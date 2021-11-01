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Роспотребнадзор не увидел динамики в распространении мутации «Дельты» AY.4.2

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Геновариант «Дельты» AY.4.2, активно захватывающий Великобританию и другие европейские страны, не распространяется в России. Как сообщила «Известиям» руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская, число загруженных в доступные базы геномов SARS-CoV-2 последовательностей этой сублинии не изменилось за те дни, когда впервые стало известно о ее обнаружении в РФ.

«Дельта» план: в РФ распространены те же штаммы SARS-CoV-2, что в Монако и Австралии
Чем отличаются новые подвиды коронавируса

«Этот штамм пока не распространяется. До сих пор известны лишь единичные случаи», — сообщила она «Известиям».

Более того, состав распространенных в России вариантов патогена не изменился с прошлого месяца. По сравнению с сентябрем ситуация принципиально не изменилась, подчеркнула Анна Сперанская.

AY.4.2 — один из 45 подвидов вируса, происходящих от «Дельта»-варианта. У него есть две характерные мутации (Y145H и A222V) в спайковом белке, которым вирус заражает клетки человека. Оба изменения были зарегистрированы в предыдущих линиях коронавируса, хотя и не в формате «варианта, вызывающего опасения» (к этой категории ВОЗ относит мутации, которые увеличили способность коронавируса передаваться от человека к человеку, изменили симптоматику или сделали его более устойчивым к вакцинам).

О свойствах нового подтипа британским СМИ сообщили ученые Института генетики Лондонского университета. По их сведениям, он как минимум на 10–15% заразнее, чем исходный вариант. По словам исследователей, этот штамм может создать конкуренцию предковому варианту «Дельты». Они не исключили, что этот вариант может оказаться самым заразным из выявленных с начала пандемии.

Как сообщили в Ростпотребнадзоре, в России ранее выявили пять новых случаев заражения штаммом коронавируса,AY.4.2.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Штамм не страшно: Роспотребнадзор не увидел динамики в распространении AY.4.2

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