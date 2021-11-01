В Роспотребнадзоре рассказали о новом штамме коронавируса AY.4.2

Данных, что новый штамм коронавируса AY.4.2 вызывает более тяжелое течение заболевания или устойчив против антител, нет. Об этом в понедельник, 1 ноября, заявил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

«Данные о том, что новый вирус вызывает более тяжелое течение заболевания, что он устойчив к действию антител, пока нет», — сообщил он на научно-практическом конгрессе «Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооруженных Силах РФ».

По его словам, об этом свидетельствуют публикации органов здравоохранения Великобритании о результатах первичного анализа.

«Они не показывают убедительных доказательств различия рисков госпитализации или смертности между выявленным новым генвариантом и базовой линией генварианта «дельта», — отметил он.

Днем ранее руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская сообщила «Известиям», что геновариант «Дельты» AY.4.2 не распространяется в России, и до сих пор известны только единичные случаи в стране.

29 октября руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России на настоящий момент выявлено пять случаев варианта штамма коронавируса AY.4.2.

В свою очередь доктор медицинских наук, профессор, президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова сказала в беседе с «Известиями», что в России среди циркулирующих штаммов вируса 98% приходится на штамм «Дельта». При этом она подчеркнула, что говорить о том, что подъем заболеваемости COVID-19 связан с появлением нового штамма, пока рано.

20 октября министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сообщил, что в Соединенном Королевстве распространяется новый вариант штамма COVID-19 AY.4.2 линии «Дельта». Он подчеркнул также, что вирус продолжает мутировать.

AY.4.2 — один из 45 подвидов вируса, происходящих от «Дельта»-варианта. У него есть две характерные мутации (Y145H и A222V) в спайковом белке, которым вирус заражает клетки человека. Оба изменения были зарегистрированы в предыдущих линиях коронавируса, хотя и не в формате «варианта, вызывающего опасения» (к этой категории ВОЗ относит мутации, которые увеличили способность коронавируса передаваться от человека к человеку, изменили симптоматику или сделали его более устойчивым к вакцинам).

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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