и «Госуслуги» она поддерживается «Ростелекомом» и сейчас используется банками для удаленной идентификации клиентов.
По словам источника «Известий», профильные ведомства рассматривают и другие меры по борьбе с очередями, которые могут возникнуть после введения требования предъявлять сертификаты в общественных местах. Среди них — проверка их наличия на стадии покупки билетов на международный и междугородный транспорт, отметил он.
В «Ростелекоме» рекомендовали адресовать вопросы в Минцифры. «Известия» направили запрос в ведомство, а также в пресс-службы Минздрава и Роспотребнадзора. В Минцифры отказались от комментариев.
12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта, в соответствии с которыми с 1 февраля и до 1 июня 2022 года QR-коды вводятся в непродовольственных магазинах, общепите, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях, а также на воздушном и железнодорожном транспорте. До 1 февраля 2022 года для посещения непродовольственных магазинов и общепита можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность останется только у обладателей медотвода.
— Рассчитываем, что нам удастся достигнуть показателей коллективного иммунитета, которые мы для себя установили как критериальные — 80% взрослого населения, — заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге 12 ноября.
По ее словам, сертификат о вакцинации от COVID-19 должен стать таким же важным документом в жизни россиян, как паспорт.
Вход свободен
Гендиректор «ТМТ-консалтинга» Константин Анкилов считает дополнение QR-кодов фотографиями их пользователей позитивным начинанием.
— Если пользователю для прохода в большинство закрытых помещений не придется носить с собой паспорт, это будет действительно удобно. И сможет привести к сокращению очередей в общественных местах — проверяющим не надо будет сличать данные с экрана телефона и документ. Как показывает пользовательский опыт в странах, где уже действует проход по QR-кодам, постоянно показывать в магазинах, ресторанах и прочих местах и смартфон, и паспорт крайне утомительно, — сетует эксперт.
Количество пользователей Единой биометрической системы в «Ростелекоме» не раскрывают. По состоянию на конец мая в ней было зарегистрировано около 200 тыс. человек, рассказывали ранее в компании. При этом на «Госуслугах» — порядка 80 млн пользователей, отмечает источник, близкий к одному из федеральных ведомств.
— Логично предположить, что если пользователям предложат быстрый и удобный доступ без паспорта, с форматом сертификата «QR-код плюс фотография», а фото надо будет брать из специального источника, например, из ЕБС, популярность системы и спрос на ее услуги может заметно вырасти, — считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
Интерес к Единой биометрической системе сейчас невелик в основном из-за того, что ее возможности мало отличаются от того, что уже предлагают «Госуслуги», считает он.
Необходимо позаботиться о том, чтобы персональные данные, передаваемые для обработки и хранения, были под надежной защитой — распространение фото несет в себе большие риски несанкционированного их использования, считает руководитель практики уголовного и административного права Amulex.ru Любовь Шебанова.
По словам руководителя департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игоря Бедерова, объединение QR-кодов и фотографий на одном экране вряд ли повысит защищенность сертификатов вакцинации от подделок.
— Современные программные инструменты позволяют легко компилировать поддельные документы, добавляя в них даже подписи людей, не говоря уже о фотографиях, — рассуждает он.
По его словам, надежность распознавания QR-кодов должно обеспечивать сертифицированное программное обеспечение, используемое проверяющими.