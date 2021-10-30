Болезненный укол: как мошенники прикрываются вакцинацией

На Урале злоумышленники придумали новый способ обмана добропорядочных граждан. Под предлогом вакцинации на дому они пытаются попасть в жилища местных жителей, в основном пенсионеров, и обокрасть их. Как распознать псевдоврача и не стать жертвой подобного преступления — в материале «Известий».

Как мошенники прикрываются вакцинацией

На Среднем Урале мошенники начали ходить по домам и предлагать гражданам, в основном пенсионного возраста, сделать прививку против коронавирусной инфекции. Попав в квартиру, они обворовывают доверчивых стариков.

— На прошлой неделе к моей пожилой маме в квартиру позвонил мужчина и, представившись участковым терапевтом, предложил впустить его, для того чтобы обговорить возможность вакцинации против ковида на дому. К счастью, мама заподозрила неладное (на ее участке терапевт — женщина) и предложила подождать за дверью, пока она посоветуется с родственниками. Позвонила мне. Понятно, что, когда я примчался к ней, мерзавца и след простыл. Уверен, что это был мошенник, потому что на всякий случай позвонил в поликлинику, где, услышав мою историю, воскликнули: «У нас людей не хватает, чтобы все вызовы обслужить! О каких обходах квартир может идти речь!» Пожалуйста, предупредите стариков, чтобы они не верили той лапше, которую им вешают на уши преступники, — рассказывает житель Екатеринбурга Леонид Малых.

Болезненный укол Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

К сожалению, далеко не всегда люди в таких ситуациях проявляют бдительность. Так, в конце октября к 83-летней жительнице Сысерти пришли две женщины, представившиеся сотрудницами медицинской организации. Пенсионерка впустила в квартиру одну из них и прошла с ней на кухню, где гостья начала предлагать женщине привиться против коронавирусной инфекции и рассказывать о возможностях проведения вакцинации на дому.

— Вторая аферистка, которая оставалась на лестничной площадке, воспользовавшись тем, что дверь квартиры была не заперта, незаметно прошла в спальню, — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. — Там она перевернула постельное белье, а не найдя заначки, заглянула в шкаф, где в кармане халата обнаружила полмиллиона рублей, отложенные на черный день, и похитила их. После чего так же тихо ретировалась. Прощаясь с жертвой, горе-лекарь пообещала, что в понедельник к бабушке приедет прививочная бригада. Мило попрощалась и также покинула дом.

Как разоблачить злоумышленников

На сегодняшний день вакцинация и правда может проводиться на дому, однако с рядом оговорок. Как сообщил в разговоре с «Известиями» медицинский юрист Асад Юсуфов, согласно временным методическим рекомендациям Министерства здравоохранения от 29 июня 2021 года, в которых говорится о порядке проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19, все работы по проведению подобной вакцинации могут осуществляться только мобильными медицинскими бригадами. Кроме того, ответственность за обоснованность допуска к вакцинации в этом случае будет лежать на враче или фельдшере.

В Санкт-Петербурге такой формат вакцинации стартовал еще в конце апреля. При этом рассчитана она на горожан с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных граждан, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении. Записаться на прививку на дому можно в поликлинике по месту жительства. Однако окончательное решение о возможности вакцинации принимает участковый терапевт.

Болезненный укол Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Недавно от коронавируса начали вакцинировать и маломобильных граждан в Башкирии. Проводится такая вакцинация по заявкам желающих. Как стало известно на днях, в Татарстане врачи начнут на дому вакцинировать от COVID-19 людей старше 65 лет. Об этом сообщил первый заместитель главы минздрава республики Альмир Абашев. По его словам, такое решение обусловлено высокой нагрузкой на пункты вакцинации. Помимо этого прививку смогут сделать и граждане, находящиеся дома и не имеющие возможности самостоятельно явиться в пункт вакцинации.

Несмотря на то что вакцинация на дому действительно существует, гражданам необходимо проявить бдительность, прежде чем впускать кого-то в дом.

— Если к вам кто-то приходит и говорит, что это связано с вакцинацией, то, не открывая дверь, необходимо позвонить в местную поликлинику и спросить, направляли ли они мобильную медицинскую бригаду для вакцинации, — подчеркивает Асад Юсуфов.

При отрицательном ответе необходимо вызывать полицию.

— Если даже люди не сознаются, что они пришли воровать, то можно ссылаться на то, что они пытались оказывать незаконные медицинские услуги, а также услуги, не отвечающие требованиям безопасности, — отмечает юрист.

Как мошенники используют коронавирус

Сегодня мошенники широко используют и другие схемы, связанные с коронавирусной инфекцией. Так, на днях стало известно о том, что в Рязанской области злоумышленники звонят гражданам под предлогом опроса о вакцинации. Они просят людей нажимать определенные кнопки в случае, если собеседник сделал прививку, после чего взламывают и блокируют телефон . Притом что настоящие добровольцы регионального правительства, которые звонят людям, приглашая их пройти вакцинацию, никогда не просят нажимать никаких кнопок, подчеркивает замминистра регионального минздрава Владимир Хоминец.

Болезненный укол Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Не менее активны и московские аферисты. Так, злоумышленники звонили пенсионерам, представляясь сотрудниками столичного депздрава и пенсионного отдела, и сообщали им, что после пройденной вакцинации от коронавируса, а также в связи с медотводом необходимо привязать QR-код к социальной карте москвича, для чего нужно сообщить пароль из СМС. После этого, получив пароль, мошенники воровали деньги с банковских карт пенсионеров. Полиция уже возбудила уголовное дело о краже.

Кроме того, на фоне обострения ситуации с коронавирусом в России активизировались и продажи поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. В объявлениях мошенники предлагают купить такой документ с внесением необходимых данных на портал госуслуг. Стоимость сертификата достигает 15 тыс. рублей. При этом продавцы просят выслать данные паспорта или водительского удостоверения, СНИЛС, страхового полиса, а также номер телефона, подключенного к «Госуслугам».