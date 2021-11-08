Пять российских регионов продлили режим нерабочих дней

Нерабочие дни в России завершились 8 ноября. В целом по стране уровень заболеваемости COVID-19 стабилизировался, согласно порталу «Стопкоронавирус». Но в то же время несколько регионов решили продлить режим, о чем сообщили в администрациях Курской, Новгородской, Смоленской, Томской и Челябинской областей.

Новгородская область первой заявила о продлении до 14 ноября нерабочих дней, на которые досрочно ушла с 25 октября. По словам главы региона Андрея Никитина, такое решение было принято еще 1 ноября из-за роста числа заболевших и «достаточно сложной» эпидемиологической обстановки, заметила министр здравоохранения Резеда Ломовцева.

Также до 14 ноября сохранятся нерабочие дни в Томской области. В Челябинской и Курской областях режим продлен до 12 ноября включительно. В Курской так называемые «кавикулы» начались еще 25 октября.

В Смоленской области нерабочие дни начались 28 октября и продлятся до 10 ноября включительно. Глава региона Алексей Островский отметил нарушения ограничительных мер, в том числе масочного режима, бизнес-сообществом и людьми старше 60, которые не соблюдают обязательный домашний режим, сообщил ТАСС.

По мнению эпидемиологов, в регионах, где ситуация стабилизировалась, важно строго контролировать масочный режим в транспорте, ограничить перелеты непривитых и всеми силами наращивать темпы вакцинации.

Ранее 7 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после окончания периода нерабочих дней в столице будет действовать ряд антиковидных ограничений. Еще 3 ноября он объяснял, почему в городе не будет продлеваться режим нерабочих дней. Динамика заболеваемости коронавирусом стабилизировалась, как по выявляемости заболевания, так и по госпитализации пациентов с тяжелой формой COVID-19.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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