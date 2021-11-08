В Роспотребнадзоре предупредили о сходстве симптомов COVID-19 и ОРВИ

Симптомы коронавирусной инфекции всё больше стали похожи на признаки ОРВИ и гриппа. Об этом в понедельник, 8 ноября, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Симптомы всё больше начали напоминать ОРВИ или грипп — подавляющее большинство пациентов отмечают насморк, боли в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план», — приводят ее слова «РИА Новости».

Эксперт отметила, что примерно в 30–50% случаев в дебюте COVID-19 стала встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ.

Пшеничная также указала на то, что коронавирус может размножаться в кишечнике и после выздоровления. У некоторых пациентов его можно выявить в том же органе спустя несколько месяцев после выздоровления.

Ранее, 11 октября, врач-эксперт Тимур Пестерев сообщил, что продолжительность и течение коронавируса зависит от состояния иммунной системы пациента. По его словам, заболевание пройдет быстро, если организм адекватно отреагирует на присутствие возбудителя.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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