Вирусолог выразил надежду на окончание пандемии коронавируса в 2022 году
Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил надежду на окончание пандемии коронавируса в 2022 году. Об этом он заявил в пятницу, 19 ноября, во время пресс-конференция на тему: «Лечение COVID-19 и эпидемиологическая ситуация». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
«Я верю что в 2022 году мы с этой пандемией справимся <...> Вирус останется с нами надолго, но такой летальности уже не будет», — заявил Альтштейн.
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