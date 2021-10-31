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Эксперт рассказала о влиянии «Дельта»-штамма COVID-19 на голос
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Эксперт рассказала о влиянии «Дельта»-штамма COVID-19 на голос

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Среди постковидного синдрома у переболевших «Дельта»-штаммом коронавируса часто проявляется изменение голоса. Об этом 31 октября рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

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По ее словам, постковидный синдром может быть выражен снижением когнитивных функций, утомляемостью, а также воспалением носоглотки.

«В настоящее время мы чаще отмечаем более выраженную утомляемость, длительные воспалительные изменения носоглотки, изменения голоса, нарушения памяти, снижение так называемых когнитивных функций (сообразительности, способности участвовать в рабочих процессах и т. д.), нарушения слуха, желудочно-кишечные расстройства, более выраженные поражения легких и сердца, повышение восприимчивости к другим инфекциям», – цитирует эксперта ТАСС.

Как сообщила Руженцова, симптомы постковидного синдрома наиболее выражены у тех, кто переболел тяжелой формой COVID-19, однако точной статистики по этому вопросу на данный момент нет.

При этом, постковидный синдром может развиться и у переболевших легкой формой заболевания, потому как заболевающие редко своевременно обращаются за медицинской помощью, добавила она.

29 октября врач-невролог «СМ-Клиника» Надежда Бояринова рассказала «Известиям» о том, что коронавирус может повреждать структуры головного мозга, вызывая проблемы со сном, тревожные расстройства и другие симптомы. По ее словам, вирус попадает в нервную систему через обонятельные рецепторы в верхней носовой раковине и может повреждать такие структуры мозга, как лимбическая система, гипоталамус, мозжечок, дыхательный центр и другие.

При этом врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин 27 октября опроверг, что коронавирус может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера. Он пояснил, что осложения, которые дает вирус на нервную систему являются обратимыми. Кроме того, Альцгеймер развивается медленно, и вспышек этого заболевания не наблюдалось.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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