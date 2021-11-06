Мурашко заявил о росте числа вакцинирующихся от COVID-19 в России

Число вакцинирующихся от COVID-19 выросло в России почти в пять раз. Об этом в субботу, 6 ноября, заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Рязанскую область.

«Те меры, которые были приняты в том числе по подталкиванию населения для вакцинации, они тоже сработали. Мы видим, что общее количество пациентов возросло практически в 4, в 5 раз», — заявил Мурашко.

Он также попросил перенесших COVID-19 пациентов прийти на углубленную диспансеризацию, отметив большое число осложнений, связанных с поражением сердца.

30 октября Мурашко заявил, что скорость вакцинации от COVID-19 в стране выросла почти в четыре раза за последние полторы недели. По его словам, также отмечается снижение заболеваемости в тех регионах, где введены жесткие коронавирусные ограничения.

28 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информационная кампания по продвижению вакцинации от коронавируса должна вестись на постоянной основе, пока не будут достигнуты цели по достижению коллективного иммунитета. Он также отметил, что работа по информированию граждан и призыву их к вакцинации идет как в традиционных медиа, так и в новых.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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