Попова оценила распространенность новых штаммов COVID-19 в России

Выявленные в России штаммы коронавируса «Лямбда» и «Мю» являются единичными и не имеют распространения в стране. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, большая часть случаев COVID-19 приходится на штамм «Дельта».

«Более 98% всех выявленных вариантов штамма — это штамм «Дельта». Единичные случаи штаммов «Лямбда» и «Мю» сегодня не имеют распространения на территории РФ, но мы оставляем это под жесточайшим контролем», — подчеркнула Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Как отметила глава Роспотребнадзора, в некоторых регионах России снизился темп прироста новых случаев COVID-19, однако говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации пока рано.

Ранее в этот день директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что в России выявили три случая штамма коронавируса «Мю» и один случай «Лямбды». Он подчеркнул, что при этом штамм «Дельта» остается доминирующим как в России, так и в мире.

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с «Известиями» отметил, что штаммы «Лямбда» и «Мю» вряд ли получат в России серьезное распространение. Данные штаммы по совокупности свойств значительно эволюционно проигрывают «Дельте», добавил эксперт.

Также в понедельник президент РФ Владимир Путин указал на то, что в стране складывается сложная эпидемиологическая ситуация, наблюдаются рекордные показатели новых случаев COVID-19. Он подчеркнул, что вакцинация является самым лучшим способом защитить себя и близких.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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