Прямой эфир
Общество
Путин заявил о скорой разработке лекарств от коронавируса
Общество
Более 58,5 млн россиян привиты первым компонентом вакцины от коронавируса
Политика
Путин отметил возможность увидеть через прицел корабль США в Черном море
Общество
Попова оценила распространенность новых штаммов COVID-19 в России
Мир
Москва и Кишинев подпишут соглашение о погашении долга «Молдовагаза»
Армия
Путин пообещал 70% новых вооружений в ВМФ РФ к 2027 году
Общество
Мурашко сообщил о достаточном количестве вакцины «Спутник Лайт» в регионах
Общество
Новгородская область продлит период нерабочих дней
Авто
Автомобилистам рассказали о главных изменениях в ноябре
Спорт
Карпин высказался о составе сборной России на матчи отбора на ЧМ-2022
Сюжет:

Попова оценила распространенность новых штаммов COVID-19 в России

Попова: единичные случаи штаммов «Лямбда» и «Мю» не имеют распространения в России
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выявленные в России штаммы коронавируса «Лямбда» и «Мю» являются единичными и не имеют распространения в стране. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Штамм не страшно: Роспотребнадзор не увидел динамики в распространении AY.4.2
Пока выявлены лишь единичные случаи вызывающей опасение мутации «Дельты»

По ее словам, большая часть случаев COVID-19 приходится на штамм «Дельта».

«Более 98% всех выявленных вариантов штамма — это штамм «Дельта». Единичные случаи штаммов «Лямбда» и «Мю» сегодня не имеют распространения на территории РФ, но мы оставляем это под жесточайшим контролем», — подчеркнула Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Как отметила глава Роспотребнадзора, в некоторых регионах России снизился темп прироста новых случаев COVID-19, однако говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации пока рано.

Ранее в этот день директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что в России выявили три случая штамма коронавируса «Мю» и один случай «Лямбды». Он подчеркнул, что при этом штамм «Дельта» остается доминирующим как в России, так и в мире.

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с «Известиями» отметил, что штаммы «Лямбда» и «Мю» вряд ли получат в России серьезное распространение. Данные штаммы по совокупности свойств значительно эволюционно проигрывают «Дельте», добавил эксперт.

Также в понедельник президент РФ Владимир Путин указал на то, что в стране складывается сложная эпидемиологическая ситуация, наблюдаются рекордные показатели новых случаев COVID-19. Он подчеркнул, что вакцинация является самым лучшим способом защитить себя и близких.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021