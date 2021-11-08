Систему QR-кодов в Мурманской области с 11 ноября распространят на ТЦ

В Мурманской области QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе с 11 ноября распространят на посещение соляриев, саун, салонов красоты, бань, торгово-развлекательных центров. Об этом сообщил в понедельник, 8 ноября, губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве области.

Он уточнил, что возможность посещать продуктовые магазины в торговых центрах сохраняется. При этом система QR-кодов необходима гражданам для того, чтобы попасть на территорию кафе, ресторана и фитнес-клуба.

Вместе с тем Чибис обратил внимание на то, что на данный момент в регионе более 58% жителей прошли вакцинацию от коронавируса.

Кроме того, с 8 ноября жители России начнут получать сертификат о вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании нового образца. Сертификат будет доступен в электронном виде на портале госуслуг не позднее, чем через три дня после прививки, уточнили в Минздраве РФ.

Также в понедельник стало известно, что Новгородская область заявила о продлении до 14 ноября нерабочих дней, на которые досрочно ушла с 25 октября. До 14 ноября сохранятся нерабочие дни и в Томской области. В Челябинской и Курской областях режим продлен до 12 ноября включительно.

7 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после окончания периода нерабочих дней в столице будет действовать ряд антиковидных ограничений. Не продлевать, введенные с 28 октября по 8 ноября нерабочие дни власти решили из-за того, что динамика заболеваемости COVID-19 стабилизировалась, как по выявляемости заболевания, так и по госпитализации пациентов с тяжелой формой COVID-19.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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