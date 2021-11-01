Иммунолог сравнил выявленные в России штаммы «Лямбда» и «Мю» с «Дельтой»

Штаммы коронавируса «Лямбда» и «Мю» вряд ли получат в России серьезное распространение, так как их комбинация свойств, в том числе заразность, значительно ниже, чем у доминирующего в стране варианта «Дельта». Такое мнение в понедельник, 1 ноября, выразил «Известиям» гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

«Была версия о том, что они хорошо адаптированы к поставкцинному иммунитету, к вакцинации, лучше адаптированы, кстати, лучше, чем «Дельта», видимо, но вот комбинация свойств, включая заразность, — их способность заражать, передаваться, — она все-таки ниже значительно, чем у «Дельты», — заявил он.

«Мю» и «Лямбда» по совокупности свойств, также значительно эволюционно проигрывают «Дельте», добавил эксперт.

«Поэтому я не думаю что они здесь получат сколько-нибудь серьезное распространение, а то, что они выявляются, понятное дело, что их там не два, не четыре случая на всю страну, их больше», — подчеркнул Крючков.

Случаев заражения вышеуказанными штаммами в России гораздо больше, уверен эксперт, однако их сложно выявить из-за недостаточно обширного секвенирования образцов.

Иммунолог напомнил, что источником линий «Мю» и «Лямбда» является Южная Америка, в частности перу и Колумбия. Однако, несмотря на то что там они получили неплохое распространение, во всем мире их случаев не так много по сравнению с другими вариантами.

В России же была распространена и линия «Гамма», и линия «Альфа» и даже «Бета», однако все поглотила «Дельта», отметил он.

Говоря о новом штамме AY.4.2, Крючков выразил уверенность, что для оценки его распространения в стране необходимо через 1,5–2 месяца провести широкую программу секвенирования. Иммунолог отметил, что скорость распространения данного штамма ниже, чем у «Дельты», и по свойствам он мало отличается от стандартных вариантов «Дельты».

«То есть максимум, что может быть заразность, там и 10% может не набраться, заразность будет выше, чем у стандартных представителей «Дельта»-линии. Других пока дополнительных каких-то свойств не выявлено, поэтому, конечно, с учетом того что он, даже если имеет какие-то эволюционные преимущества, это, скорее всего, связано с тем, что он неплохо адаптирован к поствакцинному иммунитету», — подчеркнул он.

В российской среде AY4.2 не факт, что получит такие же преимущества, как в британской, где высокий уровень вакцинации и ревакцинации, и будет так же распространяться, добавил Крючков.

Ранее в этот же день директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что в России выявили три случая штамма коронавируса «Мю» и один случай «Лямбды». Он подчеркнул, что при этом штамм «Дельта» остается доминирующим как в России, так и в мире.

Также в понедельник он рассказал, что на территории РФ в данный момент встречается до 10 сублиний «Дельта»-штамма коронавируса. По словам эксперта, «Дельта»-штамм в России имеет завозное происхождение и сейчас доминирует в стране, но его сублинии на данный момент пока не получили широкого распространения.

Кроме того, Акимкин отметил, что данных о том, что новый штамм коронавируса AY.4.2 вызывает более тяжелое течение заболевания или устойчив против антител, нет. По его словам, об этом свидетельствуют публикации органов здравоохранения Великобритании о результатах первичного анализа.

Руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская в понедельник сообщила «Известиям», что геновариант «Дельта»-штамма AY.4.2, активно захватывающий Великобританию и другие европейские страны, не распространяется в России. По ее словам, число загруженных в доступные базы геномов SARS-CoV-2 последовательностей этой сублинии не изменилось за те дни, когда впервые стало известно о ее обнаружении в РФ.

29 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый вариант «Дельта»-штамма COVID-19 AY.4.2 пока не отнесен к вариациям, которые требуют настороженного отношения. Также она пояснила, что появление данного варианта является обычной историей развития любого вируса.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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