В Роспотребнадзоре сообщили о случаях штаммов COVID-19 «мю» и «лямбда» в России

В России выявили три случая штамма коронавируса «мю» и один случай «лямбды». Об этом 1 ноября сообщил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

«Штамм «лямбда» у нас на территории РФ при обновлении вариантов встречался всего лишь один раз, а генный вариант «мю» — три раза», — заявил он на конгрессе «Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооруженных силах РФ».

Акимкин подчеркнул, что при этом штамм «дельта» остается доминирующим как в России, так и в мире.

Ранее в тот же день он рассказал, что на территории РФ в данный момент встречается до 10 сублиний «дельта»-штамма коронавируса. По словам эксперта, «дельта»-штамм в России имеет «завозное» происхождение и сейчас доминирует в стране, но его сублинии на данный момент пока не получили широкого распространения.

До этого руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская сообщила «Известиям», что геновариант «дельта»-штамма AY.4.2, активно захватывающий Великобританию и другие европейские страны, не распространяется в России. По ее словам, число загруженных в доступные базы геномов SARS-CoV-2 последовательностей этой сублинии не изменилось за те дни, когда впервые стало известно о ее обнаружении в РФ.

31 октября замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что среди постковидного синдрома у переболевших «дельта»-штаммом коронавируса часто проявляется изменение голоса. По ее словам, постковидный синдром может быть выражен снижением когнитивных функций, утомляемостью, а также воспалением носоглотки.

29 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый вариант «дельта»-штамма COVID-19 AY.4.2 пока не отнесен к вариациям, которые требуют настороженного отношения. Также она пояснила, что появление данного варианта является обычной историей развития любого вируса.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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