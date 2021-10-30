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Болезненный укол: как мошенники прикрываются вакцинацией

Псевдоврачи проникают в жилища и обворовывают доверчивых граждан
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Болезненный укол: как мошенники прикрываются вакцинацией
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2021-10-29 18:43:44
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На Урале злоумышленники придумали новый способ обмана добропорядочных граждан. Под предлогом вакцинации на дому они пытаются попасть в жилища местных жителей, в основном пенсионеров, и обокрасть их. Как распознать псевдоврача и не стать жертвой подобного преступления — в материале «Известий».

Как мошенники прикрываются вакцинацией

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На Среднем Урале мошенники начали ходить по домам и предлагать гражданам, в основном пенсионного возраста, сделать прививку против коронавирусной инфекции. Попав в квартиру, они обворовывают доверчивых стариков.

— На прошлой неделе к моей пожилой маме в квартиру позвонил мужчина и, представившись участковым терапевтом, предложил впустить его, для того чтобы обговорить возможность вакцинации против ковида на дому. К счастью, мама заподозрила неладное (на ее участке терапевт — женщина) и предложила подождать за дверью, пока она посоветуется с родственниками. Позвонила мне. Понятно, что, когда я примчался к ней, мерзавца и след простыл. Уверен, что это был мошенник, потому что на всякий случай позвонил в поликлинику, где, услышав мою историю, воскликнули: «У нас людей не хватает, чтобы все вызовы обслужить! О каких обходах квартир может идти речь!» Пожалуйста, предупредите стариков, чтобы они не верили той лапше, которую им вешают на уши преступники, — рассказывает житель Екатеринбурга Леонид Малых.

Болезненный укол
вирус вакцина
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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К сожалению, далеко не всегда люди в таких ситуациях проявляют бдительность. Так, в конце октября к 83-летней жительнице Сысерти пришли две женщины, представившиеся сотрудницами медицинской организации. Пенсионерка впустила в квартиру одну из них и прошла с ней на кухню, где гостья начала предлагать женщине привиться против коронавирусной инфекции и рассказывать о возможностях проведения вакцинации на дому.

— Вторая аферистка, которая оставалась на лестничной площадке, воспользовавшись тем, что дверь квартиры была не заперта, незаметно прошла в спальню, — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. — Там она перевернула постельное белье, а не найдя заначки, заглянула в шкаф, где в кармане халата обнаружила полмиллиона рублей, отложенные на черный день, и похитила их. После чего так же тихо ретировалась. Прощаясь с жертвой, горе-лекарь пообещала, что в понедельник к бабушке приедет прививочная бригада. Мило попрощалась и также покинула дом.

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На сегодняшний день вакцинация и правда может проводиться на дому, однако с рядом оговорок. Как сообщил в разговоре с «Известиями» медицинский юрист Асад Юсуфов, согласно временным методическим рекомендациям Министерства здравоохранения от 29 июня 2021 года, в которых говорится о порядке проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19, все работы по проведению подобной вакцинации могут осуществляться только мобильными медицинскими бригадами. Кроме того, ответственность за обоснованность допуска к вакцинации в этом случае будет лежать на враче или фельдшере.

В Санкт-Петербурге такой формат вакцинации стартовал еще в конце апреля. При этом рассчитана она на горожан с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных граждан, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении. Записаться на прививку на дому можно в поликлинике по месту жительства. Однако окончательное решение о возможности вакцинации принимает участковый терапевт.

Болезненный укол
вакцина вирус
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Недавно от коронавируса начали вакцинировать и маломобильных граждан в Башкирии. Проводится такая вакцинация по заявкам желающих. Как стало известно на днях, в Татарстане врачи начнут на дому вакцинировать от COVID-19 людей старше 65 лет. Об этом сообщил первый заместитель главы минздрава республики Альмир Абашев. По его словам, такое решение обусловлено высокой нагрузкой на пункты вакцинации. Помимо этого прививку смогут сделать и граждане, находящиеся дома и не имеющие возможности самостоятельно явиться в пункт вакцинации.

Несмотря на то что вакцинация на дому действительно существует, гражданам необходимо проявить бдительность, прежде чем впускать кого-то в дом.

— Если к вам кто-то приходит и говорит, что это связано с вакцинацией, то, не открывая дверь, необходимо позвонить в местную поликлинику и спросить, направляли ли они мобильную медицинскую бригаду для вакцинации, — подчеркивает Асад Юсуфов.

При отрицательном ответе необходимо вызывать полицию.

— Если даже люди не сознаются, что они пришли воровать, то можно ссылаться на то, что они пытались оказывать незаконные медицинские услуги, а также услуги, не отвечающие требованиям безопасности, — отмечает юрист.

Как мошенники используют коронавирус

Сегодня мошенники широко используют и другие схемы, связанные с коронавирусной инфекцией. Так, на днях стало известно о том, что в Рязанской области злоумышленники звонят гражданам под предлогом опроса о вакцинации. Они просят людей нажимать определенные кнопки в случае, если собеседник сделал прививку, после чего взламывают и блокируют телефон. Притом что настоящие добровольцы регионального правительства, которые звонят людям, приглашая их пройти вакцинацию, никогда не просят нажимать никаких кнопок, подчеркивает замминистра регионального минздрава Владимир Хоминец.

Болезненный укол
телефон звонок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Не менее активны и московские аферисты. Так, злоумышленники звонили пенсионерам, представляясь сотрудниками столичного депздрава и пенсионного отдела, и сообщали им, что после пройденной вакцинации от коронавируса, а также в связи с медотводом необходимо привязать QR-код к социальной карте москвича, для чего нужно сообщить пароль из СМС. После этого, получив пароль, мошенники воровали деньги с банковских карт пенсионеров. Полиция уже возбудила уголовное дело о краже.

Кроме того, на фоне обострения ситуации с коронавирусом в России активизировались и продажи поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. В объявлениях мошенники предлагают купить такой документ с внесением необходимых данных на портал госуслуг. Стоимость сертификата достигает 15 тыс. рублей. При этом продавцы просят выслать данные паспорта или водительского удостоверения, СНИЛС, страхового полиса, а также номер телефона, подключенного к «Госуслугам».

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