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Вирусолог оценил заявление Гинцбурга о достаточном уровне антител

Вирусолог Альштейн: 300 единиц BAU достаточно для защиты от коронавируса
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Для защиты от COVID-19 достаточным количеством являются 300 нейтрализующих единиц антител, если этот уровень ниже, то гражданину необходимо вакцинироваться. Об этом сообщил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн.

Таким образом он прокомментировал заявление академика РАН, директора Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, который рассказал «Известиям», что центр провел исследование совместно с департаментом здравоохранения Москвы и пришел к выводу, что для защиты от «Дельта»-штамма необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител.

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Альштейн, в свою очередь, указал, что в настоящий момент антитела будут измеряться стандартизованной международной единицей BAU.

«300 единиц BAU должно быть, чтобы человек чувствовал себя защищенным, если у него меньше, он должен вакцинироваться», — заключил Альштейн в беседе с «РИА Новости», опубликованной 8 ноября.

С понедельника граждане России смогут получить новый сертификат о вакцинации против COVID-19, медицинских противопоказаниях к болезни или о перенесенной инфекции. Он будет доступен в бумажном и электронном виде.

В тот же день губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что в регионе QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе с 11 ноября распространят на посещение соляриев, саун, салонов красоты, бань, торгово-развлекательных центров. По его словам, на данный момент в регионе более 58% жителей прошли вакцинацию от коронавируса.

Вместе с тем в России за минувшие сутки зафиксировали 39 400 случаев коронавируса. Больше всего новых случаев за последние 24 часа зарегистрировали в Москве (4982), Подмосковье (3429) и Санкт-Петербурге (2597).

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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