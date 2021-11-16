На всякий — сличай: в сертификаты о вакцинации хотят добавить фото

Сертификаты вакцинации от COVID-19 могут дополнить фотографиями их получателей — такая инициатива обсуждалась в Минцифры, выяснили «Известия». Как рассказал высокопоставленный федеральный чиновник, она призвана сократить очереди в общественных местах, где скоро массово начнут требовать QR-коды, — так проверяющим не придется сличать данные сертификатов с паспортами , пояснил источник. Подобная мера действительно может сделать проход по QR-кодам удобнее, согласны эксперты. При этом они считают, что это может оживить интерес к Единой биометрической системе, в которой собраны заверенные фотографии россиян. Правда, фото вряд ли спасут от подделок QR-кодов, добавляют специалисты.

Код с добавкой

Сертификаты о вакцинации, доступ к которым пользователи получают через сайт госуслуг, могут быть дополнены их фотографиями, рассказал «Известиям» высокопоставленный федеральный чиновник. По его словам, этот вопрос обсуждался в конце прошлой недели в Минцифры, участвовали в дискуссии и представители Минздрава . Нововведение позволит проходить по QR-коду в общественных местах без предъявления паспорта, что поможет избежать очередей, считает собеседник «Известий».

Сейчас QR-код не содержит персональных данных (на устройстве проверяющих отображаются первые буквы фамилии, имени и отчества того, кому он оформлен). То есть сличать сертификат с паспортом необходимо , отмечает источник «Известий». С появлением фотографии эта необходимость отпадет , считает он. Правда, по его словам, вопрос об источнике фото пока открыт. Возможно, это будет фотография, добавленная на «Госуслуги» пользователем, то есть фактически селфи. Также возможна схема, при которой к сертификату будет прилагаться фотография из Единой биометрической системы (ЕБС) — как и «Госуслуги» она поддерживается «Ростелекомом» и сейчас используется банками для удаленной идентификации клиентов.

По словам источника «Известий», профильные ведомства рассматривают и другие меры по борьбе с очередями , которые могут возникнуть после введения требования предъявлять сертификаты в общественных местах. Среди них — проверка их наличия на стадии покупки билетов на международный и междугородный транспорт, отметил он.

Как прекрасен этот лик Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В «Ростелекоме» рекомендовали адресовать вопросы в Минцифры. «Известия» направили запрос в ведомство, а также в пресс-службы Минздрава и Роспотребнадзора. В Минцифры отказались от комментариев.

12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта, в соответствии с которыми с 1 февраля и до 1 июня 2022 года QR-коды вводятся в непродовольственных магазинах, общепите, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях, а также на воздушном и железнодорожном транспорте . До 1 февраля 2022 года для посещения непродовольственных магазинов и общепита можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность останется только у обладателей медотвода.

— Рассчитываем, что нам удастся достигнуть показателей коллективного иммунитета, которые мы для себя установили как критериальные — 80% взрослого населения, — заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге 12 ноября.

Как прекрасен этот лик Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По ее словам, сертификат о вакцинации от COVID-19 должен стать таким же важным документом в жизни россиян , как паспорт.

Вход свободен

Гендиректор «ТМТ-консалтинга» Константин Анкилов считает дополнение QR-кодов фотографиями их пользователей позитивным начинанием.

— Если пользователю для прохода в большинство закрытых помещений не придется носить с собой паспорт, это будет действительно удобно. И сможет привести к сокращению очередей в общественных места х — проверяющим не надо будет сличать данные с экрана телефона и документ. Как показывает пользовательский опыт в странах, где уже действует проход по QR-кодам, постоянно показывать в магазинах, ресторанах и прочих местах и смартфон, и паспорт крайне утомительно, — сетует эксперт.

Количество пользователей Единой биометрической системы в «Ростелекоме» не раскрывают. По состоянию на конец мая в ней было зарегистрировано около 200 тыс. человек, рассказывали ранее в компании. При этом на «Госуслугах» — порядка 80 млн пользователей, отмечает источник, близкий к одному из федеральных ведомств.

— Логично предположить, что если пользователям предложат быстрый и удобный доступ без паспорта, с форматом сертификата «QR-код плюс фотография», а фото надо будет брать из специального источника, например, из ЕБС, популярность системы и спрос на ее услуги может заметно вырасти , — считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Как прекрасен этот лик Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Интерес к Единой биометрической системе сейчас невелик в основном из-за того, что ее возможности мало отличаются от того, что уже предлагают «Госуслуги», считает он.

Необходимо позаботиться о том, чтобы персональные данные, передаваемые для обработки и хранения, были под надежной защитой — распространение фото несет в себе большие риски несанкционированного их использования, считает руководитель практики уголовного и административного права Amulex.ru Любовь Шебанова.

По словам руководителя департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игоря Бедерова, объединение QR-кодов и фотографий на одном экране вряд ли повысит защищенность сертификатов вакцинации от подделок .

— Современные программные инструменты позволяют легко компилировать поддельные документы, добавляя в них даже подписи людей, не говоря уже о фотографиях, — рассуждает он.

По его словам, надежность распознавания QR-кодов должно обеспечивать сертифицированное программное обеспечение, используемое проверяющими.