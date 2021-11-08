В России за сутки выявили 39 400 новых случаев COVID-19

В России за минувшие сутки зафиксировали 39 400 случаев коронавируса. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего новых случаев за последние 24 часа зарегистрировали в Москве (4982), Подмосковье (3429) и Санкт-Петербурге (2597). Скончались 1190 человек, выздоровели 25 582.

Всего на сегодняшний день в стране выявили 8 834 495 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 248 004 летальных исхода, выздоровели 7 587 560 граждан.

Ранее в этот день заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что симптомы коронавирусной инфекции все больше стали похожи на признаки ОРВИ и гриппа. По ее словам, примерно в 30–50% случаев в дебюте COVID-19 стали встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ.

Академик РАН, директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в свою очередь назвал уровень антител для защиты от коронавируса. Он добавил, что речь идет о 300 антителах, а если меньше, то нужно вакцинироваться «Спутником Лайт».

6 ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заверил, что число вакцинирующихся от COVID-19 выросло в России почти в пять раз. Он также попросил перенесших COVID-19 пациентов прийти на углубленную диспансеризацию.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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