Иммунолог оценил способность штамма «Дельта» ускользать от антител

«Дельта»-штамм коронавируса действительно имеет способность ускользать от нейтрализующих его антител и на популяционном уровне он чуть более адаптирован, например, к поствакцинному иммунитету. Об этом во вторник, 9 ноября, «Известиям» рассказал гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

По его словам, для нейтрализации данного штамма необходим больший уровень антител в организме человека.

О том, что «Дельта» обладает свойствами быстрее передаваться от человека к человеку и ускользать от нейтрализующего действия антител вследствие вакцинопрофилактики и ранее перенесенного заболевания, рассказал во вторник главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов. По его словам, линия «Дельта» обладает большей патогенностью.

«Проблема таких заявлений в том, что люди, когда их читают, думают — ну всё, вакцину сделай, а у нас «Дельта»-линия. «Дельта»-линия вызывает сейчас практически 100% случаев [заболевания COVID-19], ну там кое-кто вгрызается еще по мелочи, но в основном — это «Дельта» линия. Поэтому, соответственно, все думают — ну вот, вакцина не эффективна. На самом деле это не так», — отметил Крючков.

Он объяснил, что на популяционном уровне эффективность поствакцинного иммунитета становится чуть меньше при распространении штамма «Дельта», но всё равно остается очень высокой. Речь идет о защите от развития COVID-19. По его словам, никакой трагедии в этом нет и вакцины продолжают работать, а эффективность прививок от тяжелых случаев, летальных исходов и госпитализаций оказывается всё равно выше 90%.

Эксперт также подчеркнул, что «Дельта»-линия не является самой успешной в способности «ускользнуть» от антител. Так, в Южной и Северной Америке распространены штаммы, которые еще лучше от них «уходят».

Комментируя мнение о том, что «Дельта» приводит к более тяжелому течению COVID-19 и отличается высокой вероятностью смерти пациента, Крючков заявил, что этот вопрос еще обсуждается и окончательного ответам на него нет.

«Я так скажу. Я всегда с самого начала делил на популяционный уровень и на индивидуальный. Это разные вещи. Значит на популяционном уровне действительно, то что та инфекция, которая вызывается «Дельта»-линией, она естественно гораздо более тяжелая. Но связано это, в первую очередь, с гораздо более высокой заразностью инфекции», — заявил он.

На индивидуальном уровне очевидных доказательств того, что «Дельта»-линия вызывает более тяжелое течение болезни, нет, подчеркнул эксперт.

«По патогенности штамм, скорее всего, такой же, как и предыдущие либо немного эволюционно более тяжелый, но там на там разница некритическая, небольшая», — подытожил иммунолог.

Накануне академик РАН, директора Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что центр провел исследование совместно с департаментом здравоохранения Москвы и пришел к выводу, что для защиты от «Дельта»-штамма необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител.

В свою очередь, доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн 8 ноября назвал достаточным данное значение антител для защиты от коронавируса. Однако он добавил, что если этот уровень ниже, то гражданину необходимо вакцинироваться.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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