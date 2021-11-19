В пресс-центре МИЦ «Известия» отвечают на актуальные вопросы о COVID-19. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Лечение COVID-19 и эпидемиологическая ситуация». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
Когда может быть достигнут коллективный иммунитет в России? Насколько необходимо введение обязательной вакцинации? В чем особенность новых штаммов коронавируса «Мю» и «Лямбда»? Есть ли у них специфические симптомы? Помогает ли иммунитет, выработанный при ОРВИ, бороться с коронавирусной инфекцией?
Участники:
- Анатолий Альтштейн, профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (онлайн);
- Николай Крючков, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог;
- Сергей Вознесенский, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН (онлайн).