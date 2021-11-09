Инфекционист заявил об ускользании штамма «Дельта» от антител

«Дельта»-штамм COVID-19 может ускользать от нейтрализующих его антител и способен вызывать более тяжелое течение заболевания. Об этом 9 ноября заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.

По словам специалиста, по свойствам «Дельта»-штамм серьезно отличается от базового штамма, который был основой пандемии. Он может вызывать более тяжелые случаи течения инфекции и отличается высокой вероятностью смерти пациента, отметил Чуланов.

«Он обладает свойствами и быстрее передаваться от человека к человеку, и ускользать от нейтрализующего действия антител вследствие вакцинопрофилактики и ранее перенесенного заболевания. И он обладает большей патогенностью», — сказал он на пленарном заседании X Юбилейной международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика – 2021».

В начале ноября в интервью «Известиям» Чуланов не исключил вероятность появления нового опасного штамма в какой-либо стране. Такие условия создаются из-за низкой вакцинации и несоблюдения гражданами ограничительных мер, отметил специалист.

1 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что выявленные в России штаммы коронавируса «Лямбда» и «Мю» являются единичными и не имеют распространения в стране. По ее словам, в некоторых регионах России снизился темп прироста новых случаев COVID-19, однако говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации пока рано.

В этот же день директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что штамм «Дельта» остается доминирующим как в России, так и в мире.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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